El juicio por la muerte de Julen se complica con las discrepancias de los forenses

«No venimos a contar lo que pasó. Aspiramos a introducir elementos médico-forenses de discusión que les permitan obtener una opinión propia». Así arrancó la exposición de los forenses ante el jurado en la sesión de ayer por el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por el fallecimiento de Julen Serrano, de 13 años, el 1 de diciembre de 2011. Una muerte que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la madre del menor imputan al padre, Luis Serrano, para quien solicitan penas que suman 18 y 20 años de prisión.

El proceso judicial vivió una de las jornadas más relevantes con la exposición de los informes periciales relativos a las circunstancias que concurrieron en la muerte. Los peritos defendieron cada uno sus conclusiones. Los forenses mantuvieron como hipótesis «más probable» que Julen encontró la muerte de forma accidental, tras clavarse él mismo un cuchillo en el pecho mientras abría una hucha y descartaron, por menos factible, el homicidio. El antropólogo forense Francisco Etxeberria, por su parte, a instancia de la acusación particular, defendió la tesis contraria. Indicó que concurren elementos que llevan a concluir que fue el padre quien asestó una cuchillada mortal a su hijo. Y preguntó, «¿dónde está la hucha que Julen intentaba abrir? No aparece en ninguna foto», dijo.

La expectación era máxima ayer en la Audiencia guipuzcoana. Pocas veces, la sala de vistas había registrado un lleno así. La ocasión, si no fuera por lo dramático del caso, lo merecía. Alumnos del Master de la Abogacía estaban especialmente interesados en ver cómo dirimían sus enfrentadas postura dos penalistas de la talla de Iñigo Iruin y Miguel Castells, así como el posicionamiento del fiscal Jorge Bermúdez.

REACCIONES



Luis Miguel Querejeta Forense «En la escena de los hechos no había señales de lucha o de pelea» Francisco Etxeberria Antropólogo forense «Nada descarta que se hubiese producido una muerte homicida» José Cabrera Psiquiatra forense «No hay elementos para pensar que Julen tuviera un perfil suicida»

Al mismo tiempo, estudiantes de Medicina y Criminología aguardaban a conocer los informes de los médicos del Instituto de Medicina Legal de Gipuzkoa Luis Miguel Querejeta, Alberto Ramírez, y Rubén Sevillano, y, por otro lado, las consideraciones de Francisco Etxeberria.

Los primeros presentaron al jurado las conclusiones de la autopsia así como de su intervención en el escenario de los hechos, en la vivienda del barrio de Ondarreta en el que fue encontrado al cadáver del menor y donde practicaron una inspección ocular.

Luis Miguel Querejeta hizo las veces de portavoz del equipo forense y detalló que una primera interpretación les llevó a concluir que en la escena de los hechos no había señales de lucha o de pelea. «Que haya signos de violencia, como la presencia de sangre no significa que haya evidencias de lucha. Interpretamos que las hay cuando hallamos objetos rotos o caídos..., o fuera de lugar. O cuando descubrimos manchas de sangre que están animadas de movimiento. Y allí no había nada de eso», indicó el médico.

Los forenses señalaron que en aquellos primeros compases de la investigación la autopsia les permitió establecer como causa de la muerte una herida con una trayectoria «de adelante a atrás, plana al suelo». Afirmaron que el arma penetró entre 7 y 8 centímetros dentro del cuerpo y alcanzó el ventrículo derecho del corazón. El doctor Querejeta sostuvo que la causa del fallecimiento fue un taponamiento cardiaco. «Significa que el corazón perdió sangre que se acumuló en un espacio rodeado por el saco pericardico, donde tiende a coagularse. Por ello, se produjo una ocupación que impidió que el corazón se expandiera. Por lo tanto, existió un intervalo de supervivencia desde que sufrió la lesión y se produjo el fallecimiento».

La parte nuclear

A la vista de las pruebas y evidencias que se hallaron y con los resultados de la autopsia, Querejeta reconoció que valoraron la hipótesis del suicidio como la «más probable», dado que no había lesiones de defensa o lucha, la herida que presentaba Julen era accesible a la propia víctima y el tamaño de la lesión y de la hoja del arma eran iguales, unido todo ello a la falta de movimiento de la propia herida.

Afirmó también que no existía ninguna evidencia forense de que se tratase de un homicidio y argumentó que la morfología de la herida, las características del arma y la comodidad anatómica a la hora de esgrimirla les llevó a desestimar que se hubiese producido un ataque frontal por parte de una tercera persona. También desecharon una posible agresión desde atrás.

Los forenses excluyeron de la misma manera la posibilidad de que se hubiese producido una «estocada» frontal. «Hemos valorado esta probabilidad , pero a nuestro juicio obliga a adoptar una posición que es anatómicamente incómoda», dijeron.

Querejeta dijo que, «aunque en medicina no hay nada imposible», eliminaron de igual forma la versión que facilitó el padre, quien después de ser detenido manifestó que Julen se clavó el cuchillo tras caer sobre la cama, donde permanecía el arma. «Esta hipótesis no es posible. Si la víctima, que pesaba 85 kilos, hubiese caído sobre el cuchillo, éste hubiera penetrado entero en el cuerpo y se habría producido una ampliación o distorsión en las heridas», afirmó el experto.

Discrepancia de Etxeberria

Luis Miguel Querejeta explicó que a medida que la instrucción del caso avanzó se les trasladó una nueva hipótesis. Esta fue propuesta por el letrado de la defensa que, tras tener conocimiento de la existencia de una hucha que presentaba unas fisuras y que fue aportada por la madre del menor, planteó que el chico se clavó el cuchillo fortuitamente cuando pretendía abrir la tapa de dicha hucha con el cubierto. Querejeta señaló que cuando les comunicaron esta nueva versión, reconsideraron su inicial informe y entendieron que era «claramente compatible con los elementos médico-forenses que teníamos».

Francisco Etxeberria, por su parte, se mostró discrepante con las conclusiones de los forenses. Calificó de «inverosímil» que Julen se hubiese clavado el cuchillo cuando intentaba abrir el tapón de la hucha. En este sentido indicó que dadas las características de dicho elemento, «no se requiere estar empujando el cuchillo hacia adentro para abrirlo. Y aunque sí hay un efecto de empuje, lo primordial, sin embargo, es el movimiento de palanca que hay que hacer hacia arriba».

Etxeberria reconoció que el arma podría haber resbalado y llegar hasta el pecho y causar una herida. «Pero la pregunta que hay que hacerse es si puede penetrar tanto y más aún teniendo en cuenta que la mano habría chocado contra el mismo casco-hucha. Me parece discutible y difícil, o poco probable», argumentó.

Pero para el antropólogo forense hay una cuestión «fundamental» que, en su opinión, echaría por tierra esta teoría. «Si aceptamos que Julen estaba haciendo esta tarea, ¿dónde está la hucha en forma de casco. No se ha encontrado ninguna en el suelo. Es como si dijéramos que Julen cayó sobre la cama y realmente no hubiera cama. Además, en ninguno de los cascos se hallaron huellas dactilares de Julen ni tampoco sangre».

Etxeberria dijo que «nada descarta» que se hubiese producido una muerte homicida siempre que el ataque se hubiese ejecutado de frente, como si de una estocada se tratase, «lo que puede desencadenar una herida como la que presentaba el cadáver», sostuvo.

Por último, en cuanto a la etiología suicida, Etxeberria señaló que resultaba «posible» pero la forma en que se habría cometido sería «extraña, rara e infrecuente».

El juicio continuará el lunes, con la declaración de nuevos testigos. Entre ellos está previsto que comparezca la madre de Julen y exesposa del acusado.