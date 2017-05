«Cuesta dar el paso, pero en el centro estamos muy bien»

«Como en casa en ningún sitio». A partir de esa apreciación lógica y humana, María Ángeles Ramos, Sara Trepiana, Mercedes Ruiz y Diego Vizcaíno solo tienen buenas palabras para la atención que reciben en el centro de día Zorroaga en Donostia, donde cumplen un horario, entre las 10 y las 17 ó 18 horas, «como en el colegio», bromea Diego, un hombre de 91 años que se rompe en lágrimas cuando cuenta que enviudó hace más de seis años. La muerte de su mujer, como les ocurre a muchos matrimonios de personas mayores, cambió de un día para otro su vida cotidiana. Y aunque tiene hijos que se ocupan de él, las horas en soledad resultan inevitables. Vive en su casa del barrio de Amara, y fue la familia la que le propuso pedir una plaza en el centro de día Zorroaga, «un ejemplo de modelo integral de atención residencial», como ayer destacó el diputado general, Markel Olano, durante la visita cursada a las instalaciones de la fundación, que combina varios tipos de centros, desde las estancias diurnas, a la residencia o los apartamentos tutelados para personas mayores. Acompañado de la diputada Maite Peña, los responsables forales hicieron hincapié en la importancia de los centros de día para «adecuarlos a los nuevos perfiles resultantes del envejecimiento de la población».

En el centro de día de Zorroaga comparten actividades 46 personas, que reflejan las necesidades de cuidados que implica la vejez. Enseguida llama la atención María Ángeles. «Yo vine sola. Les dije a mis hijos cuando ya se casaron: 'Quiero que me metan en este centro'. Lo conocía porque aquí vivió una tía mía quince años y aquí también vinieron mis chavales cuando esto era un colegio. Estoy operada de corazón y tengo una mancha en el pulmón. Solo tengo ganas de que llegue el lunes para volver», dice todo seguido esta mujer dicharachera y presumida. En Zorroaga ha aprendido a leer y a escribir. «Soy la 14 de 16 hermanos. Mis padres no me pudieron enviar a la escuela, porque siempre había tarea que hacer. Y ya ves, a mis 84 años he podido cumplir esa ilusión que he tenido toda mi vida», cuenta exultante con palabras de cariño hacia Leire, una de las trabajadoras del centro. Le encantan las sopas de letras, los libros de animales -«Rodríguez de la Fuente me gusta mucho»- y firma un papel con su nombre con esmerada caligrafía. «Antes tenía que hacer una cruz».

«La vida es así»

LAS FRASES



Mercedes Ruiz 88 años «Vivo con una de mis hijas pero las dos trabajan y no querían que pasara tantas horas en casa» Sara Trepiana 95 años «Mi hermana estuvo aquí ya al final de su vida. Conocía el centro y cómo le atendieron» Diego Vizcaíno 91 años «Cumplimos un horario como en el colegio, de 10 a 17 horas, y así estamos ocupados» María Ángeles Ramos 84 años «Aquí he aprendido a leer y a escribir. Solo tengo ganas de que llegue el lunes para volver al centro»

También Mercedes Ruiz ha encontrado en el centro un lugar donde estar «bien cuidada y acompañada», aunque a renglón seguido deja bien claro que renunciar a su casa e ingresar en una residencia son palabras mayores, una opinión que comparte el resto de entrevistados. «Vivo en casa de una de mis hijas. Trabajan las dos y no querían que me quedara tantas horas en casa. Además, me he caído varias veces. Estoy operada del fémur el año pasado y también tengo la rodilla mal», repasa su averiado esqueleto. Coqueta a sus 88 años -cumplirá 89 en agosto-, lleva tres años en el centro de día. De entre todo el programa de actividades, elige todo lo que tenga que ver con las manualidades y enseguida cita también a Leire, «es encantadora».

Sara Trepiana es una de las recién llegadas. Nadie diría que tiene 95 años. Vive sola en la Parte Vieja, en un piso que antes compartía con su hermana, que falleció en Zorroaga, donde ingresó ya al final de su vida. «El alzhéimer siempre es cosa de dos, del enfermo y del cuidador», dice con tristeza. Cuenta que hasta ahora ha vivido con ayuda domiciliaria, pero que fueron precisamente «las chicas» que le cuidaban las que le animaron a recurrir a un centro de día para completar la atención. «Me costó dar el paso, porque al final es también reconocer que no puedes valerte sola. Pero aquí estamos muy bien», afirma. «Tuve la suerte de entrar. Porque era aquí o en ningún sitio. Me hermana estuvo aquí, conocía el centro, cómo le atendieron», continúa la mujer.

Los cuatro reconocen que una de las cosas que más les ha costado es la convivencia con los usuarios que están en peores condiciones físicas y cognitivas, enfrentarse a la vejez. «No se aprende. Se vive lo mejor que se pueda», reflexiona Mercedes. «La vida es así. Dar paso a los que vienen detrás», resuelve Diego.