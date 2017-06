Carmen Agoués: «Tenemos que dar a conocer toda la investigación de la UPV»

La 36 edición de los Cursos de Verano comenzó la semana pasada, pero es a partir de este jueves cuando explosionan con una jornada en la que empiezan ocho actividades. Carmen Agoués, su directora, apuesta por un foro de debate en el que tenga cabida todo el mundo.

- ¿Cuáles son las líneas generales de esta edición?

- El programa tiene cuatro ejes transversales. Uno sería la educación en el siglo XXI, con los nuevos retos a los que se enfrenta. Por ejemplo me parece muy interesante un curso dedicado a cómo hay que replantearse la enseñanza de las asignaturas más tradicionales como las Matemáticas, Física o cómo se debe impartir Literatura, en un momento en el que hay un debate sobre si se apuesta demasiado por las ciencias y la tecnología. También se trata el tema de la energía: renovables, papel del sector eléctrico en la transición energética, la energía nuclear y la moratoria, el almacenamiento, la gestión de los residuos dentro de la economía circular... Otro de los temas centrales es el envejecimiento y qué hacer ante una sociedad cada vez con más edad: están las pensiones públicas o privadas, actuaciones en estados avanzados del alzhéimer, el cuidado de las personas mayores con una atención especial a sus emociones. Por último está la era digital en los distintos sectores como la salud, la protección de datos, la escuela o el concepto de ciberdelincuencia.

- Además hay una serie de cursos centrados en la dimensión internacional.

- Es fundamental. La semana pasada ya comenzamos uno en Bilbao centrado en el Estado Islámico, con el periodista Mikel Ayestaran, que va acompañado por una exposición. La Unión Europea será otra de las protagonistas: en qué momento se encuentra, hacia dónde avanza, cuáles son los valores que se tienen que integrar y renovar, qué va a pasar después del Brexit, qué respuesta damos a la situación de los refugiados. El tema poliédrico de Siria y el papel de la OTAN estarán presentes. Además, contamos con un curso específico dedicado a Palestina, que me parece muy importante.

- ¿Se puede decir que los Cursos de Verano de la UPV son un foro de reflexión?

- Eso es. Para nosotros resulta fundamental ser un punto de encuentro para el debate y la reflexión crítica en torno a todos los temas que suceden en estos momentos. Cuando planteamos el programa buscamos un equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta los destinatarios. Primero en el ámbito económico, porque somos un foro importante para que los profesores de nuestras universidades nos den cuenta de todas las investigaciones que realizan. Otra parte importante serían los profesionales. Tenemos actos dirigidos a abogados, médicos, economistas, físicos. Un tercer sector es la sociedad en general con los cursos para todos con lo que llamamos 'El ciclo de la vida'. Ahí vamos a tener, por ejemplo, a Paco Etxeberria que el año pasado inició un curso sobre las exhumaciones que este año lo continúa; Enrique Echaburúa, que hablará sobre la relación entre los trastornos mentales y la violencia o Begoña Ibarrola, que repite con la gestión de las emociones. Nos encanta que venga gente a disfrutar. Se crea una red y normalmente los que asisten un año se apuntan al siguiente.

- ¿Y en porcentajes cómo se reparten esos tres colectivos?

- Según lo analizado en los últimos años, aproximadamente viene un tercio de cada uno. Por eso hablo de un equilibrio. Sí nos gustaría atraer más al alumnado joven. Para ello tenemos que buscar nuevos formatos de comunicación que les resulten atractivos. Ahí están los cursos online que cada vez tienen más alumnos. Pero más allá de internet, también tenemos otras fórmulas como los talleres, que consisten en aprender haciendo. Lo que buscamos sobre todo es participación. Yo me doy cuenta en la universidad de que los alumnos no son capaces de estar escuchando una hora al profesor. Cada vez es más difícil mantener su atención. Creo que tenemos que llegar a que el formato conferencia sea la excepción, aunque no eliminarla. Otro de los objetivos de los Cursos es crear red de conocimiento, pero también de amistad y solidaridad.

- ¿Los Cursos atraen gente? ¿Repercute económicamente en la economía donostiarra o guipuzcoana?

- Hemos hecho un balance del año pasado, que posiblemente presentaremos al final de esta edición y estamos muy satisfechos. Tienen una proyección internacional mucho más allá de lo que pensamos. El número de asistentes extranjeros, sobre todo en los congresos, es muy importante. El año pasado fueron casi 3.000 personas. A los cursos viene más gente del Estado. El 60% de la programación está dirigida a alumnos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque tenemos cursos también en Vitoria y Bilbao. En la cuestión económica revertimos más de lo que percibimos. Si recibimos unos 300.000 euros de apoyo de entidades que no son las instituciones oficiales, recaudamos en IVA, retenciones, impuesto de sociedades y demás más de 900.000.

«La conferencia debe ser la excepción, debemos buscar otros formatos para atraer al alumnado joven»



«El programa de esta edición sigue las inquietudes de la sociedad actual»



«Con la financiación institucional solo podríamos organizar un tercio de los cursos»



«Hay que llegar a más gente, pero sin perder la cercanía y el trato que nos caracteriza»

- En los últimos años están organizando más actividades fuera de Gipuzkoa.

- La sede de los Cursos está en San Sebastián y es la espina dorsal, pero somos parte de la Universidad del País Vasco y tenemos que tener más proyección territorial. Por eso estamos reforzando nuestra presencia en los distintos campus. En el de Bizkaia este año va a haber veinte cursos. No es algo testimonial. Como decía antes, todo lo que se está haciendo en el ámbito académico tiene que tener una proyección en los Cursos de Verano. Es un momento más relajado. Casi todos los profesores están inmersos en una investigación de las que los ciudadanos no tienen conocimiento o les llega muy tarde. Queremos ser una vía para canalizarlas. Por eso muchos cursos se hacen donde está la facultad donde se realiza el trabajo. Por ejemplo Farmacia en Vitoria o Bellas Artes en Bilbao.

- ¿Con qué presupuesto cuentan para este año?

- Tenemos 1,3 millones. 200.000 euros menos que en la edición anterior, pero eso tiene una explicación. Hay gestiones que antes realizábamos nosotros, que ahora lo hacen empresas, como el tema de las pernoctaciones de los ponentes. Tenemos el apoyo del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de San Sebastián, además de las aportaciones que hacen las diputaciones de Álava y Bizkaia para los cursos que se realizan en sus territorios. Hay que destacar la colaboración privada, especialmente la del BBVA o la de Irizar. Después tenemos colaboradores puntuales que financian determinados cursos. Con los fondos institucionales solo podríamos hacer un tercio de nuestro trabajo, unas 45 actividades.

- ¿Con la salida de la crisis ha aumentado el número de esas empresas colaboradoras?

- Sí. En los tres años que llevamos, hemos notado que cada vez hay más particulares que quieren participar, que quieren realizar su propio curso para demostrar lo que hacen. El comité de programa evalúa si lo que ofrecen tiene calidad y si comparte nuestra visión, y si es afirmativo se acepta la propuesta.

- ¿Otros cursos relativamente cercanos como pueden ser los de la Menéndez Pelayo de Santander son competencia para atraer a ponentes o alumnos?

- Nunca hemos oído algo que nos haga pensar eso. Al revés, muchos nos comentan que vienen aquí por lo bien que les tratamos. En la comunidad autónoma no hay competencia; los de UEU en Navarra son exclusivamente en euskera. Los cursos de Santander son más institucionales, con presencia de políticos que se dejan ver, algo que nosotros intentamos evitar. Si hay políticos es desde un ámbito académico.

- Ha comentado que la actual directiva lleva tres años al frente de los Cursos. ¿Se nota su personalidad?

- Lo que nosotros recibimos estaba muy bien hecho. Hay que incidir en eso. Estaban muy bien trabajados y tratados con mucho cariño. Nuestro objetivo fundamental ha sido mimar eso, mantenerlo. Lo que sí hemos hecho, casi obligados porque el ritmo es vertiginoso, pero con gusto, es adecuarnos a los nuevos formatos en todos los sentidos: de gestión, de comunicación e incluso de planteamiento de curso. Esa está siendo nuestra impronta.

- ¿Una vez que están asentados se han propuesto algún nuevo objetivo?

- Llegar a más gente, pero sin perder uno de los elementos claves de nuestra personalidad, la cercanía y el trato que nos caracteriza. El tú a tú es fundamental. Cuanta más gente hay es más difícil mantener una gestión ágil. Tenemos que tener cuidado en no sobredimensionarnos.