'Condenados' por una hipoteca

Manu no sabe muy bien qué es exactamente lo que sigue pagando. Solo sabe que cada mes le embargan unos 500 euros de su sueldo y que cuanto más gana, más le embargan. Manu apura un cigarrillo tras otro mientras su pareja, Rosa, explica la historia que empezó en 2006 con el desahucio de la casa que se acababan de comprar para vivir con sus dos niñas pequeñas. Y que diez años después continúa. Ahora, arropados por otras familias de Gipuzkoa en situación similar y con el asesoramiento personal y legal de Stop Desahucios, Manu y Rosa confían en que su caso se revise en un tribunal, ellos puedan defenderse y se condone la deuda que le reclama la entidad bancaria, en su caso de más de 100.000 euros.

Esta pareja de Zaldibia es una de las cuatro guipuzcoanas y dos alavesas que han emprendido ya o van a emprender en próximas fechas una batalla judicial contra la «deuda perpetua» a la que se han visto encadenados por «cláusulas abusivas» en sus hipotecas. En su día no les pudieron plantar cara legalmente ni les dieron margen para negociar nada con los bancos. Pero desde el 9 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia Europeo abrió la puerta a revisar estos casos y devolver a los afectados la «esperanza» de librarse de una deuda que ninguno podrá terminar de pagar y a muchos ha «condenado» de por vida.

Manu y Rosa, desde luego, no lo podrán hacer. Sin casa propia, con una deuda millonaria, dos hijas en edad escolar y un alquiler, «sobrevivimos como podemos» cada mes. Su pesadilla comenzó en 2006, cuando Manu se quedó en paro y no pudieron hacer frente a la hipoteca de 730 euros que tenían. «Dejamos de pagar una letra, y a la segunda ya nos reclamaron los 156.000 de préstamo íntegros», explica Rosa, entonces con una niña de 3 años y otra de 4 meses.

LAS FRASES



Rosa y Manu Zaldibia «No nos dejaron negociar, a la segunda letra sin pagar nos embargaron. Aún nos piden 120.000 euros» José Luis Tolosa Tolosa «Solo me dijeron 'tienes que pagar', y a partir de ahí me han embargado del paro y hasta de la RGI» Pili Sánchez Lazkao «Yo no he podido levantar cabeza, pero ahora no quiero que mis hijos hereden la deuda» Marian Escobedo Pasaia «Mi deuda es el doble de la que dejé hace 20 años. Eso de que me 'perdonan' algo que ha creado el banco...»

El banco no quiso negociar con ellos, y «fueron a por los avalistas», dos familiares a los que «amenazaron» también con el embargo de sus nóminas o pisos, pero que al final pudieron negociar con el banco y reconducir su situación. «A nosotros no nos dieron esa opción», asegura Rosa, sin terminar de entender cómo diez años después siguen envueltos en una historia que ellos pensaron en su día que había terminado. Porque Rosa y Manu no esperaron a que les echaran, literalmente, de su casa. «Por miedo, al tener las niñas tan pequeñas, nos fuimos a Extremadura, a casa de los padres de Manu», y allí permanecieron hasta hace tres años, cuando les volvió a salir trabajo en Gipuzkoa y regresaron a Zaldibia.

Tras ese tiempo de 'exilio' sin tener noticias del banco, supusieron que la deuda había quedado saldada tras perder su piso y salir a subasta. Pero no. Nada más pisar de nuevo Gipuzkoa, les llegó otra vez la reclamación de 120.000 euros y la noticia del embargo de su nómina. «Vendieron nuestra casa por el 50% de su valor», como en el resto de casos, y por eso ninguno ha podido saldar una deuda incrementada con los años además por los intereses de demora, hasta del 18%. «Ahora pagamos dos pisos, el que ya no tenemos y el de alquiler», se lamenta Rosa, que ya no sabe si con cada nómina de su pareja están saldando «el préstamo vivo» que les sigue atando al banco por un piso que ya no es suyo, por los intereses o por el conflicto derivado que han tenido con los que fueron sus avalistas.

Marian, vecina de Pasaia, tampoco supo nada durante veinte años de la deuda que le reclamaron tras su desahucio en 1996. Ella ya ha interpuesto la denuncia en los juzgados de Donostia y confía no solo en librarse de los 30.000 euros que le piden, «el doble de lo que debía» en su día. Sino que se preserva la posibilidad de exigir una reparación por el perjuicio causado. «A mí eso de que me 'perdonen' una deuda que han creado ellos...» no le convence, dice con ganas de plantar batalla ahora que puede.

En su caso, el desalojo llegó tras quedarse en paro y demorarse «unos veinte días» en el pago de la cuota de su hipoteca, de 54.000 euros. «Fueron directamente al juzgado a embargarme, y me dejaron en la calle con dos niños», denuncia. Su piso salió a subasta, y «aunque me quedé sin vivienda seguía debiendo 12.000 euros, hoy convertidos en 30.000». Marian, que lleva quince años fija en su empresa, pensó hasta el año pasado que la deuda «había prescrito». Pero una carta remitida a su trabajo el año pasado resucitaba la pesadilla y le amenazaba con un nuevo embargo.

Ayuda de los hijos

Cada historia que van relatando los afectados es si cabe más dramática que la anterior. En el caso de José Luis Tolosa -«de Tolosa», bromea-, la 'pesada broma' que aún le persigue comenzó igual, hace veinte años al quedarse sin trabajo. Casado y, entonces con una niña pequeña, no pudo pagar «dos plazos» de la hipoteca de una «casa que me costó 18 millones de pesetas». «Les avisé, hablé con ellos y les dije que les pagaría en cuanto pudiera, pero no me dieron margen. Solo me decían: 'tienes que pagar, tienes que pagar'». Le desahuciaron. El banco se quedó su casa y la subastó.

Cuando volvió a encontrar trabajo, volvió a pagar. «Pero seguía en el debe». En 2000, su empresa cerró y le embargaron los 14.000 euros «de indemnización». «Me han descontado del paro, de la RGI, y han intentado embargar el sueldo de mi mujer, que cobra 600 euros por media jornada de trabajo en una casa». A José Luis y Arantza les reclaman aún 40.000 euros, pero con los 426 que él cobra de subsidio de desempleo y los ingresos de su mujer «no los podré pagar en la vida», asume a sus 60 años.

A José Luis y Arantza, su hija les «echa una mano» para llegar a fin de mes. Y Pili Sánchez, de Lazkao, tampoco podría subsistir sin la ayuda de una de las suyas. «Ella me paga el alquiler, y me ha dado dinero hasta para venir hoy aquí», dice. Pili cobra ahora 326 euros de pensión por una discapacidad, «inembargables». Pero hasta ahora ha ido pagando «con la herencia de mis padres o la RGI» la deuda que contrajo en 2008 con el banco por impago de varias cuotas. «Hace un año falleció mi marido y esa deuda se la reclaman ahora a mis hijos, por la herencia». 15.000 euros que a ella no le «han dejado levantar cabeza», pero que no quiere que hipotequen también la vida de sus hijos.