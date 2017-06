170 socorristas velarán por la seguridad en las playas de Gipuzkoa

Seis embarcaciones, nueve motos acuáticas, media docena de piraguas, doce tablas de rescate y, además, 170 vigilantes. Todo, para garantizar la seguridad este verano en las playas de Gipuzkoa. La temporada de vigilancia comenzó ayer en Donostia, mañana lo hará en Orio y a partir de mediados de mes, en los restantes arenales del territorio. El objetivo es claro: reducir el número de rescates. Medios hay, ahí están. Ya solo resta que los usuarios actúen de forma responsable, respeten las normas básicas de seguridad y, sobre todo, las indicaciones de los socorristas.

Aún quedan diecinueve días para la entrada del verano astronómico. El meteorológico casi se puede decir que llegó hace ya un par de semanas. Desde hace días, las playas concitan el interés de bañistas y, en mayor medida, el de personas en busca de los rayos de sol.

Los vigilantes de la Cruz Roja se estrenaron ayer, pero solo en Donostia. Los socorristas efectuaron las primeras asistencias, 'patrullaron' las orillas y se mantuvieron expectantes desde sus puestos de vigilancia.

En el resto de Gipuzkoa, el despliegue se hará efectivo dentro de las próximas dos semanas. En Orio tendrá lugar el sábado, mientras que en las playas de Hondarribia, Zarautz, Getaria, Zumaia, Deba y Mutriku se pondrá en marcha a partir del jueves día 15.

Todas contarán con el servicio de salvamento y socorrismo de Cruz Roja. Sus 170 vigilantes, además de velar por la seguridad, se ocuparán de la colocación de las banderas, vigilancia de los bañistas, gestión en el extravío de personas, así como de informar de los posibles riesgos. Para ello, cada playa cuenta con el correspondiente material sanitario además de los medios para realizar las labores de rescate.

Juan Ramón Barrena, director de salud y socorro de Cruz Roja, cree que la prevención es vital. «Si a los ciudadanos les explicamos los riesgos a los que se pueden enfrentar en una playa, las incidencias disminuyen de manera importante. Prueba de ello es que, año tras año, el número de rescates está descendiendo», afirma.

Menos rescates

En 2016, Cruz Roja realizó un total de 10.331 atenciones en las playas de Gipuzkoa. La mayor parte fueron asistencias sanitarias, un total de 8.515. Asimismo, efectuaron 183 rescates, 75 menos que en el ejercicio anterior.

El pasado año dos personas perdieron la vida a causa de incidentes en playas. Una de las víctimas fue el corredor de encierros Julen Madina que sufrió un fuerte golpe en aguas de la Zurriola que le fracturó la columna. El otro fallecido fue un hombre de 71 años que se ahogó el 23 de junio en Hondarribia cuando todavía el servicio de vigilancia no había empezado a trabajar.

«Lo primero que hay que hacer cuando se pisa una playa es mirar las banderas», indica Cruz Roja

También este año se pondrá en práctica la iniciativa 'Gurekin Blai', dirigida a personas con discapacidad y a mayores con problemas de movilidad bien de centros de día, residenciales, asociaciones o particulares para que puedan acudir a la playa a disfrutar de un baño asistido. De la misma manera, los arenales contarán con muletas anfibias. Asimismo, se activará la campaña 'Este verano quiérete mucho' que ofrece pautas de prevención para disfrutar de «unas vacaciones sin sobresaltos».

Al igual que viene haciéndose desde hace una década, los puestos de socorro contarán con pulseras identificativas para los más pequeños. En ellas se anota un número de teléfono al que llamar en caso de que el menor se extravíe.

Marcelo Peruchena, coordinador de playas de Gipuzkoa, advierte de que todos los arenales tienen su complejidad. «Cambian y se mueven constantemente. Y no solo hacia arriba y abajo, sino también de forma lateral. Por ello, lo primero que hay que hacer cuando se pisa una playa es mirar las banderas. Nos van a comunicar el estado de la mar. Así, sabremos qué tenemos ante nosotros».

Peruchena, no obstante, destaca que no solo hemos de tener en cuenta el mar. «Muchas de las situaciones complicadas y graves suceden fuera del agua, cuando no tomamos medidas de prevención, no nos hidratamos o protegemos de los rayos del sol. Y muchas veces, los desvanecimientos, lipotimias o golpes de calor suceden en la arena».