Comienza una nueva era para el vertedero de Lapatx

La noticia de la colmatación y posterior clausura del único vertedero que quedaba en Gipuzkoa el pasado 1 de diciembre fue acogida con alegría en la comarca del Urola y, sobre todo, en Azpeitia. Si bien en pocos meses ha cambiado, y bastante, el paisaje en el entorno azpeitiarra y los camiones con residuos que no se reciclan ya no transitan por el basurero, el cierre definitivo del vertedero tiene aún un largo camino por delante. Es preciso recordar además que en la instalación de Lapatx siguen funcionando tanto la planta de compostaje, abierta en junio de 2008 como el Garbigune.

La Mancomunidad de Urola Erdia está tomando medidas de cara a esta nueva era de Lapatx y su definitiva clausura, que dará paso al nuevo modelo de gestión de residuos impulsado por la Diputación foral en el complejo de Zubieta donde ha empezado a construirse la incineradora. La empresa que ejecutará su primera fase de construcción, Ekondakin, registró ayer de hecho en el Mercado Alternativo de Renta Fija un programa de bonos por un importe máximo de 80 millones de euros.

Respecto a Lapatx, de momento, la Mancomunidad cederá la gestión tanto del sellado del basurero como del Garbigune, de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), o de los residuos no peligrosos a la sociedad Lapatx Zabortegia S.A. «Hemos realizado el proyecto y nos encontramos en la fase de tramitación de los permisos necesarios por parte de Eusko Jaurlaritza», señaló el presidente de la Mancomunidad Aitor Bereziartua. Una vez conseguidos los permisos, el proceso se alargará durante 4 o 5 años ya que «el vertedero necesita estabilizarse».

De todas formas, se han adoptado medidas temporales para evitar la contaminación -tanto de lixiviados como de olor-. Mientras se lleva a cabo el proceso de clausura, se ha cubierto la zona con un plástico provisional ya que se forman lixiviados a base de la acumulación de residuos orgánicos líquidos que se degradan por la acción del calor, el viento y la humedad y se mezclan con nitratos y fosfatos presentes en el suelo. A esta mezcla se unen los líquidos presentes en envases plásticos o metálicos; y también el agua de lluvia que pueda caer. Todo junto forma un líquido negro o amarillo de aspecto denso y maloliente, cuya composición varía en grados de toxicidad. Por este motivo, -aunque sea una opción más cara-, han optado por adecuar una capa impermeables a los lados con material plástico duro y no corrosivo. También se pueden ver unos tubos de drenaje y sistemas de filtración «para que los gases metano originados no salgan directamente a la atmósfera».

Por otro lado, el Garbigune de Lapatx sigue funcionando con normalidad aunque «queremos mejorar su gestión», apunta Bereziartua. El objetivo es ofrecer un servicio más amplio. De ahí que en un plazo breve de tiempo contará con un área de recogida de restos de pescaderías, por ejemplo, que no tiene ahora.

Tras la decisión del cierre del vertedero, una de las preocupaciones de los albañiles y gremios dedicados a la construcción es la de cómo llevar a cabo la retirada de escombros y otros materiales no peligrosos de las obras. «Al no poder depositar estos residuos a partir de un tonelaje en Lapatx, hace que los gastos de transporte para llevarlos a otro sitio, se encarezcan», explicó.

Residuos no peligrosos

Lapatx pretende llevar en adelante la gestión de los residuos no peligrosos, como la madera o el plástico, así como los de obras por lo que se encuentran en proceso de tramitación de los permisos. «Cuando tengamos los permisos, los residuos no peligrosos generados en nuestra Mancomunidad -compuesta por siete localidades-, podrán ser valorizados de forma adecuada y los que no puedan serlo, serán conducidos donde les corresponda», señaló Bereziartua que adelantó también que en un plazo de «seis meses, aproximadamente», puedan tenerlo dispuesto para que los vecinos y empresas de la zona puedan dar salida a estos residuos de «forma más económica».

La Mancomunidad ha comenzado también con los trámites necesarios para llevar a cabo la recogida de residuos industriales. A ello se une el nuevo sistema de recogida de basuras, aún por implantar en Azpeitia, y de cuyos pormenores «darán cuenta en septiembre», adelantó Bereziartua al respecto.