Denuncian una sokamuturra para menores en un colegio de Donostia

Asociaciones animalistas critican la celebración de un espectáculo de sokamuturra en un colegio de educación primaria de San Sebastián, al considerar que se trata de una actividad que supone un maltrato animal. El festejo, en el que la res permanece atada con una cuerda, se celebró durante la fiesta de fin de curso del colegio María Auxiliadora de Intxaurrondo, de los Salesianos, un centro concertado de educación primaria que colgó en su página de Facebook fotografías de la jornada festiva. La publicación fue el origen de una oleada de críticas procedentes de asociaciones animalistas como PACMA y BOJ, pero también de comentarios en defensa del acto, entre los que se leía que «a este paso sacar al perro con correa y jugar con él también va a ser maltrato animal».

Sin embargo, las palabras de BOJ iban más allá: «¿Qué valores queremos que aprendan nuestros hijos?, ¿el abuso al más débil?, ¿la impunidad ante la violencia?, ¿la costumbre y la habituación ante el sufrimiento ajeno?», se preguntan en el muro de la red social del colegio, que decidió borrar su mensaje ante el revuelo causado.

El Departamento vasco de Educación no ha recibido ninguna denuncia por estos hechos aunque, tras conocer la celebración de la sokamuturra, el servicio de Inspección se puso en contacto con la dirección del colegio para conocer lo sucedido. Fuentes del departamento aclararon que se trata de un centro privado y su dirección es la única responsable del uso que dé a sus instalaciones en horarios no lectivos, como es este caso.

La empresa Gorriti, que fue contratada para ofrecer el espectáculo, explica que los menores pueden participar en sokamuturras siempre que el becerro tenga más de tres meses y pese menos de 60 kilos, requisitos que se cumplieron en la fiesta del colegio donostiarra, según afirman. Así, la reglamentación vasca de espectáculos taurinos no tiene en cuenta los espectáculos en los que participan reses de menos de 60 kilos, por lo que éstos no cuentan con ninguna restricción de edad de los participantes. La empresa asegura que cuenta con la autorización de la Diputación de Gipuzkoa para realizar esta clase de actividades y que el pasado sábado no hubo ningún tipo de percance ni queja de los padres que asistieron al mismo.

Desde el colegio Salesianos, por su parte, aseguraron ayer en un comunicado que organizaron una serie de actividades dirigidas a las familias el pasado sábado, entre ellas una sokamuturra con becerros pequeños y paseos en ponis, al igual que habían hecho en años anteriores para celebrar el fin de curso.

La dirección matizó que no habría programado la sokamuturra y que la hubieran suspendido «si hubiéramos considerado que se estaba dando maltrato animal». No obstante, anunció que estudiará no volver a organizar este tipo de festejos. En la misma línea, subrayaron que «no había habido quejas de nadie, ni en la comunidad escolar ni fuera de ella. Abogamos por el respeto a la vida y la convivencia, así lo tenemos indicado en nuestro ideario».