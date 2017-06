El forense cree más probable el fallecimiento accidental; el perito de la familia, el homicidio

Homicidio, muerte por accidente o suicidio. Son las principales hipótesis que las acusaciones y la defensa han manejado como causa del fallecimiento de Julen Serrano. Lo han hecho al amparo de los distintos informes médicos que están incorporados a la causa. No obstante, de las todas ellas, la del suicidio parece en estos momentos la menos convincente. En sus inicios fue considerada como la más probable, después de que los médicos forenses, ante la falta de otras evidencias en el escenario de los hechos, descartasen el homicidio. Desecharon la acción criminal porque el tamaño de la herida y de la hoja del arma eran iguales, lo que no es habitual en una agresión y también por la falta de movimiento. Tampoco hallaron signos de defensa o lucha y precisaron que las manchas de sangre localizadas les llevaron a concluir que no eran incompatibles con un escenario de agresión y defensa. Sobre la muerte accidental, desecharon la versión inicial que ofreció el padre, según la cual el menor se habría clavado el cuchillo tras sufrir una caída sobre la cama.

Sin embargo, tras la incorporación de Miguel Castells a la dirección letrada del padre, se introdujo una tercera probabilidad. El abogado, tras tener conocimiento de la existencia de una hucha que quedó hecha añicos en el lugar, planteó que el chico se clavó el cuchillo fortuitamente cuando pretendía abrir la tapa de dicha hucha con el cubierto. Esta teoría fue trasladada a los forenses que reconsideraron su inicial informe y entendieron que la nueva hipótesis era compatible con los hallazgos y las lesiones que presentaba Julen.

No obstante, la Fiscalía y la acusación particular no comparten este criterio. Sustentan su posicionamiento en un informe elaborado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria que si bien en sus conclusiones no descarta de manera rotunda el suicidio, concluye que existen más evidencias para sostener que se trató de una acción criminal, que este caso habría sido perpetrada por el padre. En este sentido, argumenta que en el cuerpo de Julen no se hallaron tentativas de cortes previos, lo que se conoce como de tanteo. Asimismo, expresa su extrañeza de que un zurdo se apuñale cogiendo el cuchillo por el mango pero con el borde afilado hacia fuera y destaca también la excepcionalidad de que en el contexto cultural alguien, sin una patología mental y sin estar bajo los efectos de determinadas sustancias, se autolesione clavándose un cuchillo en el pecho. De cualquiera de las maneras, tanto los forenses Luis Miguel Querejeta y Rubén Sevillano como Francisco Etxeberria expondrán el viernes sus argumentos.