¿Cuándo hay que presentar una queja al Aldezle?

El Aldezle atiende tres tipos de cuestiones. Por un lado están las quejas, que agradecería que se plantearan en un primer momento porque es más sencillo de solucionar. Luego están las solicitudes de información relativas a la forma de garantizar derechos o los cauces formales para realizar solicitudes y después está la mediación: si hay un conflicto actuar como mediador y en este caso sí es vinculante. Las propuestas que hacemos con relación a las quejas que se puedan plantear al servicio no son vinculantes jurídicamente; es más la autoridad moral que tiene la figura.

Una de las quejas más habituales es la lentitud en las respuestas desde la administración

Efectivamente. Es un tema súper importante. Soy de la opinión de que la administración no se puede servir de no responder. El silencio no puede beneficiar a la administración porque estaríamos perdidos; de beneficiar a alguien tiene que ser a quien solicita algo.

Hay problemas que superan las competencias del Aldezle como la interinidad de muchos profesores. ¿Ahí puede hacer algo?

Desde la institución podemos incidir. Hay órganos que agrupan a los diferentes defensores del ámbito universitario que sí trabajan en clave proactiva. Se detectan cuáles pueden ser los problemas generales de todas las universidades y hacen propuestas para intentar mejorarlos. Las cuestiones generales se pueden resolver en instancias más altas proponiendo cambios legislativos.