Así ha sido este lunes 22 de mayo

La política ha marcado la actualidad informativa de este lunes 22 de mayo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido al Gobierno central de que «no van a caber muchos más rechazos» y de que el proceso soberanista seguirá con o sin el aval del Estado. Afirma que se compromete a negociar «hasta el último minuto», pero añade que no renunciará a la consulta.

Esta jornada deja otras noticias destacadas que pasamos a repasar a continuación:

Política. Rajoy asegura que no habrá adelanto electoral tras la victoria de Pedro Sánchez. Pese a que los populares sospechan en privado que la elección de Sánchez complica los acuerdos con el PSOE, el presidente del Gobierno no admite la tesis de que la legislatura esté en peligro. «No va a haber un adelanto de elecciones (…), no voy a disolver la Cámara», ha anticipado.

Sociedad.Crece el turismo y crece la tarifa de los hoteles en Gipuzkoa. Las entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros vascos en abril alcanzaron las 258.288, es decir 36.733 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un ascenso del 16,6 %, incremento que en Álava se duplicó (32,4 % más). El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, ha dado a conocer estos datos que reflejan importantes incrementos interanuales, pero ha recordado que se deben sobre todo a que la Semana Santa de 2016 cayó en marzo y este año en abril. Entre el jueves y el domingo de Semana Santa se registraron en Gipuzkoa 16.687 entradas turísticas, lo que supone un incremento del 4,4%.

Sociedad.La edad media de los jóvenes vascos que se marchan de casa es de 30 años, la más alta de Europa. Además, el 20% de los que consiguen vivir por su cuenta afronta un «sobresfuerzo económico» y dedica el 40% de sus ingresos a pagar la hipoteca o el alquiler. Los datos se desprenden del 'Diganóstico de la Situación de la Juventud en Euskadi', elaborado con una recopilación de estudios del Observatorio Vasco de la Juventud realizados en los últimos años.

Sociedad.«Todavía es muy pronto para sacar toda la ropa de verano del armario». La alternancia entre buen y mal tiempo que se ha dado estos días se mantendrá y probablemente marcará el primer tramo del verano. Así lo pronostica la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el País Vasco, Margarita Martín: «Estamos en un carrusel, arriba abajo, arriba abajo, porque estamos en primavera. Y precisamente eso es lo que toca».

Real Sociedad.Gipuzkoa entera saltó con el gol de Juanmi. Los seguidores llenaron los bares del territorio para ver a los suyos alcanzar la sexta plaza que da acceso a Europa League la temporada que viene. De Irun a Eibar, de Zarautz a Arrasate, toda Gipuzkoa celebró el sexto puesto final. ¡Que siga la fiesta!