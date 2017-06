Así ha sido este miércoles 7 de junio

Tras cuatro días desaparecido, se ha confirmado lo peor este miércoles 7 de junio. El madrileño de 39 años Ignacio Echeverría es uno de los ocho fallecidos en el atentado de Londres del pasado sábado. Así lo ha confirmado su hermana a través de Facebook este miércoles: «Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. El Gobierno español ha destacado por su parte en un comunicado que la «actitud ejemplar de Ignacio Echeverría durante los atentados es, para todos, un modelo de solidaridad».

Esta jornada deja otras noticias destacadas que pasamos a repasar a continuación:

Economía. El Santander compra el Popular por un euro tras constatar el BCE su inviabilidad. Los accionistas han perdido todo su dinero al aplicar la Junta Única de Resolución europea el procedimiento de resolución bancaria previo a la venta. Botín hará una ampliación de 7.000 millones de euros para cubrir capital y provisiones. Por su parte, la plantilla del Popular en Gipuzkoa confía en que la compra por el Santander aporte «seguridad». El Banco Popular cuenta en Gipuzkoa con 93 trabajadores en sus 22 oficinas activas.

Educación.«He dormido poco y estaba muy nervioso, pero me he dado cuenta de que no es para tanto». 3.710 alumnos guipuzcoanos que han terminado este año el Bachillerato han comenzado este miércoles la Evaluación para el Acceso a la Universidad en la UPV/EHU. Los nervios y el cansancio tras los repasos de última hora de la pasada noche se han dejado notar a las puertas de las aulas. La primera cita ha tenido lugar a las 08.45 horas para la prueba de Lengua Vasca y Literatura II.

Gipuzkoa.Anuncian para este jueves máximas de 30º por la mañana y tormentas por la tarde. Según informa Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología, durante la mañana el cielo estará despejado, brillará el sol con fuerza y soplará viento del sur, por lo que las máximas llegarán a rondar los 30ºC en numerosos puntos. Eso sí, tras el calor vendrá un empeoramiento del tiempo a partir de la segunda mitad del día. El cielo se irá nublando y se producirán chubascos tormentosos, que podrían ser intensos y acompañados de granizo, especialmente en la mitad oriental.

San Sebastián. «Cuando abrimos la puerta la escena era espantosa». Turno para Mikel del Río. Es el tío de Julen Serrano y, según sus propias palabras, «excuñado del acusado». Pero además, fue de las primeras personas en descubrir que su sobrino de 13 años yacía muerto en el domicilio de Ondarreta. Por ello, su testimonio esta mañana en la sala de vistas de la Audiencia de Gipuzkoa ha estado cargado de emotividad.

Real Sociedad.Llorente, decidido a fichar por la Real Sociedad. El central, al tanto de las conversaciones en Nueva York donde descansa, apremia a sus intermediarios a que cierren la operación. Por otro lado, el dueño de Chivas descarta la compra de Carlos Vela por «falta de disciplina».