«Oímos un golpe seco, como si se hubiese caído una banqueta»

Su testimonio fue el primero que ayer se escuchó en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana. Fue la declaración más breve de toda la sesión. Apenas duró catorce minutos. La protagonista fue la vecina del piso de Ondarreta, situado justo debajo de la vivienda en la que Julen encontró la muerte. «Mi marido y yo estábamos en la cama. No recuerdo bien si eran las ocho menos cinco o las ocho y cinco de la mañana. Tengo esa duda. Oímos un golpe seco. Nos despertó el ruido. Y nos extrañó porque creíamos que ya no vivía nadie en la casa, pensábamos que estaba vacía. Por tanto, esa circunstancia fue la que nos sorprendió», afirmó la vecina.

La mujer asoció el ruido con la caída de una banqueta o una silla y no con el impacto de un cuerpo contra el suelo. «Luego no escuchamos nada más, ni pasos ni tampoco gritos», manifestó.

Cabe pensar que el testimonio de esta vecina favorece, a priori, la tesis de la defensa que mantiene que Julen se clavó el cuchillo de manera accidental cuando, subido a lo alto de una banqueta, trataba de abrir el tapón de una hucha en forma de casco de moto con dicha arma. El padre había declarado que mientras él se encontraba en el salón de la casa, envió a su hijo a recoger las huchas de sus hermanos. Indicó que, en un momento dado, escuchó el ruido de la caída y que ante la falta de respuesta de Julen a sus llamadas, se dirigió a la habitación donde vio a su hijo caído sobre la cama.

Pero esta no es la única versión que existe para justificar el ruido que pudo hacer la banqueta. La acusación particular cree que la dinámica fue otra bien diferente. Sostiene que tras acuchillar a su hijo, Luis Serrano, sin un euro en sus bolsillos, buscó el dinero que pudiera haber en otras huchas, en las que, según la acusación, sus hijos guardaban realmente los ahorros. Como quiera que los objetos se encontraban dentro de otro armario distinto, fuera de su alcance, se vio en la necesidad de hacer uso de la silla. Por tanto, sostiene que quien realmente sufrió la caída fue el propio Luis Serrano y no su hijo.

Ayer también testificó un agentes de la Ertzaintza que efectuó una inspección ocular en la vivienda donde sucedieron los hechos.

El juicio continuará hoy con la declaración de dos ertzainas y un tercer testigo. Mañana tendrá lugar la prueba pericial en la que se debatirá sobre las circunstancias que pudieron causar la muerte del joven de 13 años.