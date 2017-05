«En 40 años curando con hierbas no he tenido ningún percance»

Dermatitis atópica, eczemas, psoriasis... No son pocos los guipuzcoanos, vascos y ciudadanos con problemas cutáneos de otras comunidades que han acudido a Zegama y preguntado por 'Solita'. María Soledad Apaolaza, de 88 años, lleva cuatro décadas, según explica, preparando ungüentos y cremas a base de hierbas para problemas de piel «y en este tiempo nunca había sufrido ningún percance». Hasta ahora. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha sancionado con 27.000 euros a esta curandera por la comisión de una infracción «muy grave» en materia de medicamentos por «preparar remedios secretos», y le ha prohibido continuar elaborando y comercializando sus cremas 'Solita curandera de Zegama'.

La goierritarra culpa a una clienta que la denunció, de quien afirma «no hizo caso» a sus indicaciones. No obstante, el Gobierno Vasco explicó en una comunicado que esta sanción se produce como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por inspectores del Departamento de Salud tras recibir «varias denuncias en relación» con el uso de productos que «podrían suponer un grave riesgo para la salud de las personas».

Según el Gobierno Vasco, 'Solita' «había sido objeto de denuncias tanto por parte de particulares como de la Inspección Farmacéutica de Navarra, así como desde la propia Agencia Española del Medicamento». Asimismo, técnicos de la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud habían realizado inspecciones que finalmente derivaron en la apertura de un expediente sancionador que ha sido resuelto como «infracción grave» y que además le prohíbe la actividad de elaboración y comercialización de sus productos.

El delegado territorial de Salud de Gipuzkoa firma la sanción impuesta a la zegamarra y que fue publicada ayer en el Boletín Oficial del País Vasco. Según el texto, Soledad Apaolaza ha cometido una infracción «muy grave» recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La infracción está fechada el 19 de agosto de 2016 y la sanción es firme desde el pasado día 2. El viceconsejero de Salud resuelve la imposición de una sanción de 27.000 por «preparar remedios secretos», y por la que además se prohíbe la actividad de elaboración de sus cremas.

La multa trascendió ayer, «aunque yo ya la he pagado», explicó a DV la zegamarra, que vivió una jornada de lo más ajetreada debido al interés mediático que suscitó su caso. Siempre según su versión, la sanción es consecuencia de la denuncia de una paciente, que acudió con su hijo adolescente con problemas de psoriasis y que «no hizo caso» a sus indicaciones.

Soledad Apaolaza, de 88 años, atribuye la sanción a una paciente que no siguió sus indicaciones



También se le prohíbe seguir preparando y comercializando sus cremas

'Solita' explica que la paciente acudió con su hijo «de unos 16-17 años. Creo que dijeron que eran de Pamplona y comentaron que habían acudido a tratarse a Francia durante varios años». Pero, al parecer, el problema cutáneo persistía. «Tenía unos 2-3 dedos de psoriasis en la zona del cogote», según explica la curandera, que le dio «el remedio que le hacía falta para aquello: una pomada, líquido y hierbas. Tenía que aplicárselos cada hora para 'soltar' aquello, que iba de oreja a oreja», añade.

Pero la mujer, según la versión de 'Solita', una vez en casa cogió un peine se lo pasó por encima, «lo que provocó un sangrado», por lo que tuvo que acudir al servicio de Urgencias. «Allí le preguntaron quién le había hecho aquello y respondió que 'Solita'», señala la curandera, quien reitera que «yo no tengo ninguna culpa». La goierritarra asegura que devolvió el dinero de las boticas a la cliente que la denunció. Reivindica que no cobra por consulta, sino por los remedios que da a sus pacientes.

Pese a que 'Solita' se refiere a este caso concreto, desde el Gobierno Vasco señalaron que se han recibido «varias denuncias» por parte tanto de particulares como de la Inspección Farmacéutica de Navarra, así como de la propia Agencia Española del Medicamento.

Desde hace 300 años

Apaolaza afirma que sus conocimientos con las hierbas se remontan a una tradición familiar de «300 años» que ella aprendió de su padre, quien a su vez lo recibió de su progenitor y que ahora ella transmite a uno de sus hijos. «Llevo 40 años en esto y nunca he tenido ningún percance», repite esta zegamarra que nació en un caserío pero que ahora es 'kaletarra'.

Su clientela no era solo local. Ha recibido a pacientes de toda España «e incluso de China también me vino uno hace no mucho», explica 'Solita', cuyo rastro en forma de opiniones de pacientes no es difícil de rastrear en internet y quien lamenta que su salud le impida salir a recolectar hierbas y le hayan prohibido atender a las personas que acuden a su casa en busca de remedio, entre ellos «muchos padres con niños pequeños».