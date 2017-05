Arranca la fiesta de la bici

La bicicleta ha invadido este viernes la plaza Zuloaga de la capital guipuzcoana. El buen tiempo ha permitido disfrutar de este espacio reconvertido en un micromundo dedicado a las dos ruedas. El festival Bicibizi se estrena este año con el propósito de impulsar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía pero también de insistir en todas las bondades de un medio de transporte limpio y saludable, al tiempo que contribuye a rebajar las emisiones de gases contaminantes y a recuperar espacio público para los ciudadanos.

Estas son las bases que sustentan este evento organizado por EL DIARIO VASCO, con la complicidad de los departamentos de Deportes, Movilidad y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y la participación del Ente Vasco de Energía (EVE) y del Ayuntamiento de San Sebastián, que ha incluido su feria Dbizi –que este año cumple su cuarta edición– a la programación del nuevo festival.

Así, la mesa redonda inaugural celebrada en el Museo de San Telmo por la mañana ha dado el pistoletazo de salida al festival, que se prolongará durante todo el fin de semana con más de una treintena de actividades en distintos puntos del territorio.

A las cinco de la tarde de este viernes han arrancado los talleres impartidos por el EVE para enseñar a los usuarios habituales y nóveles a utilizar correctamente este medio de transporte en ciudad, velar por su seguridad y sobre todo saber cómo respetar las normas básicas de convivencia con peatones y vehículos.

Al mismo tiempo, la decena de actividades previstas para el fin de semana en la plaza Zuloaga han empezado a desplegarse y los asistentes de todas las edades han podido participar en el desafío en la bicicleta estática, planificar una excursión en bici o simplemente disfrutar de la exposición de bicis singurales o de alguno de los diez stands de la IV Feria de la Bicicleta.

No obstante, estos no han sido las actividades que más han llamado la atención de los txikis, quienes han preferido demostrar su habilidad en un circuito. El festival tampoco se ha olvidado de aquellos que tienen una bici en casa, pero por un motivo u otro no terminan de decidirse a utilizarla. Para ellos, se han celebrado (y celebrarán el sábado y el domingo) talleres para reparar, customizar y reutilizar la bici o en caso de que así lo deseen tener la opción de donarla a Senegal.

Además, en el marco del evento, se ha presentado el libro de Daniel Burgui ‘Europa Biziz!’, considerado el legado físico de las cinco expediciones o embajadas ‘Biziz’, diseñadas por la Capitalidad, que durante el verano de 2016 recorrieron Europa en bicicleta, registrando la diversidad humana y cultural del continente. Este libro, gratuito y sin ánimo de lucro, está disponible en internet y se distribuirá en bibliotecas y casas de cultura. El libro incluye 400 páginas en castellano y en euskera (por el escritor Julen Gabiria), mapas ilustrados, fotografías y más de 30 buenas historias.

Por otra parte, desde última hora de la tarde, con la caída de las altas temperaturas que han acompañado este viernes ha dado arranque en la plaza Zuloaga la Fiesta de las Bicis Vintage. Un recorrido por zonas 30, para recordar a los ciclistas los espacios por los que pueden circular, dio paso a un concurso con su correspondiente entrega de premios. Y a las 21.00 horas se empezarán a escuchar los primeros acordes, con la música en directo de la mano de Kass & Gingerbread Boys.