El sector hotelero achaca la 'turismofobia' a los pisos ilegales

La Asociación de Hoteles de Gipuzkoa no oculta su preocupación. Y el motivo no es otro que la «proliferación» de los ya famosos pisos turísticos alegales que, denuncian, no hace sino perjudicar la imagen turística del territorio y a los agentes dedicados a este sector. Según los últimos datos ofrecidos por el consejero de Turismo, Alfredo Retortillo, el registro del Gobierno Vasco cuenta ya con 1.563 viviendas. Del total, en Gipuzkoa hay ubicadas 1.179 (826 en Donostia), lo que supone un incremento del 63% respecto a hacer solo tres meses.

Durante la presentación del informe anual de 'El turismo en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa 2016', abordar la situación en la que se encuentran las viviendas destinadas a uso turístico era obligado para el coordinador de la asociación de Hoteles de Gipuzkoa y director de asociaciones de Adegi, Paul Lizeaga. Los planes que elaboraron hace cuatro años para desarrollarse como sector y seguir atrayendo al también famoso «turismo de calidad» se han visto truncados con la irrupción de un nuevo agente que, si está regulado, complementa la oferta, pero que si su funcionamiento se sitúa al margen de la legalidad la entorpece.

Así, con tono serio, desde la asociación hicieron ayer «un llamamiento a la regulación» de una actividad en constante aumento. De lo contrario, criticaron, a los hoteles y demás formas de alojamiento legal se les genera «un entorno de inseguridad jurídica».

Dicho esto, Lizeaga matizó que en cuanto a las viviendas de uso vacacional, desde el primer momento la hotelería guipuzcoana ha considerado que aquellos pisos que desarrollen su actividad de manera regularizada «son una oferta complementaria en la que el elemento de decisión debería ser la adecuación de lo ofertado a las necesidades concretas del turista en ese viaje y no el precio, sobre todo si este es consecuencia del incumplimiento de las decenas de normativas que han de cumplir los hoteles». Por ello, dicen que es necesario «equiparar la normativa a la que han de cumplir los hoteles».

Preguntado por los movimientos que están surgiendo contrarios al turismo en ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca, donde la oleada de viajeros afecta al precio y a la oferta de la vivienda libre de alquiler, y que en menor medida se ha empezado a sentir en Donostia, Lizeaga achacó que esa denominada 'turismofobia' tiene su base en aquellos pisos turísticos que no permiten contabilizar la entrada de viajeros y elimina filtros que garanticen la llegada de un turismo de calidad. «Desconocer cuántas personas se alojan en viviendas alegales puede dar lugar a problemas como la seguridad, el precio de las viviendas de alquiler tradicional o las percepciones de saturación». Para evitarlo, «insistiría en que el sector ya es el 7,4% del PIB y que hay que trabajar en la puesta en valor del impacto social del turismo como creador de riqueza y empleo», apuntó Lizeaga.