El padre permanece en libertad provisional

Luis Serrano, el padre de Julen, no estuvo ayer presente en la sesión en la que fueron elegidos los miembros del tribunal que desde hoy le juzgarán. Su presencia no era obligatoria. Sin embargo, sí comparecerá esta mañana en la sala de vistas de la Audiencia. Está citado a las 9.30 horas. Se sentará al lado de sus abogados, Miguel Castells y Luis Pérez de Ciriza, y desde allí seguirá el proceso. Luis Serrano se encuentra en libertad provisional, pese a que sobre su persona recae nada menos que una imputación de asesinato. Tras el hallazgo del cadáver de su hijo, el padre permaneció una semana en paradero desconocido y fue detenido en la vivienda de su madre, a la que regresó después de su fuga. Tras su puesta a disposición judicial, la juez decretó su libertad provisional. Luis Serrano, por lo tanto, no ha estado privado de libertad por estos hechos, a excepción de las horas que permaneció en las instalaciones de la comisaría de Donostia. El abogado Iñigo Iruin ya solicitó en una ocasión su ingreso en la cárcel. Lo hizo cuando las actuaciones judiciales se trasformaron en procedimiento de jurado. Sin embargo, la autoridad judicial desestimó esta petición.

Salvo revelaciones inesperadas que puedan darse a lo largo del juicio, el padre permanecerá en el mismo régimen de libertad y solo se modificará su situación el día en el que el jurado emita su veredicto, siempre que este sea condenatorio.

Luis Serrano, que comparece periódicamente en el juzgado, negó en su inicial declaración que agrediera a su hijo y precisó que las lesiones que Julen sufrió fueron producto de un accidente fortuito.