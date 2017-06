«No he encontrado un caso de suicidio de un chaval en 15 años»

José Cabrera Forneiro, psiquiatra forense, fue el último de los peritos en presenta su informe. El experto se mostró partidario de la tesis de que Julen fue víctima de una acción homicida. «Aun cuando no hay signos de lucha, no se puede excluir que hubiese sufrido una puñalada en estocada, limpia que no llegó al mango».

Cabrera explicó que para la realización del informe se entrevistó con varios miembros de la familia materna de Julen. De la misma manera, indicó que había analizado los documentos que obran en el procedimiento. El perito rechazó la hipótesis del suicidio de Julen. Sustentó su afirmación en que no «he encontrado un solo caso de suicidio en un chaval de esta edad en los últimos quince años en España. Sería el primero que hay. Pero no solo en España, sino remotamente dentro de nuestra propia raza. Solo hay un caso en un chaval con un severo retraso mental».

Asimismo, declaró que no había ningún elemento que indujera a pensar que Julen tuviera un perfil suicida. «No existe nada en este sentido. Este muchacho no tiene ningún elemento salvo la tensión que había por la separación de los padres. Pero hay que recordar que hay 150.000 matrimonios que se separan al año en España, por lo que esto se asimila por el cuerpo social».

Asimismo, dijo que en su opinión era imposible que un zurdo se hubiese causado la lesión que el menor presentaba.