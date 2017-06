Cuando los niños molestan

Agur a los gritos, las casquetas, o los correteos. A las molestias que puedan ocasionar los salpicones de los niños en la piscina y a los llantos en el restaurante cuando no les gusta la comida. Los hoteles y establecimientos solo para adultos, donde los niños no son bienvenidos, experimentan un importante auge, no exento de polémica.

En esta ocasión, el restaurante Aita Mari de Donostia se ha visto envuelto en una oleada de críticas debido a que, por un malentendido, fue acusado de 'niñofobia'. Ocurrió el pasado 13 de mayo cuando el catalán Andrés Palomino, que estaba de vacaciones en Donostia con su familia y sus hijos, eligió el popular restaurante para comer.

Al parecer, según comentó disgustado en Tripadvisor, «fuimos con dos niños pequeños y nos insinuaron muy desagradablemente que entonces no les salía a cuenta atendernos». Acto seguido la familia se dio media vuelta y abandonó el establecimiento. El comentario se ha ganado la complicidad de otros casi 200 usuarios.

«En el Aita Mari amamos a los pequeños, siempre son bienvenidos, fue un malentendido», dice Lara



Los hoteleros achacan las molestias ocasionadas por los niños a la mala educación de los padres

Palomino, que además es guionista de televisión y dibujante de cómic, aprovechó para compartir su indignación con sus más de 5.000 seguidores en Twitter y la publicación se viralizó rápidamente, lo que contribuyó a que el hashtag #StopNiñoFobia -utilizado por primera vez en esta red social en marzo de 2015- cobrase vida de nuevo.

Los responsables del restaurante trasladaron inmediatamente sus disculpas y calificaron de «malentendido» el cruce de palabras de hace unas semanas. El dueño del restaurante Aita Mari, Pablo Lara, aclaró que no se expresó bien, y que su intención fue únicamente advertirles de que no disponían de un menú especial para niños.

«Ha sido un terrible malentendido que ya hemos aclarado con ellos», explica visiblemente afectado. El propio Palomino aceptó las disculpas y publicó que, dado el malentendido, cuando vuelva a Donostia dará una segunda oportunidad al Aita Mari. «Nosotros amamos a los niños, somos padres, tíos, abuelos. Ellos suelen estar en el restaurante, y siempre son bienvenidos. En el momento no nos dio tiempo a explicarnos bien», concluye Lara.

El comentario del catalán ha dejado constancia de que la 'niñofobia' sale cara, aun cuando se trata de una confusión, como ha sido en esta ocasión. A pesar de ello, Palomino ha aprovechado el hashtag #StopNiñoFobia para denunciar a una «sociedad egocéntrica tan preocupada por el bienestar personal que no admite compartir espacios sociales con niños».

«Que cada cual elija»

Sin embargo, los hoteles y restaurantes 'only adults' son una realidad, para alegría de muchos e indignación de otros. Establecimientos que se ofertan como un refugio vacacional lejos del ruido de los niños de otros, o directamente como un oasis para padres que quieren desconectar unos días.

También los vuelos con 'zonas silenciosas' en las que «no se admiten niños» -frase cada vez más común en todo tipo de lugares de ocio- están cada vez más de moda, igual que los cines 'free child', o el 'vagón silencioso' del AVE que desde 2014 no admite a menores de 14 años. Los negocios que se apuntan a un público exclusivamente adulto no paran de crecer.

Y el asunto ha entrado en la arena política. De hecho, el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana que dirige Mónica Oltra ya ha presentado una alegación contra este tipo de establecimientos.

«Habría que regular activamente los derechos de la infancia y regular la prohibición de segregar y discriminar por razón de edad en el ámbito turístico, como por ejemplo, servicios para mayores de 18 años sin niños ni niñas como reclamo turístico», explica la alegación.

A pesar de ello, el debate está abierto en las redes sociales, donde pueden leerse mensajes de usuarios como «Claro que sí a los #HotelesSinNiños y a los #RestaurantesSinNiños, hasta que los eduquéis para estar en cualquier sitio» o «Si hay hoteles gay friendly, nudistas o veganos, ¿por qué no #HotelesSinNiños? Que cada cual elija». Andrés Palomino sugiere que el hecho de «que haya tanta gente defendiendo a capa y espada la necesidad de espacios sin niños demuestra que es necesario hablar de 'niñofobia'».

Más de 150 hoteles del país cuelgan ya la etiqueta 'sin niños'. Existen incluso plataformas como Enjoy No Kids, que agrupa a hoteles solo para adultos, y el 90% de sus clientes son padres en busca de silencio.

Cuestión de educación

En Gipuzkoa existen establecimientos como la pensión Joakina de San Sebastián, que se publicita como «un lugar tranquilo donde descansar» solo para adultos. Luis Olaizola explica que a su madre Joakina no le gustaban los niños, y «lo que empezó como una costumbre ahora es parte de nuestra filosofía».

Asegura que no es una cuestión de 'niñofobia', pero la experiencia en el negocio les ha llevado a tomar esta decisión. «La culpa es de los padres», explica, recordando aquella ocasión en que un niño «se empezó a colgar de las puertas y a armar jaleo. Cuando les pedí a sus padres que hicieran algo al respecto, simplemente se rieron».

La edad media de su clientela es ahora de 55 años, y la tranquilidad reina en la pensión. «En alguna ocasión se ha dado la confusión de que nuestros clientes han hecho la reserva a través de otra plataforma que no advertía de que es una pensión solo para adultos y han venido con niños. Por supuesto, les dejamos quedarse, no todos los niños son maleducados. Únicamente les advertimos de que hay que respetar el silencio», apostilla.

Respecto al Aita Mari, Olaizola asegura que él ha ido en más de una ocasión con su mujer y su niña de dos años, y que siempre les han tratado muy bien. «Hay que tener en cuenta que cada situación es diferente. No existe ningún problema con los niños, no es 'niñofobia', el problema viene cuando los padres no les dan una buena educación ni les enseñan el valor del respeto», concluye.

Otros establecimientos como el hospedaje Kaixo, también en la capital guipuzcoana, el agroturismo Sosola en Eibar, que promete ser «ideal para parejas que desean tomarse un descanso sin los niños» o el hotel Arbe de Mutriku son también solo para adultos.

En el caso de los restaurantes no es tan habitual encontrarse con un cartel que prohíba la entrada a los más pequeños. Es por esto que el caso del restaurante japonés Fuente La Lloba en Asturias se ha hecho viral, al publicar en su web que «debido a las características del local y para poder mantener un ambiente tranquilo, rogamos que tanto los bebés como los niños menores de seis años no sean incluidos en sus reservas».