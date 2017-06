«Deberíamos cocinar más, sobre todo más vegetales»

La nutricionista Gabriela Uriarte también echa mano en casos de apuro de los platos precocinados, «siempre que sean hechos con ingredientes saludables». Pero no hace de la excepción la norma y sigue predicando que para comer de forma saludable hace falta también hacer bien la compra y dedicar un mínimo de tiempo a cocinar. «Planificar es la clave» para combatir la pereza y organizar las comidas. «Come comida real, materias primas frescas y de temporada», receta.

- ¿Hay sitio en el frigorífico de una nutricionista para los platos precocinados?

- ¿Por qué no? Siempre que sean hechos con ingredientes saludables. No por ser precocinado automáticamente debe ser evitado.

- Sacan de un apuro cuando llegamos cansados y no tenemos ganas de cocinar. ¿Pero deberíamos pensarnos dos veces comer un plato precocinado?

- Pues depende, la etiqueta de precocinado no necesariamente nos debe sugerir que es un plato no saludable. Debemos revisar la lista de ingredientes y que todos ellos sean saludables, como si los hiciésemos en casa. Por ejemplo, un tarro de legumbre precocinada puede ser un gran aliado para un día que nos pilla el toro pero en cambio existen otros precocinados como lasañas o croquetas que puede que no sean saludables.

- En general, ¿deberíamos cocinar más?

- En general, se debería cocinar más y sobre todo más producto de origen vegetal. La planificación es vital para llevar una dieta saludable.

- ¿Las prisas y los ritmos de trabajo actuales son malos consejeros para una alimentación saludable?

- Es un handicap, pero si planificas bien, es muy difícil que te pille el toro. Por ejemplo, usa dos horas de tu tiempo libre el fin de semana para dejar preparada verdura (un pisto, puré, vainas, legumbres con verdura...) y además haz una buena compra saludable y no tengas en casa alimentos ultraprocesados insanos.

- ¿Cuáles son las reglas de oro para una correcta alimentación?

- Come comida real, materias primas frescas y de temporada. La mayor parte de tu dieta debe estar compuesta por alimentos vegetales: frutas y verduras. Complementa con proteína lo menos procesada posible: filetes de pollo, pescado azul y blanco, legumbre... Consume fuentes de grasa saludables a diario: aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos... Si consumes cereal que sea de calidad, es decir: pan integral (de verdad), arroz integral, quinoa, pasta integral... No tengas en casa alimentos ultraprocesados y consúmelos rara vez. No bebas alcohol ni refrescos habitualmente. Para beber, agua.

- ¿Deberíamos saber leer las etiquetas de los alimentos?

- Es de vital importancia, sobre todo saber leerlas, interpretarlas. Aunque para no tener este problema, lo mejor es consumir alimentos sin etiqueta.

- Al mismo tiempo nuestra preocupación por comer sano cada vez es mayor. ¿No parece una contradicción con ese auge de comida preparada?

- Queremos comer mejor pero a veces fallamos en lo más básico: hacer una buena compra, planificar... Al final delegamos esto a empresas externas que puede que hagan bien su trabajo y cocinen saludable de verdad... o no.