«Julen me dijo 'hasta mañana ama' y todavía le estoy esperando»

Su relato sonó a verdad. Fue una declaración serena en su conjunto, en la que ofreció multitud de detalles. Pero el testimonio de Itziar Loinaz, la madre de Julen, estuvo también cargado de momentos de gran emotividad. Resultó especialmente intenso el instante en el que recordó la última vez que estuvo con su hijo, a quien definió como un «niño feliz». Era miércoles, 30 de noviembre, de hace casi seis años. «Cogimos el autobús número 31. Nos pusimos en la parte de atrás. Todavía veo a Julen con el palo de hockey cruzado».

Las lágrimas de la madre empezaron a brotar. Con voz entrecortada siguió con su relato. «Julen iba con su hermana pequeña. Estaban jugando», añadió.

El autocar llegó a la altura de la calle Easo. Era donde su hijo se iba a despedir para ir a Astigarraga, a casa de sus abuelos, donde vivía tras la separación de sus padres. «Antes de bajar le dio un beso a su hermana pequeña, y a mí, un piquito. Me dijo 'hasta mañana ama'. Le respondí 'hasta mañana'. Y todavía le estoy esperando», relató entre sollozos. En la sala de vistas se impuso el silencio.

El proceso judicial por la muerte de Julen, el menor de 13 años que en diciembre de 2011 fue hallado sin vida en un domicilio de Ondarreta, se reanudó tras el paréntesis del fin de semana. El acusado, Luis Serrano, para quien la Fiscalía y la acusación particular reclaman 18 y 20 años de prisión respectivamente, compareció después de que el viernes el presidente del tribunal le dispensara de estar presente en la sala para evitar que las imágenes de la prueba pericial forense le resultaran dolorosas. El acusado escuchó ayer, entre otros, el testimonio de su exmujer. Oyó cómo le acusaba de no haberse ocupado del cuidado de sus hijos. «Ni les llevaba al médico ni al colegio y tampoco se encargaba de las labores domésticas. Cuando llegaba, entraba a su habitación y allí se quedaba».

La madre de Julen manifestó que la relación entre los esposos se deterioró después de que descubriera que su marido había contraído, solo en un año, una deuda que oscilaba entre 120.000 y 140.000 euros, que atribuyó al juego. «Mi hermana me dijo que yendo el restaurante como iba de bien, cómo podía andar yo de manera tan rastrera. Entonces empecé a mirar los extractos de la cuenta y después, al ver los gastos solo de un mes me di cuenta de que había invertido mucho en juego. Al ver aquello pedí al banco las cuentas de un año. Fue entonces cuando lo descubrí. Se lo comenté a él. Le dije que el dinero no era suyo sino de sus hijos».

La testigo reconoció que le hizo saber que «o paras, o aquí se acaba todo. Me dijo que iba a cambiar y decidí darle una nueva oportunidad. Sin embargo, transcurrido un tiempo fui de nuevo al banco y vi que en una semana había gastado 12.000 euros. Me dije a mí misma que ya no podía ser. Decidí acudir a un abogado. Este redactó un borrador de divorcio y se lo entregué».

La mujer señaló que su proposición de poner término a la relación no fue bien aceptada por el acusado, que, según relató, protagonizó distintos episodios, uno de ellos de autolesión en presencia de dos de sus hijos, que finalmente fueron determinantes para que la separación se hiciera efectiva. Añadió que tras la ruptura, su exmarido «estaba obsesionado con volver» y manifestó en este sentido que en los días previos a la muerte de su hijo, le llamó en numerosas ocasiones, al tiempo que dijo haber recibido diferentes mensajes. «Y también que utilizaba al propio Julen, a mis padres y a amigos comunes para que mediaran en su intento de reanudar la relación».

La revelación del día

Fue durante el testimonio que prestó Itziar Loinaz cuando se produjo la revelación de la sesión. Desde que empezó el juicio, buena parte del debate se ha centrado en dos huchas en forma de casco de moto. Una de ellas, según la defensa, es la que el menor trataba de abrir con el cuchillo cuando se lo clavó de forma accidental en el pecho.

La madre manifestó que estas huchas siempre habían estado en el mismo lugar desde que ella las depositó con anterioridad al fallecimiento de su hijo. Sostuvo que las guardaba sobre una repisa, encima de una cajonera existente en el armario que ella utilizaba para almacenar sus ropas y otros efectos. Además, negó que sus hijos las usaran para acumular sus ahorros. «Eran de adorno. Los niños tenían el dinero en otras, unas metálicas. En las de casco no había nada. Además, Julen tenía otra con forma de cerdo en su habitación», explicó la madre.

Itziar Loinaz desveló que una de estas huchas se rompió cuando era manipulada por uno de sus hijos y que, para evitar que el padre le regañara, ella mismo la pegó con adhesivo.

Precisamente, las fisuras que presentaba una de las huchas fue una de las circunstancias que la defensa valoró a la hora de explicar las circunstancias que concurrieron en el fallecimiento de Julen. En la sesión se pudo ver cómo una de ellas aparece de manera parcial en una de las fotografías que la Policía tomó inmediatamente después de la muerte de Julen. La madre relató que la de las fotos era una de las huchas y que la otra, «la que presentaba las fisuras, estaba justo a lado de la anterior».

La madre asimismo manifestó que el arma que causó la muerte a su hijo no era de su casa. «Cuando me mostraron el cuchillo me extrañó porque no lo había visto con anterioridad. Yo sé los cuchillos que había porque era yo quien los manipulaba para preparar las comidas y ese no lo había visto nunca», señaló la madre.

En su declaración de la semana pasada, el padre manifestó que el día de autos vio a su hijo hacer varios viajes de la habitación a la cocina y que tras escuchar un ruido procedente del cuarto se dirigió a la dependencia, donde vio a Julen con un cuchillo clavado en el pecho que él mismo extrajo.

En la sesión de ayer también testificaron una hermana de la madre y el abuelo de Julen. El juicio continuará hoy con más testigos.