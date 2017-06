Sanidad Exterior agilizará la vacunación de viajeros con cuatro médicos más en Euskadi

La saturación del servicio de vacunación exterior guipuzcoano, que hasta la fecha ofrecía cita a los viajeros a dos meses y medio vista, parece que empezará a aliviarse en las próximas semanas. El departamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha estado funcionando con un único doctor encargado de ofrecer tanto las recomendaciones de los antídotos a los viajeros como de administrarles las vacunas que fuesen obligatorias. Y el resultado era que, como avanzó ayer este periódico, la página web para la reserva de citas online no dejaba de mostrar el mismo mensaje: «No hay fechas disponibles».

LOS DATOS 66 Atenciones diarias , frente a las 22 actuales, podrá realizar el servicio de vacunación internacional guipuzcoano a partir de finales de junio. 7 Médicos se dedicarán a la vacunación este verano: 3 en Gipuzkoa, 2 en Bizkaia y 2 en Álava.

La Delegación del Gobierno en Euskadi reconoció ayer que ya eran conocedores de esta cuestión, una deficiencia que ya fue expuesta en los despachos de Madrid, ante la previsión de que la llegada del verano provocaría un repunte en las solicitudes de vacunación.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, informó a este medio de que mañana se incorporará un nuevo médico al servicio -actualmente cubierto por un único profesional sanitario-, y que será el próximo día 21 cuando un tercero se sume al equipo. De esta forma, si actualmente podía darse una respuesta de 22 viajeros por día, a final de mes se podrán atender de media cerca de 70 personas por jornada, «porque se ampliará el horario de atención en media hora», apuntó.

De Andrés: «Ninguna persona que viaje a un país endémico se quedará sin vacunar»



La falta de antídoto contra la hepatitis A obliga a vacunar solo a los que viajan por trabajo

Además de las incorporaciones guipuzcoanas, se estima que próximamente también ampliarán la plantilla del servicio vizcaíno y alavés con otros dos médicos, uno por territorio. Así, con los siete profesionales sanitarios que se encargarán de la vacunación internacional «se podrá atender a más de cien personas al día en el País Vasco», aclaró.

No obstante, aunque el personal aumente, la página web de reserva de cita previa seguirá mostrando el mismo mensaje de «no hay fechas disponibles». Recomiendan no dejarse guiar por la versión online y llamar por teléfono (943989346) o personarse en las oficinas de la plaza Pío XII.

Además, en estas fechas aseguran que para agilizar el servicio se realiza una revisión diaria de todas las citas previas concedidas, fundamentalmente las reservadas vía online, «porque en muchos casos la gente hace reserva y luego no acude». Es por ello que el departamento llama a los pacientes solicitados para confirmar su asistencia e informarles de que en caso de haber cogido cita con demasiada antelación a la partida -se recomienda entre uno y tres meses antes de iniciar el viaje- se desaconseja la vacunación porque el antídoto perdería su efectividad. «Así se comprueba si quedarán huecos libres al día siguiente».

En la misma línea, el delegado del Gobierno aclaró que a todo aquel que acuda al servicio de vacunación exterior se le dispensará un certificado que puede presentar en su trabajo en caso de que el horario fuera coincidente. Asimismo, quiso señalar que «nadie» que vaya a viajar a un país endémico en el que la vacunación es obligatoria «se va a quedar sin vacunar».

Vacuna obligatoria

Sin embargo, siguiendo los problemas que recogía este periódico de los viajeros con destino a India, Nepal o Indonesia que les estaba resultando imposible conseguir una cita antes de su viaje, desde Sanidad Exterior explican que no son destinos en los que la vacunación sea obligatoria, por lo que no resultarían casos prioritarios. Aunque eso no signifique que si se ponen en contacto con el servicio vayan a ser atendidos.

Lo mismo sucede con la vacuna para prevenir la hepatitis A, una enfermedad que se adquiere en países en vías de desarrollo a través del consumo de agua o alimentos contaminados y cuya aplicación se realiza en los centros sanitarios de Osakidetza. Los laboratorios no están generando tantas vacunas como son necesarias y el desabastecimiento del antídoto desde hace meses a nivel estatal está afectando a un buen número de viajeros. Se está otorgando prioridad a aquellas personas que deban desplazarse a países en riesgo por motivos laborales. «Y el viaje de ocio al no ser obligatorio, tampoco es prioritario», advierte Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunas del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa.