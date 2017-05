Así ha sido este martes 23 de mayo

El terrorismo islámico ha vuelto a marcar la actualidad informativa de este martes 23 de mayo. Al menos 22 personas han muerto, entre ellas varios niños, y otras 59 han resultado heridas en un atentado terrorista durante un concierto de la artista estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena, al noroeste de Inglaterra. Según ha informado esta tarde la Policía británica, el autor del atentado, que murió accionando un artefacto explosivo de fabricación casera en una de las salidas del estadio, se llamaba Salman Abedi y era un joven de 22 años que habría llegado a Mánchester desde Londres en tren.

Esta jornada deja otras noticias destacadas que pasamos a repasar a continuación:

Real Sociedad.Comienza la remodelación de Anoeta. Las grúas han comenzado a trabajar este martes por la mañana en el exterior del estadio en una jornada en la que han estado presentes el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, el diputado general, Markel Olano y el director de Deportes del Gobierno Vasco, Jon Redondo. Goia ha sido el encargado de presentar las obras y ha asegurado que «si se cumplen los plazos, la reforma estará concluída en octubre de 2019».

Educación.ELA, LAB y Steilas amenazan a Educación con un inicio de curso «muy duro». En la recta final del presente curso escolar, miles de trabajadores han vuelto a salir a la calle en las tres capitales vascas, convocados por los sindicatos nacionalistas, en rechazo a los recortes que han sufrido las condiciones laborales del personal de la escuela pública vasca en los últimos años. Una vez más, convocantes y Gobierno Vasco no han coincidido en el análisis del seguimiento de la protesta. El departamento de Educación, con la casi totalidad de los centros analizados, lo ha situado en un 41 % en el colectivo de profesores. Por su parte, los sindicatos han destacado que la huelga «ha vuelto a tener un gran seguimiento», similar al de anteriores convocatorias, tanto en la totalidad de comarcas como en los diferentes colectivos afectados, cuando lo cifraron en un 80 % los días 22 de marzo y 16 de mayo.

Política.El Gobierno Vasco cree que el relevo en el PSOE no afectará al pacto PNV-PSE. Su portavoz, Josu Erkoreka, ha mostrado su confianza en que el relevo que se produjo el domingo en la dirección socialistas, con el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias, no afecte a la relación que mantienen el PNV y el PSE en su acuerdo de coalición. Erkoreka ha explicado que este tema no ha estado sobre la mesa en la reunión del Consejo de Gobierno que se ha producido este martes por la mañana en Lehendakaritza.

San Sebastián.Se descarta la figura del jurado para elegir candidatos a Tambor de Oro. Después de casi dos meses de análisis y debate, todos los partidos en el Ayuntamiento de Donostia han llegado a un acuerdo este martes para reformular el procedimiento de su concesión. La modificación se planteó por parte del equipo de Gobierno tras la crisis abierta este año con la no ratificación por parte del Pleno del Ayuntamiento de la votación de la sociedad turística que otorgó el premio a la periodista Ángels Barceló. De esta manera, asociaciones y ciudadanos podrán realizar sus propuestas durante un mes, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.

Culturas. Muere el actor Roger Moore a los 89 años. El actor británico, famoso por su papel en siete películas de James Bond y la serie 'El Santo', durante 118 episodios, ha muerto este martes en Suiza a los 89 años tras luchar contra el cáncer, según ha confirmado su familia a través de su cuenta de Twitter. «Con gran pesar, hemos de anunciar que nuestro amado padre, Sir Roger Moore, ha fallecido este martes en Suiza después de una corta pero valiente batalla contra el cáncer».