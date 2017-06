Comienza el juicio por la muerte de un niño en San Sebastián en 2011

Será el juicio del año en Gipuzkoa. La vista se prolongará tres semanas, con al menos dieciséis sesiones. Declararán 45 testigos, 9 peritos y, por supuesto, el acusado, Luis Serrano Carrera, donostiarra de 44 años, sobre el que recae una imputación de asesinato. Se le acusa de haber dado muerte a su hijo Julen, de 13 años, de una cuchillada en el corazón. La Fiscalía pide para él 18 años de prisión. La acusación particular que ejerce la madre del menor y exmujer del investigado solicita 20 años. El padre ha negado los hechos, se declara inocente y su abogado estima que fue una muerte accidental, por lo que pide la absolución.

La vista comenzará mañana en la Audiencia de Gipuzkoa con la selección de los once miembros del jurado, un trámite que se alargará hasta después del mediodía. Solo entonces, cuando el tribunal quede constituido, los letrados efectuarán sus alegaciones iniciales en las que dejarán entrever los argumentos que desarrollarán a lo largo del proceso y las líneas maestras de sus estrategias.

La Fiscalía estará representada por Jorge Bermúdez, fiscal conocido por su especialización en delitos informáticos. A su derecha, en la parte acusadora, tendrá a Iñigo Iruin, que representa a la madre del fallecido, que ejerce la acusación particular. Frente a ellos se situará el abogado Miguel Castells, con gran experiencia en procesos con jurado. Presidirá la vista el magistrado Augusto Maeso, de la Sección Primera.

Se le imputa un delito de asesinato por el que la Fiscalía pide 18 años, y 20 la acusación particular



La defensa sostiene que el menor se clavó el cuchillo por accidente al abrir una hucha y pide la absolución

Los hechos que son objeto de este procedimiento se remontan a diciembre de hace seis años. El cuerpo sin vida de Julen fue hallado sobre las doce del mediodía del 1 de diciembre de 2011, en uno de los dormitorios del cuarto piso, en una vivienda del barrio de Ondarreta, cercana al parque de Zubimusu. El inmueble permanecía vacío desde que el acusado y su esposa iniciasen unas semanas antes el proceso de divorcio. Tras la separación del matrimonio, el menor fallecido vivía con unos tíos suyos, mientras que los otros tres hermanos más jóvenes residían con la madre.

De acuerdo al escrito de acusación provisional redactado por el letrado Iñigo Iruin, la mañana de autos, sobre las 7.30 horas, Julen se hallaba en el entonces asador Oihandar, en el número 25 de la avenida de Zumalakarregi, que por aquellas fechas era regentado por la familia de la madre. El menor solía ayudar a la tía con la que vivía en las tareas previas a la apertura del negocio, antes de dirigirse al instituto de educación secundaria Antigua Luberri, donde cursaba sus estudios.

«Abordado por su padre»

Aquel día, el chaval salió del citado establecimiento hostelero sobre las ocho menos veinte y de camino al instituto fue abordado por su padre, quien, según se precisa en el escrito de la acusación particular, conocía las rutinas de su hijo. Seguidamente, el padre convenció al menor para que le acompañara al antiguo domicilio familiar, «bajo el pretexto de recoger enseres y efectos personales», añade.

Una vez en la vivienda, detalla la acusación particular, el procesado, «movido por el resentimiento contra su esposa» y como «venganza» hacia ella por haber tomado la decisión de divorciarse, cogió de la cocina un cuchillo con una hoja de once centímetros de longitud y dos de ancho. A continuación, se dirigió a la habitación que había sido del matrimonio en la que Julen se encontraba, «con la finalidad de causarle la muerte». El texto de la acusación particular añade que una vez llegó al cuarto, «de forma sorpresiva y súbita», el acusado clavó el arma en el pecho de su hijo una única vez.

La víctima, según se detalla en el informe de la autopsia, sufrió una herida inciso-punzante de 20 milímetros en la región torácica anterior. El mismo documento determina que el fallecimiento del menor fue consecuencia de un «shock cardiogénico, secundario al taponamiento cardiaco derivado de las lesiones-perforación del ventrículo derecho».

El escrito de acusación de la madre del menor indica que Julen permaneció con vida durante varios minutos y que, finalmente falleció como consecuencia de la herida y la falta de asistencia médica. Esta misma acusación precisa que durante la agonía, el acusado permaneció en el interior de la casa junto a su hijo y añade que aun cuando disponía de un teléfono móvil con el que pudo pedir auxilio, no lo hizo.

Dejó de respirar

«Tras comprobar que Julen había dejado del respirar», detalla el escrito presentado por Iruin, el acusado, con el mismo cuchillo y con una navaja que habitualmente portaba, se hizo varios cortes en el cuerpo, «sin una finalidad seria de acabar con su vida». Detalla asimismo que confeccionó con el cinturón de un albornoz un nudo corredizo y lo anudó a la ducha del cuarto de baño, «pero sin intención alguna de llevar a cabo su ahorcamiento».

Finalmente, el acusado salió de la vivienda, se dirigió al garaje y se marchó del lugar montado sobre su motocicleta. El progenitor permaneció una semana huido.

La acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y solicita para el acusado veinte años de prisión. Asimismo, reclama la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos y medidas de alejamiento por un periodo de 21 años. Por último, demanda que indemnice con 200.000 euros a su exmujer y con 50.000 a cada uno de sus otros tres hijos.

La Fiscalía sostiene como principal hipótesis que el acusado es autor de un delito de asesinato y solicita 18 años de prisión, además de indemnizaciones para la esposa e hijos. No obstante, el ministerio público introduce una calificación alternativa y considera que en el que caso de que el asesinato no prospere sea condenado por omisión del deber de socorro.