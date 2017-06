«Yo quise morirme con mi hijo»

Impreciso, dubitativo, con innumerables lagunas mentales, algunas contradicciones... Muchas veces entre lágrimas, otras entre sonrisas. Así fue la declaración de Luis Serrano, el padre de Julen, el menor de 13 años que el 1 de diciembre de hace casi seis años fue hallado sin vida en una vivienda del barrio donostiarra de Ondarreta. Pese a sus ausencias de memoria, el progenitor rechazó haber dado muerte a su hijo de una cuchillada en el corazón, tal como le imputan. «En aquel momento, yo no estaba en la habitación donde se produjeron los hechos. Lo que quise es morirme con él», manifestó el acusado ayer en el juicio.

Fue la primera vez que Luis Serrano hizo acto de presencia ante el jurado. Se incorporó a la vista sobre el mediodía, después de que el fiscal Jorge Bermúdez, el letrado Iñigo Iruin, que representa a la madre del niño, y el abogado Miguel Castells, defensa del acusado, hubieran terminado su turno de proposición de nuevas pruebas. Vestido con una camisa de color claro, Luis Serrano se sentó al lado del letrado. A ratos con la mano apoyada sobre su mejilla escuchó cómo las acusaciones le imputaban sin ningún género de dudas la autoría del asesinato. Pero también oyó palabras exculpatorias de su abogado.

La declaración del acusado comenzó a las tres de la tarde y después de dos breves descansos concluyó pasadas las siete. Durante este tiempo, el padre defendió su inocencia de la mejor manera que pudo y supo. El progenitor recordó que la mañana de los hechos, como también lo había hecho las tres jornadas anteriores, se dirigió a primera hora de la mañana desde la casa de su madre, donde residía tras la separación, hasta el barrio del Antiguo, con la finalidad de acompañar a su hijo a la ikastola de Benta Berri. Afirmó que dado que «tenía bastante tiempo», ambos se dirigieron en su moto a la vivienda que hasta la separación matrimonial había sido la residencia familiar. Explicó que una vez en la casa «le dije a Julen que recogiera las huchas de sus hermanos de la habitación».

«Me quedé en el salón»

Detalló que el chico se dirigió entonces al cuarto que había sido de los padres. «Yo me quedé en el salón y le vi que pasaba por el pasillo dos veces. En una de ellas llevaba una banqueta, pero no vi ningún cuchillo en sus manos». El acusado indicó que apenas habían transcurrido unos instantes cuando escuchó un ruido procedente del cuarto. «Le llamé: '¡Julen, Julen!' Y cuando vi que no respondía corrí a la habitación».

El padre manifestó que al asomarse a la dependencia vio a su hijo recostado sobre la cama, con los pies apoyados en el suelo. « Yo pensé que se había caído. Le di la vuelta y fue entonces cuando vi el cuchillo clavado sobre el pecho. Inconscientemente, se lo quité».

El padre manifestó que tras la retirada del arma, la sangre comenzó a manar abundantemente de la herida. «Me decía 'aita, aita'. Luego dijo que tenía ganas de vomitar, le indiqué que lo hiciera tranquilamente».

El acusado señaló que en los minutos que siguieron vio cómo se apagaba la vida de su hijo, con el que se mantuvo abrazado hasta después de muerto. A partir de aquel instante, el acusado dijo no tener los recuerdos bien definidos. Dijo que intentó autolesionarse. «Quise morirme con mi hijo», señaló.

«No se olviden de que era mi hijo, no es un objeto. ¿Me entienden? Habla todo el mundo como si fuera una botella, y es mi hijo. Para mí es, hoy en día, como si se hubiera muerto ayer», dijo entre lágrimas.

«Vi a Julen caído y cuando le di la vuelta tenía el cuchillo clavado en el pecho y se lo quité»



«Me decía 'aita, aita', y permanecí abrazado a él todo el tiempo hasta que falleció»



«Estuve por la casa como un zombi, no razonaba y perdí la noción del tiempo»

Manifestó que deambuló por la vivienda «como si fuera un zombi. «Sé que me autolesioné. No razonaba, perdí la noción del tiempo».

A preguntas de las acusaciones, el padre indicó que el estado de shock en el que quedó sumido tras la muerte de Julen le impidió actuar de manera coherente. «¿Que por qué no llamé a emergencias o no pedí ayuda por la ventana? Ahora, después de lo que pasó es fácil decirlo, pero en aquel momento no era yo».

Sin respuesta

El acusado no supo explicar por qué había restos de sangre suya entre ropas que su exesposa todavía guardaba en otro armario de la habitación donde asimismo había varias huchas en las que, según la acusación, realmente los hijos guardaban sus ahorros. En este sentido, Luis Serrano rechazó que hubiese intentado sustraer las monedas que pudieran contener para poder huir, tal como sugirió Iruin.

Tampoco el padre halló explicación a que entre la ropa que vestía no se hallaran restos de sangre de su hijo.

El padre negó que la separación matrimonial le hubiese llevado a agredir a su hijo, si bien admitió que la ruptura matrimonial supuso para él un serio revés. «Después de 22 años, cuatro hijos, todo en el mejor momento, de la noche a la mañana te quitan todo eso».

No obstante, rechazó que se hubiese «obsesionado» con la idea de recuperar la convivencia con su mujer, pese a que reconoció que los días previos a la muerte le llamara en reiteradas ocasiones y le enviara numerosos mensajes.

El acusado afirmó que tras salir de la casa se dirigió a las rocas de Igeldo con el propósito de suicidarse. «No sé ni yo por qué no lo hice», manifestó. Explicó que permaneció varios días por el monte y que transcurrida una semana, «me vino a la mente la imagen de mi madre. Y entonces regresé».

-«¿Y no le vino a la cabeza la imagen de su esposa, la de sus hijos o la de Julen?»

-«De mi hijo me acuerdo todos los días», señaló.

Está previsto que el juicio continúe mañana con la declaración de varios testigos, entre ellos dos agentes de la Ertzaintza.