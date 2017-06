«Imaginé que todos mis sobrinos estaban muertos»

Se llama Mikel del Río. Es el tío de Julen Serrano y, según sus palabras, «excuñado del acusado». Pero además, Mikel fue de una de las primeras personas en descubrir que su sobrino de 13 años yacía muerto en el domicilio de Ondarreta. Por ello, su testimonio ayer en la sala de vistas de la Audiencia de Gipuzkoa estuvo cargado de emotividad. «Cuando entré al piso, vi que había mucha sangre. Descubrí también la mochila de Julen y un carné de otro sobrino... Imaginé entonces que todos los niños estaban muertos», afirmó.

El testigo declaró en la tercera sesión del juicio por la muerte del menor hace ya casi seis años. Julen fue hallado sin vida sobre el mediodía del 1 de diciembre de 2011, en la vivienda en la que la familia había residido hasta la ruptura matrimonial. La víctima presentaba una única herida por arma blanca que le afectó al corazón. La Fiscalía de Gipuzkoa y la acusación particular, que ejerce la madre del menor, imputan al progenitor un delito de asesinato y piden 18 y 20 años de prisión respectivamente. La defensa solicita la absolución. Sostiene que la muerte fue producto de un accidente y que el chico se clavó un cuchillo cuando pretendía abrir el tapón de una hucha subido sobre una banqueta.

No hubo vacilaciones en el testimonio.

-«¿Siente enemistad hacia Luis Serrano?», le preguntó el abogado Miguel Castells.

- «Indiferencia», respondió.

- «¿Y quiere que le condenen?».

- «Quiero que se haga justicia», dijo.

Así arranco el interrogatorio de la defensa al tío de Julen, testigo directo del hallazgo del cuerpo sin vida del menor. El familiar se remontó a la mañana de los hechos. Todo arrancó con una llamada que se recibió en el restaurante que la familia regentaba en el barrio del Antiguo. «Estaba trabajando en la asador, en la parrilla, cuando me llegó un comentario de mi mujer. Había llamado la madre de Luis. Dijo que estaba preocupado por su hijo. Nos extrañó porque nunca antes había llamado ni interesado por él», relató.

El tío indicó que instantes después de aquella comunicación se personó en el establecimiento un ertzaina amigo de la familia. «Me dijo que le tenía que acompañar al piso de Ondarreta donde habían vivido Luis y mi cuñada. Por el camino me explicó cuál era la situación. Me dijo que a él también le había telefoneado la madre de Luis asustada. Le comentó que había salido muy temprano de casa y que pensaba que se había hecho algo», una expresión que todos interpretaron como que pudiera haberse autolesionado.

Una vez en el portal, explicó que ninguno de los dos sabía en qué planta se encontraba la casa. «Estuvimos yendo de un piso a otro, y al final no sé si hicimos una llamada para preguntar cuál era», precisó.

«Dijo que no me moviera»

Localizado el inmueble, «abrimos la puerta. Había mucha sangre. Pensamos que Luis había hecho algo, que le íbamos a encontrar muerto. Aquello era espantoso. El ertzaina me dijo que no me moviera».

El tío relató que se mantuvo en mitad del pasillo. «Desde mi posición oía algunas expresiones del policía y en un momento escuché: 'esto es más grave de lo parecía'». El testigo relató que en aquel instante «vi la mochila de Julen, también su chaqueta. Y un carné de mi otro sobrino. Imaginé entonces a todos mis sobrinos muertos», explicó muy emocionado.

Mikel del Río accedió a la habitación. «'Pasa, quiero que veas una cosa', me comentó el er- tzaina. Lo primero que vi fue una zapatilla. Di un paso adelante y allí estaba Julen, frente a la cama. Pregunté si no se podía hacer nada por él. Dijo que no, que ya lo había intentado».

El testigo señaló que encima de la cama vio un cuchillo y un teléfono móvil, «pero no recuerdo si había sangre», precisó.

«Obsesionado con volver»

El familiar del menor dijo estar al corriente del deterioro que había sufrido la relación sentimental entre Luis y su esposa, circunstancia que atribuyó a cuestiones económicas derivadas de las apuestas que el acusado realizaba. «Gastaba muchísimo dinero».

Añadió que «lLuis estaba muy obsesionado en volver con ella. Le llamaba continuamente, le enviaba mensajes, hasta el punto de que ni nos dejaba trabajar. También utilizaba a Julen para que los mensajes le llegaran a su madre».

El testigo manifestó conocer que el acusado había protagonizado con anterioridad a estos hechos un episodio de autolesión. «Me contó mi cuñada que se había hecho unos cortes con una navajita y que fue delante de la niña pequeña».

El tío recordó que sus sobrinos le habían regalado una hucha con forma de casco de moto, similar a la que, según la defensa, Julen pretendía abrir con un cuchillo cuando sufrió la caída y se clavó en el pecho. El testigo indicó que, en su opinión la apertura de dicha hucha no entrañaba para él dificultad alguna y sostuvo que cuando llegó a la habitación en la que tuvo lugar el suceso, no vio ningún ejemplar de hucha en forma de casco y tampoco trozos de otra similar.

«Asomaba un pie»

En la sesión de ayer también testificó el agente que el día de autos acudió al piso con el tío. Éste ratificó básicamente la versión del familiar y reconoció que cuando llegaron al piso y descubrieron la sangre pensó que la víctima sería Luis. «Asomaba un pie, me acerqué y vi que era Julen. Le reconocí inmediatamente. Me quedé sorprendido porque pensaba encontrarme al padre».

El agente señaló que tras el hallazgo del cadáver puso los hechos en conocimiento de los miembros de la comisaría de Donostia que se hicieron cargo del caso.

Desveló también que días antes mantuvo un encuentro con el acusado. Declaró que solicitó su intermediación para que pudiera reanudar la relación con su mujer. «Me llamó dos o tres días antes. Quedamos en el Peine del Viento. Me contó que había salido del psiquiátrico, que estaba mal con su mujer, que había tenido un follón en casa, que no le cogía el teléfono y que tampoco podía ver a los críos».

El testigo le hizo saber que prefería no inmiscuirse en la relación entre ambos, aunque se ofreció a intervenir. «Le dije que iba a llamarla y que le diría que había estado con él. Luego, cuando hablé con la esposa, le informé del contenido de la conversación y ella respondió que no tenía ninguna intención de ponerse en contacto con Luis».

El agente afirmó haber transmitió al acusado el contenido de esta conversación. «Fue muy insistente en su deseo de reanudar la convivencia. Fue de lo único que hablamos».

El policía intervino asimismo en el traslado del acusado desde su domicilio hasta la comisaría de Donostia tras haber permanecido una semana en paradero desconocido. «Me llamó su madre para decirme que Luis había regresado. Informé a la comisaría y fui a su casa. Le pregunté si estaba bien y seguido le dije que teníamos que ir a las dependencias policiales. Fue voluntariamente. De camino le comenté que menuda había liado», señaló el testigo.

- «¿En el trayecto preguntó por su hijo Julen, por su mujer o por su otros hijos?» inquirió Iñigo Iruin.

- «No me preguntó por Julen. No hizo ningún comentario sobre él», fue su respuesta.