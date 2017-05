«Hay epilépticos a los que les echan del trabajo e incluso les dejan sus parejas»

Txema Pikabea se considera una persona con suerte. La naturalidad con la que confiesa haber asumido su epilepsia le ha permitido llevar una vida totalmente normal, gracias también a que su enfermedad está controlada desde hace más de 10 años. Sin embargo, sabe que la realidad de muchos afectados dista mucho de la suya. Como miembro de la junta directiva de la Asociación Gipuzkoana de Epilepsia (AGE), trata cada día con personas que ocultan su enfermedad incluso en su círculo más cercano. «Tenemos socios que nos piden que les enviemos las cartas sin el sello de la asociación, o que compran la medicación en otro pueblo para que en el suyo nadie se entere de que son epilépticos. Hay quien hasta se esconde en su propia casa».

La culpa, tal y como opina el de Lasarte, se reparte entre la actitud individual y la de la sociedad, a la que considera llena de prejuicios en torno a la epilepsia. «Es cierto que hay muchas personas que se encierran en sí mismas, pero la discriminación y la marginación que hay en el exterior es muy grande». Asegura que hay a quienes les ha llegado a afectar en su vida personal. «Conocemos casos en la asociación que cuando les han contado a sus parejas que son epilépticos éstas les han abandonado, por miedo a lo que la enfermedad pudiera suponer».

Sin embargo, denuncia que la discriminación más dañina que sufren los enfermos de epilepsia es la laboral. «Es lo que más nos molesta y lo que más daño hace. En muchos casos, cuando un epiléptico comunica su enfermedad a la empresa en la que trabaja, ésta opta por despedirle. Existe mucho miedo y desconocimiento acerca de la epilepsia. Está claro que hay ciertos trabajos que no podemos hacer, como pilotar un avión o trabajos más técnicos, pero somos perfectamente válidos para poder desempeñar muchas tareas».

Txema, insiste, ha tenido suerte. Lleva veinte años dedicado a la educación infantil, y nunca se ha encontrado trabas para poder realizar su trabajo con total normalidad. «Yo nunca he ocultado mi enfermedad», cuenta. «Los que me conocen saben lo que tengo, y he vivido la enfermedad con tanta normalidad y aceptación, que cuando llegué a la asociación y conocí la realidad de otras personas me di cuenta de lo afortunado que era».

Su epilepsia lleva años controlada. Apareció por primera vez cuando tenía 22 años y empezó a notar ciertos síntomas extraños. «Siempre me ocurría por la noche. Recuerdo que dos o tres veces me desperté con la lengua mordida, y con el cuerpo hecho polvo, con la sensación de haber pasado una de las peores gripes de mi vida». Hasta que una noche, sufrió un ataque epiléptico. «Mi hermano dormía en la habitación de al lado y me escuchó convulsionar. Avisaron a la ambulancia y me llevaron al hospital, aún con el susto en el cuerpo». Cuando despertó, Txema no se acordaba de nada. Los médicos le comunicaron que era epiléptico, y reconoce que se tomó la noticia «bastante bien, teniendo en cuenta que soy una persona muy aprensiva. La verdad es que desconocía la enfermedad y no tuve mucho tiempo de asimilarla».

En sus primeros años cuenta que navegó en el desconocimiento. «Tenía una médico que me decía siempre que todo estaba bien. En una revisión me dijo que no era epiléptico y me quitó la medicación». A los años sufrió un nuevo ataque y acudió a otro profesional, «que fue el que por primera vez le puso nombre a mi epilepsia».

Las ausencias

El lasartearra explica que existen dos tipos de epilepsia. Por un lado la generalizada, que es la que la mayoría de la gente asocia con la imagen de la enfermedad y que provoca ataques epilépticos. Afecta a todo el cuerpo, con pérdida de conocimiento y convulsiones. La que él padece se denomina epilepsia parcial. «En este tipo se producen lo que se conoce como 'ausencias'. Es como si el cerebro se detuviera por unos segundos, hiciera un 'kit-kat'. Empiezas a hacer cosas raras y después, cuando termina ese lapsus, no te acuerdas de nada de lo que ha pasado».

Pone un ejemplo. «Tú y yo estamos aquí tomándonos un café. Imagina que de repente me quedo con la mirada perdida, me levanto sin decir nada, y me voy bailando hacia la puerta. De repente vuelvo en mí y digo: '¿qué hago aquí?'». Sus ausencias se manifiestan de manera diferente. «En mi caso lo que me generan es un calor corporal que va subiendo hasta la cabeza, a la que me empiezan a venir imágenes extrañas. Por suerte, cuando me ocurren puedo seguir con lo que estoy haciendo y soy totalmente consciente de lo que pasa».

Esas crisis parciales suelen ser además un aviso de que pueda ocurrirle un ataque epiléptico total. «Tengo un alto porcentaje de posibilidades de que al poco tiempo me dé una epilepsia generalizada», afirma Txema, que reconoce que el recorrido de su enfermedad ha sido muy bueno. Su última crisis generalizada fue en el año 2005, y las ausencias están totalmente controladas gracias a la medicación y a sus hábitos de vida.

Los consejos básicos para todo epiléptico es que no pueden beber alcohol, que tienen que descansar un mínimo de ocho horas al día y que no deben someterse a actividades de alto riesgo que puedan estresar el cerebro. «Soy muy estricto con eso. Siempre me he cuidado mucho, hago deporte, cuido mi dieta y procuro descansar todo lo que puedo».

Leyendas urbanas

Txema reconoce que no podría vivir sin coche, un vehículo que utiliza cada día para trasladarse desde Orio, donde vive, hasta Hernani, donde trabaja en una escuela. Él conduce sin problemas, aunque muchos crean que su enfermedad se lo impide. «Existen muchos tabúes alrededor de la epilepsia, muchas leyendas urbanas de que no podemos hacer ciertas cosas como conducir, o trabajar. Si la tienes controlada, como yo, puedes llevar una vida totalmente normal. Otra cosa es que la enfermedad sea de carácter rebelde, o que el afectado no se cuide mucho...».

Cada día trata, junto a sus compañeros de la asociación, de luchar contra esos prejuicios y de eliminar la desinformación que la sociedad tiene sobre su enfermedad. «La epilepsia no es una cosa tan detestable como muchos se piensan. No somos unos bichos raros. Tenemos que seguir insistiendo, aunque es un trabajo duro y difícil».