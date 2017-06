Los examinadores de tráfico, en huelga hoy para pedir una subida salarial

El problema de los examinadores de tráfico en Gipuzkoa no acaba de solucionarse. A la falta de personas que puedan calificar a los alumnos, hoy se le suma la huelga que ha convocado la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ante el «silencio absoluto» de la Administración con respecto a su petición de subida del complemento específico de estos funcionarios por parte de la Dirección General de la Función Pública, que estaría pendiente desde hace dos años, según asegura la asociación.

Durante la jornada de huelga de hoy, los funcionarios examinadores se concentrarán a las puertas de la Dirección General de la Función Pública en Madrid. «La idea es que haya una respuesta masiva presencial por parte de todos los examinadores a nivel de España», dijo en declaraciones a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, que comentó que «la situación es bastante compleja» y están «hartos de no tener respuesta». «Llevamos dos años esperando una respuesta, ni siquiera se dignan a decir ni sí ni no, no dicen nada», criticó el presidente de la asociación.

Concretamente, lo que pide la asociación es un incremento del complemento específico al colectivo examinador, de aproximadamente 240 euros mensuales brutos, según especificó Jiménez, aunque reconoció que es una «cantidad ridícula», pero que se trata de «justicia». «No queremos más ni queremos menos», subrayó.

«Todo el colectivo examinador considera que ha sido engañado ya que no se ha cumplido nada de lo prometido», aseguraron desde la asociación, que afirma que un total de 620 examinadores, de los 700 que se encuentran en activo, firman la convocatoria de huelga para la jornada de hoy. La asociación exigió este incremento salarial con motivo del déficit de trabajadores. De hecho, para Jiménez, este déficit en la plantilla se debe a que el puesto de trabajo «no es atractivo» y, por tanto, «la gente no quiere ser examinador».

El director de la DGT, Gregorio Serrano, anunció el pasado 27 de abril que el próximo 18 de junio habrá 24 examinadores más en España que serán destinados a aquellas diez o doce provincias que adolecen de retrasos por el déficit de trabajadores.

Por su parte, con el objetivo de solucionar el conflicto surgido en Gipuzkoa por la falta de examinadores, el Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a cubrir el déficit de tráfico en el territorio, mediante una oferta de empleo público (OPE) que afecte a las vacantes, así como a dialogar con el Gobierno Vasco para transferir las funciones de esta materia. A la iniciativa formulada por EH Bildu también se sumaron el PNV, PSOE y Podemos.

Según el texto de la propuesta, como consecuencia de la jubilación de examinadores y de las vacantes que no se cubren en el mismo puesto han aumentado en Gipuzkoa los tiempos de espera para examinarse de una media de una semana a alrededor de un mes. Un problema que no se puede resolver con un simple «parche», según la proposición.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia criticó que se siga cobrando lo mismo a los examinados por un servicio «peor», en el que, en su opinión, los usuarios han perdido la posibilidad de poder saber con cierta antelación cuándo será su examen.

Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda sostuvo que el problema se agravará en verano puesto que, además de que en este periodo del año aumentan los matriculados en autoescuelas, «habrá huelga de examinadores en los meses de junio y julio», dijo.