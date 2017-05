«Llevo años deseándolo y por fin tiene pinta de que sí»

Los vecinos pasaitarras se debatían ayer entre la ilusión y la prudencia al ver los primeros indicios de obra. «La veo desde mi balcón y todos los días miro cuando me levanto a ver si hay alguna excavadora o algo», confiesa Raúl Goñi, algo contrariado porque «igual que hoy hay una trabajando, hace días había otra y desapareció. Empezaron bien pero luego pararon. Han empezado un montón de veces y ya no me fío. Ya podían cumplir lo que viene ahí», dice apuntando al cartel que anuncia obras para noviembre de 2016.

Goñi se considera «bastante andarín» y dice estar «deseando de que hagan la pasarela para dejar de subir esas cuestas incomodísimas y atravesar un terreno que ahora parece tercermundista» para ir a Herrera. «Simplemente para coger el Topo o el autobús vendrá de cine y un parque verde no va a venir mal», concluye.

Sobre la bici, Aitor Arrieta explica que «yo le sacaré jugo a la nueva conexión ciclista, pero mis hijos más aún. Uno de ellos entrena en Anoeta y vuelve tarde. Para no transitar el actual paseíllo hasta Trintxerpe, que no da garantías de seguridad, da la vuelta por Gaiztarro. Coger el transporte público para ir a estudiar o a otras actividades les va a venir muy bien».

Continuidad hasta puntas

No obstante, no las tiene todas consigo. «Desde hace mucho estoy deseando de que hagan algo. Por fin tiene pinta de que sí. La semana pasada apareció una excavadora y los vecinos ya nos pusimos nerviosos. A ese nivel hemos llegado». Cuando escucha de que la pasarela será la primera de las piezas de una regeneración que abarcará la zona colindante al puerto hasta San Pedro, muestra un temor. «Puede que esto sea un parche para que al menos los de aquí nos callemos, pero desde luego haría falta quitar todos esos pabellones y regenerar toda la zona hacia el muelle».

Ahondan en la conveniencia de que este proyecto salga adelante Sixto Carballo e Irene Sánchez, habituales paseantes por la zona. «Desde que pusieron la nueva plazoleta de entrada a Trintxerpe hay tres bares ahí que los fines de semana están a tope. Esta es una zona de un paso terrible sobre todo en verano y sería muy importante comunicarla bien con lo que llega de Donostia y lo que va hasta San Pedro. A la gente le gusta mucho ir hasta puntas».

Delante del cartel, los dos manifiestan su convicción de que «la pasarela la van a hacer seguro», a lo que apostillan que «ya veremos qué pasa con el resto». Llevan 45 años viviendo junto a la rotonda de Gomistegi y Sixto sostiene que «el tema de todo lo que se ha oído que se iba a hacer y los años que han pasado hacen mella».

Sus hijos viven con ellos y ante el objetivo reiterado de las instituciones implicadas en la regeneración de conseguir influir en los datos socioeconómicos de la zona, Carballo señala que «hará falta mucho tiempo para que la regeneración tenga un verdadero efecto en el tema económico y dependerá de qué proyectos implanten en la zona reurbanizada. Se han citado tantas cosas...».

Irene, por su parte, se muestra «encantada de lo que anuncian cruzar hacia Herrera nos va a resultar muy rápido y seguro», aunque incorpora un elemento de incertidumbre al señalar que «habrá que ver si el resultado final es como el que viene en los carteles. Yo, por ejemplo, pensaba que el parque que sale de Herrera y va por las antiguas vías del tren iba a ser otra cosa».