El TSJPV condena a Educación por «falta de transparencia» en un concurso para repartir el transporte escolar

Tres años después de que Gabino Gonzalez de Txabarri Alustiza se quedara sin su ruta de transporte escolar en Donostia, el TSJPV le ha dado la razón y le ha permitido ponerse de nuevo al volante de su autobús, aunque sea en los últimos días del curso. La batalla judicial que el gerente de la empresa Alustiza Bidaiak S. L., junto a otras dos compañías de autobuses, planteó contra una resolución de la viceconsejería de Administración y Servicios del departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (encabezado entonces de forma unitaria por Cristina Uriarte) que revisaba a posteriori los parámetros de puntuación en un concurso para adjudicar el transporte escolar, ha sido larga y compleja. Y amenaza, además, con no detenerse en esta primera parada, la única de momento con resolución judicial firme.

El caso se remonta a julio de 2015, cuando Gabino Alustiza concurre al concurso público para el reparto de once itinerarios de transporte escolar para los cursos 2015-2016 y 2016-2017. Según explica Alustiza en primera persona y constata, en último término, la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV que reconoce el agravio contractual, su empresa concurrió a dicho concurso, y ganó un trayecto, el del colegio donostiarra Zuhaizti. Pero, según el relato del empresario, a los quince días, el 30 de julio de 2015, la viceconsejería de Educación emitió una resolución en la que cambió «el criterio» de los pliegos de licitación y las puntuaciones, con lo que autobuses Alustiza ya no resultaba ganadora de ese itinerario, el «G6950, sublote 8», para dos años prorrogables por dos más. «Fue una venganza por otro conflicto anterior» que aún enfrenta a Alustiza y a Educación en los tribunales, asevera el demandante, que en primera instancia recurrió dicha resolución de la «viceconsejera» ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno Vasco.

Dicha entidad desestimó el recurso. Pero Alustiza siguió adelante y llegó al TSJPV, que en noviembre del pasado año, estimó sus alegaciones. El tribunal determinó «la anulación de la resolución de adjudicación (de la viceconsejería) en lo concerniente al citado itinerario». Una decisión contra la que el Gobierno Vasco no ejerció su derecho a recurso, y que conllevó por tanto, con varios meses de demora, la devolución del trayecto a Alustiza. «Me lo entregan el 2 de mayo hasta final de este curso, unos 39 días en lugar de los 380» que le hubieran correspondido, se lamenta.

«Fue una venganza por otro conflicto anterior, pero vamos a seguir con la verdad», dice la empresa

La sentencia estima de forma «íntegra» el recurso de Alustiza, en el que alegó «vulneración del derecho a la igualdad de trato de los licitadores», y denunció que el «cambio de las reglas» a la hora de computar «el porcentaje de discapacidad de las UTE» -uno de los baremos más decisivos en la puntuación entre empresas- fue «arbitrario y contrario a la transparencia». El Gobierno Vasco rechazó «arbitrariedad» en la adjudicación y defendió que la concesión, resuelta a favor de Autocares Aizpurua S.L., era una cuestión de «interpretación» de los pliegos.

El tribunal analiza toda la documentación, incluidas las interpretaciones realizadas en concursos anteriores, y concluye que «el proceder» de la Administración «determinó la infracción de los principios de transparencia e igualdad de trato de los licitadores», y «se tradujo en la quiebra de la confianza legítima que las recurrentes depositaron en la actuación de la entidad adjudicadora». Es decir, rechaza el cambio de criterio de la Administración a la hora de adjudicar ese itinerario.

Prórroga

Pero la resolución del TSJPV es la primera parada en el camino. Alustiza ha impugnado el nuevo concurso sacado a licitación para las rutas escolares del próximo curso, en el que Educación ha incluido la suya. El demandante denuncia que de los once itinerarios adjudicados en 2015 para dos años, con prórroga para otros dos, solo en el suyo no se ha respetado la prórroga y se ha sacado a concurso, pese a que no hay variación en las condiciones de la ruta.

El Gobierno Vasco, según fuentes del departamento de Educación consultadas, va «a seguir adelante» con este último concurso abierto, mientras «los servicios jurídicos» estudian el recurso presentado por el gerente de autobuses Alustiza, que cree que de nuevo ha resultado agraviado y no tiene intención de desistir en la defensa de sus intereses. «Yo voy a seguir con la verdad», insiste el demandante.