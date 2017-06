El campus guipuzcoano de la UPV/EHU se rejuveneció ayer un poco. 3.710 estudiantes que acaban de concluir Segundo de Bachiller se presentaron ayer a las primeras pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, así que probablemente bastantes de sus rostros se harán habituales el próximo curso en alguna de las facultades. Como reflejo de los datos oficiales, con 2.026 mujeres frente a 1.684 hombres, la mayoría eran chicas. Durante tres días tendrán que enfrentarse a diversos exámenes que pueden condicionar su futuro académico y laboral.

Aunque a las 08.45 debían estar sentados en las distintas aulas asignadas según el centro en el que hayan concluido el Bachiller, muchos de ellos ya se encontraban ante el edificio donde iban a realizar el examen bastante antes. Como sucede siempre, algunos aprovechaban para hacer un último repaso, mientras otros preferían charlar con los compañeros. Pero todos tenían una cosa en común: los nervios. El murmullo inicial iba en aumento a medida que se acerca el inicio de la prueba y en muchos casos se convertía en gritos y risas. «Nervios no, lo siguiente», era una de las respuestas más frecuentes cuando se les preguntaba cómo lo llevaban.

Un cuarto de hora después, tras una breve presentación donde les realizaron algunas recomendaciones, sobre todo que no olvidaran poner su código en cada una de las hojas de examen, comenzaba la nueva EAU impuesta por la Lomce. Cada ejercicio tenía dos opciones, entre las que se debía elegir una, con una duración de hora y media y un intervalo de 45 minutos entre cada ejercicio.

Ante la primera prueba, Lengua Vasca y Literatura II, la mayoría se mostraba tranquila, mientras que para la siguiente, Historia de España, la cosa cambiaba y muchos pensaban que era una de las más difíciles, sobre todo porque «es mucha materia». Finalmente no fue para tanto. Por la tarde los exámenes eran de Química, Latín II o Diseño, y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II o Dibujo Técnico II.

Leire Jauregi, Sara Odriozola, Naiara Domeño y Beñat Urcola madrugaron para poder llegar con tiempo al aulario Ignacio María Barriola del campus de Donostia. Han estudiado en Usabalgo Laskorain Ikastola de Tolosa. «Hemos estado estudiando mucho todo mayo y pensamos que venimos bien preparados, aunque los nervios siempre te la pueden jugar», aseguraban. Leire y Naiara tienen previsto estudiar Magisterio, mientras que Sara Odriozola se ha decantado por Leinn -el grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación- en Mondragon Unibertsitatea. Por su parte, Beñat, algo más tranquilo, esperaba poder matricularse en Química para lo que necesitaba una nota media «no muy alta, un 7,5 aproximadamente», de los 14 puntos máximos que se pueden obtener. «Los que hemos estudiado en el modelo D no tenemos que tener ningún problema con euskera, ha sido fácil», apuntaba. Respecto al examen de Química de la tarde tampoco estaba decepcionado: «En un par de ejercicios no he quedado muy convencido, pero en general estoy contento».

Sin prueba de admisión

También le valía con un aprobado a Andoni Iztueta, de La Salle, que tiene claro que su futuro está en la Ingeniería Electrónica, aunque todavía no ha decidido si estudiará en la UPV o en Mondragon Unibertsitatea. Confesaba antes de entrar al examen que «tenía bastantes nervios» para poder aprobar para acceder a la universidad, aunque no iba a presentarse a la prueba de admisión, la que sirve para mejorar la nota y llegar a la puntuación que se requiere para poder cursar algunos grados.

Al mediodía estaba mucho más tranquilo. «En euskera he ido bastante bien, aunque la redacción se me ha hecho un poco larga, me ha costado llegar a las doscientas palabras». Pero de donde realmente salió contento fue de Historia: «Estoy encantado, es en lo que más seguro he estado». Entre las dos alternativas optó por la que incluía la Homilía que el obispo bilbaíno Antonio Añoveros escribió en 1974 y el Liberalismo. Algo más confiado se enfrentará hoy a las siguientes pruebas entre las que «por desgracia», se encuentra Matemáticas.

Ainhoa Berra Grado Leinn «Hace poco hicimos en el liceo unos exámenes como si fuera selectividad» Xabier Vidal No lo tiene claro «Primero voy a viajar un año a Europa y luego ya pensaré qué estudiar» Sara Hidalgo Magisterio «Historia tiene mucha materia y Matemáticas nos cuenta más» Iñigo Tellería Una ingeniería o FP «Me basta con aprobar. No necesito nota para estudiar» María Rodrigo Magisterio «Con Historia se han portado, pero Matemáticas aplicadas...»

Iñigo Telleria y Xabier Vidal, estudiantes de Santo Tomas Lizeoa, llegaban al examen con «la intención de aprobar» porque «no necesitamos nota». La verdad es que tampoco tienen muy claro su futuro. Iñigo espera estudiar «alguna ingeniería si apruebo» y en caso contrario «algún ciclo de Formación Profesional». Su amigo Xabier cuenta con más tiempo para decidirse porque «primero voy a ir un año a Europa y luego veré lo que hago». Como muchos, Historia era su principal preocupación «porque llevamos unos temas mejor que otros» y esperaban que «Matemáticas sea fácil» .

Desde Zarautz, concretamente desde Oteiza Lizeoa, llegaron Ainhoa Berra, que piensa matricularse en Leinn, Sara Hidalgo y María Rodríguez, ambas futuras profesoras. «En principio estamos bien preparadas» comentaba Sara. Su compañera María apuntaba que «hace poco nos hicieron unos exámenes globales que fueron como la prueba de selectividad para que estuviéramos preparados», aunque, siguiendo la tónica general, «Historia es lo que más nos preocupa». Por su parte, Ainhoa esperaba sacar mejor nota en Matemáticas porque «nos vale más, 0,2 y eso nos subirá la media». Tenían en mente la queja que hubo el año pasado, porque muchos alumnos consideraron que el examen en esta materia había sido especialmente duro y que finalmente aprobaron menos de la mitad de los que se presentaron.

A final del día, María Rodríguez señalaba que «los exámenes de la mañana me han salido mejor de lo que esperaba. El tema de euskera ha sido bastante fácil y en Historia se han portado». Ella eligió la alternativa de la Constitución de Cádiz y la II República y la Guerra Civil en Euskadi. Por la tarde se presentaba a Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y ahí «nos han pillado un poco por sorpresa. Ha sido más difícil de lo que esperábamos. Era materia que habíamos dado, pero el planteamiento ha sido bastante raro. Al final los resultados me han salido igual que a otros, así que estoy tranquila».

Hoy se repetirá la dinámica con Lengua Castellana y Literatura II; Matemáticas II, Geografía o Fundamentos del Arte II; Biología, Historia del Arte o Griego II; y Geología, Economía de la Empresa o Cultura Audiovisual II. Por último, mañana los exámenes comenzaran con Lengua Extranjera II (inglés); Física, Artes Escénicas o Lengua Extranjera II (alemán o francés), para finalizar con Historia de la Filosofía.

Aquellos que suspendan o quieran mejorar la nota podrán repetir las pruebas para el acceso a la universidad, en una convocatoria extraordinaria los días 5, 6 y 7 del mes que viene.