«Espero que si me toca haya una ley de muerte digna»

El alzhéimer es una enfermedad degenerativa que afecta a las células nerviosas del cerebro. A la pérdida de memoria se le suma con el tiempo un deterioro mental y físico que en muchas ocasiones acaban dejando a los pacientes en un estado vegetal.

Tanto Adela como Julen han visto cómo sus familiares llegaban a un punto en el que no eran capaces de valerse por sí mismos, ni de reaccionar ante ningún estímulo. La periodista asegura que tiene claro cómo actuar en el caso de que la enfermedad llegue a afectarle. «Es un escenario que me he planteado muchas veces, y también se lo he transmitido a mi marido. Yo no quiero hacer padecer a los demás. Por lo que he visto con mi madre, esta enfermedad condiciona la vida de quien te atiende. Yo le digo que no quiero quitarle ni su vida, ni su tiempo, ni tampoco su dinero, porque los gastos son muy altos».

Adela lo tiene claro. Si en un futuro padece alzhéimer quiere tener «una muerte digna. Lo dejaría todo muy bien atado, para que cuando no sea capaz ni mental ni físicamente me pueda morir en paz». Es rotunda, pero no quiere que se repita lo que su familia vivió en los casos de su madre y su abuela. «Yo tengo claro que no ahorraré para pagar una residencia en la que poco a poco me vaya apagando. Destinaría el dinero a viajar a un país en el que la muerte digna esté legalizada». Aunque espera que si se da el caso, «para cuando me toque ya tengamos una ley de muerte digna que permita a las personas decidir sobre cómo quieren que sea su final».

Su familia está al corriente de su decisión. «Mi marido me apoya, pero también se ríe cuando se lo digo. Me suele responder: '¿Y cuándo te llevo? ¿Si se te olvidan las llaves? ¿Al principio, en el medio, o al final de la enfermedad?'. Tiene razón , es difícil tomar la decisión de cuándo dejar que una persona a la que quieres deje de vivir. Pero llegado el momento lo hablaría con mi médico para establecer un punto en el que en esa situación preferiría no seguir adelante».

Julen no ha pintado ese escenario tan detenidamente como Adela. Pero reconoce que su madre, que se encargó del cuidado de su abuelo durante la enfermedad, le ha comentado en más de una ocasión que «si algún día está mal, no le gustaría llegar hasta el punto que hemos estado con el aitona. A la familia le acaba comiendo por dentro, y ella no quiere eso para nosotros».