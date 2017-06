El 23 llegan a Donostia con un concierto especial

La carrera llegará a San Sebastián el próximo viernes 23. No será una parada más, ya que los voluntarios y corredores serán recibidos en Alderdi Eder con un concierto de la mano de Javi Fermín, músico donostiarra encargado de componer una canción para esta iniciativa. «Será a las siete de la tarde. Allí tocaremos varios temas, entre ellos 'No puedo olvidar recordar', que es el que compuse especialmente para El futuro es la memoria», señala el cantante. Aunque aún no puede desvelar nada, asegura que están «trabajando» para poder traer alguna sorpresa al concierto. No en vano, en la grabación de la canción han participado numerosos artistas del panorama musical nacional, que han querido aportar su voz a esta causa. Entre ellos, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Sole Giménez, El 'Drogas', Kutxi Romero, Alex Sardui, Kepa Junkera, María Berasarte, Ainhoa Zubillaga y el Orfeón Donostiarra Txiki. Javi Fermín, que en un principio entró en el proyecto para hacer la canción, se ha implicado totalmente y ha colaborado en la difusión de la carrera. «Al final el hecho de que sean tantos kilómetros es un reclamo potente y noticiable. El objetivo es llamar la atención sobre la falta de cuidadores de personas con alzhéimer».