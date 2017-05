El acusado de maltratar a su novia tenía la «realidad distorsionada», dice la forense

¿Sabía lo que hacía? ¿Era dueño de sus actos? ¿Tenía sus facultades alteradas? ¿En qué grado? ¿Ha de someterse a un tratamiento? ¿Dónde?... Fueron algunas de las cuestiones que ayer planearon en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Gipuzkoa por los presuntos malos tratos de los que fue víctima una joven irunesa a manos de su novio. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron penas que suman nueve años y cuatro meses de cárcel. La defensa cuestionó el testimonio de la joven y demandó al tribunal la aplicación de una eximente así como el cumplimiento de la condena en un centro psiquiátrico para que pudiera continuar con el tratamiento que actualmente sigue en la Unidad de Psiquiatría Legal Aita Menni, donde permanece en situación de prisión preventiva.

Sobre el acusado, de 24 años, recaen cuatro imputaciones por maltrato, otra por vejaciones y una más de detención ilegal. Solo por este último delito solicitan una condena de cinco años, mientras que por los restantes reclaman cuatro años y cuatro meses cárcel. El investigado, según las acusaciones, maltrató de forma continuada a la joven durante el año y medio que duró la relación. Además protagonizó tres episodios violentos de gravedad. En el primero de ellos le propinó puñetazos, le rompió el móvil, introdujo la cabeza en la taza del váter, le golpeó contra la bañera y el lavabo, además de arrastrarle de los pelos por el pasillo.

En el segundo, también le agredió en la cara, mientras que en el tercero, tras quebrantar una orden de alejamiento e instarle a que subiera a su casa, la tuvo retenida, la desnudó y propinó golpes hasta que, finalmente, atemorizada, según declaró, saltó por la ventana del primer piso a una terraza de la planta baja.

El estado de salud mental del acusado acaparó el interés en la segunda y última sesión. La perito forense experta en psiquiatría que examinó al acusado indicó que el joven presenta un trastorno bipolar y que en algunos momentos sufrió síntomas psicóticos, «con ideas delirantes entre megalomanícanas, místicas extrañas relacionadas con la energía, muy acordes con una descompensación maníaca de gran euforia, omnipotencia...», dijo.

Indicó que el encausado llevaba mucho tiempo inmerso en un periodo de inestabilidad. Destacó en este sentido la existencia de informes clínicos que revelaban que con anterioridad a los hechos había estado ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Donostia y que mucho antes ya había sido atendido en la unidad infanto-juvenil de psiquiatría. «Es un enfermo de larga data», señaló.

En su opinión, la «grave» patología que sufre afectó a su capacidad intelectiva y también volitiva. «Su realidad estaba distorsionada, pero no existía una anulación total», sostuvo.

Asumir la enfermedad

La perito se mostró favorable a que el acusado continuara con la terapia que actualmente sigue en Aita Menni y recordó que la carencia de un entorno que le haya apoyado y la falta de conciencia de que realmente sufre una enfermedad han impedido que pudiera llevar a cabo un tratamiento de forma regular. «No termina de asumir que presenta una patología y eso no favorece que tome la medicación. Cuando está en un brote esté encantado de la vida, contento, feliz y así es muy difícil asumir que está enfermo y, como consecuencia de ello es también difícil tomar la medicación», afirmó.

La perito aseguró también que su alteración le lleva a escuchar voces, si bien precisó que esta circunstancia no guarda una «mucha» relación con los hechos que son objeto del juicio. «Si las ideas delirantes hubiesen estado claramente vinculadas con su relación, podría haber una limitación de sus facultades muy graves, incluso una anulación. Pero los hechos de violencia de género tienen más que ver con los trastornos conductuales. No es como que alguien que oye una voz que le ordena agredir a una persona y lo hace. En este caso no es así», concluyó.

Atenuante y eximente

Tras la exposición de la experta, la fiscal Belén Suárez y el letrado de la acusación particular Mikel Mazkiaran, se mostraron favorables a que se aplicara al acusado la atenuante por enfermedad mental. Ambos demandaron penas que suman 9 años y 4 meses de prisión.

Su parte, la abogada Miren Olaskoaga, que defiende al acusado, solicitó que la aplicación de una eximente incompleta y que la condena que decidiera el tribunal se cumpliera en un centro psiquiátrico. La letrada cuestionó la versión de la joven tras apreciar «algunas contradicciones» en su relato y expresó su convencimiento de que el encausado no retuvo a la chica en la vivienda.

En la sesión de ayer prestaron asimismo declaración una docena de agentes de la Ertzaintza que intervinieron en los hechos. Varios de ellos coincidieron en señalar que el día en el que la joven se arrojó por la ventana la vieron «atemorizada, en estado de shock».

El juicio quedó visto para sentencia, después de que el inculpado, en el turno de la última palabra, se declarase «inocente».