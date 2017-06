La hora de la verdad en la muerte de Julen

Llega el día D y la hora H en el juicio por la muerte de Julen Serrano. La sala de vistas de la Audiencia de Gipuzkoa acogerá a partir de las nueve y media de esta mañana una de las pruebas más relevantes del proceso: la pericial médico-forense. El objetivo no es otro que desentrañar las circunstancias que el 1 de diciembre de 2011 rodearon la muerte del menor de 13 años y esclarecer si se clavó el arma de manera accidental o fue acuchillado por su padre, para quien se solicita 20 años de prisión. Pese a la expectación que existe, puede, no obstante, que al término de las exposiciones de los peritos y el posterior debate que pueda suscitarse, los posicionamientos de una y otra parte sean los mismos que al comienzo de la sesión.

Cinco son los expertos que se sentarán ante los miembros del jurado. Tres de ellos son los médicos forenses que tomaron parte en el levantamiento del cadáver y en la posterior autopsia. Luis Miguel Querejeta, Rubén Sevillano y Alberto Ramírez pertenecen al Instituto de Vasco de Medicina Legal de Gipuzkoa. Junto a ellos comparecerá el antropólogo forense Francisco Etxeberria. Lo hace a requerimiento de la acusación particular que ejerce la madre de Julen y exesposa del acusado. El quinto perito es José Cabrera, psiquiatra forense que, asimismo, acude a instancias de la acusación particular.

La sesión se prevé larga y no exenta de complejidad. Así lo entiende incluso el magistrado presidente del proceso que, ante lo que se le avecina al jurado decidió transmitir a sus miembros unas ideas para «perder el miedo» y puedan valorar los informes que irán conociendo desde hoy mismo. «Lo que nos importa de un perito es lo que nos diga en el acto del juicio oral, lo convincente que sea en sus explicaciones, los detalles y argumentos que nos ofrezca, cómo contempla otros razonamientos y cómo los asume y rebate las conclusiones de otros peritos. Nadie viene revestido de autoridad divina», afirmó el magistrado Augusto Maeso.

El juez hizo saber a los componente del tribunal popular la importancia que tiene la «racionalidad y calidad de los informes» y les pidió también que valoraran los elementos que aportan y los métodos que utilizan porque, dijo, «a veces parten de unos datos que se los han inventado, que se los ha transmitido una de las partes y que, en ocasiones, no están acreditados».

No perdió el juez la ocasión para recomendarles que consideren asimismo la «coherencia» de los informes, la posible existencia de contradicciones, la imparcialidad de los expertos... «A veces hay peritos que realizan unas afirmaciones contrarias a la lógica humana», señaló.

Maeso sostuvo finalmente que «no nos sirven los peritos que no sepan explicarse» y señaló que les pedirá que empleen «un lenguaje que entendamos, porque quienes tenemos que razonar la sentencia y el veredicto somos nosotros. Difícilmente vamos a poder decir que nos basamos en un informe o en otro si no lo entendemos». «Vienen a explicarnos a nosotros, a personas que no somos ni médicos ni psiquiatras ni especialistas en ADN. Han de hacer el esfuerzo de explicarnos», concluyó.

Las posiciones

Lo que esta mañana se va a debatir es si la causa más probable de la muerte de Julen Serrano fue el suicidio, el fallecimiento por accidente o si fue víctima de una acción homicida, aunque, casi con seguridad, el eje central será: homicidio o autolesión por accidente.

Dos de los expertos han sido propuestos por la acusación particular y tres son médicos forenses



El magistrado da instrucciones al jurado sobre qué aspectos ha de valorar en las periciales

En los orígenes del caso se consideró el suicidio como la hipótesis más factible, dado que no había lesiones de defensa o de lucha. Además, se consideró que la herida que presentaba era accesible a la víctima. Descartaron asimismo la tesis de la acción criminal porque el tamaño de la herida y de la hoja del arma eran iguales, lo que no es habitual en una agresión, y también por la falta de movimiento.

Tras el inicial informe forense, los médicos del Instituto de Medicina Legal fueron requeridos para que se pronunciaran sobre otros aspectos relacionados también con la forma en la que Julen pudo morir y en concreto se les preguntó si la herida que presentaba podía haber sido causada por una tercera persona de forma súbita y sorpresiva. Los doctores indicaron que sí era compatible, si bien precisaron que esta hipótesis resultaba mucho menos probable, por la falta de ampliación de las heridas. Asimismo, los peritos judiciales desecharon por imposible la versión que de los hechos ofreció el padre tras su detención, según la cual el menor se habría clavado el cuchillo después de sufrir una caída sobre la cama.

Sin embargo, tras la incorporación de Miguel Castells a la dirección letrada del padre, se introdujo una tercera probabilidad. El abogado, tras tener conocimiento de la existencia de una hucha que presentaba unas fisuras y que fue aportada por la madre del menor, planteó que el chico se clavó el cuchillo fortuitamente cuando pretendía abrir la tapa de dicha hucha con el cubierto.

Esta teoría fue trasladada a los forenses que reconsideraron su inicial informe y entendieron que la nueva hipótesis era compatible con los hallazgos y las lesiones que presentaba Julen.

Hipótesis de las acusaciones

Pero la Fiscalía y la acusación particular no comparten esta teoría. Sustentan su posicionamiento en un informe elaborado por Francisco Etxeberria que si bien en sus conclusiones no descarta de manera rotunda el suicidio, concluye que existen más evidencias para sostener que se trató de una acción criminal, que en este caso habría sido perpetrada por el padre.

En este sentido, argumenta que en el cuerpo de Julen no se hallaron tentativas de cortes previos, lo que se conoce como de tanteo. Asimismo, expresa su extrañeza de que un zurdo se apuñale cogiendo el cuchillo por el mango pero con el borde afilado hacia fuera y destaca también la excepcionalidad de que en el contexto cultural alguien, sin una patología mental y sin estar bajo los efectos de determinadas sustancias, se autolesione clavándose un cuchillo en el pecho.

Estima también que la víctima pudo haberse quedado bloqueada psicológicamente por la situación y fallecer minutos después sin apenas moverse del sitio.

Etxeberria es autor de un segundo informe en el que sostiene que no es posible que el menor se hubiese clavado el arma cuando pretendía abrir el tapón de la hucha. Estima que, en una acción de la naturaleza que expone la defensa, el arma no hubiera podido penetrar tanto en el cuerpo del fallecido.

El último de los peritos que intervendrá es José Cabrera Forneiro, licenciado en Medicina y siquiatra forense. El experto sostiene la misma tesis que Etxeberria respecto a que fue un acción homicida.