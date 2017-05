«Ser epiléptico no es solo convulsionar y echar espuma por la boca»

La epilepsia es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento de su vida. A Jose María Dorronsoro le ocurrió con 40 años, mientras una noche dormía plácidamente en su cama. «Estaba en lo que se conoce como 'fase REM', que es el momento más profundo del sueño, y de repente me dio una crisis. Por suerte mi mujer es auxiliar y supo cómo actuar». Cuando despertó se encontraba rodeado de médicos y enfermeras. A los meses le volvió ocurrir en otras dos ocasiones, y el neurólogo le confirmó que sufría esta enfermedad, que afecta a unos 7.100 guipuzcoanos.

«Te quedas desmoralizado y te encierras. Al final todo lo nuevo, o desconocido produce miedo». Un miedo que consiguió vencer gracias a los grupos de apoyo y los psicólogos que encontró en la Asociación Gipuzkoana de Epilepsia, AGE. «Es la manera que tenemos de poder abrirnos a los demás. Ves que hay más gente como tú, y aprendes a vivir con la enfermedad, que es lo más importante». También para los familiares, quienes también acuden a este tipo de terapias en las que conocen en qué consiste la epilepsia, con la que también ellos van a convivir. «Tienen que saber cómo reaccionar ante un ataque, y psicológicamente también les ayuda», asegura Dorronsoro.

Quienes la padecen afirman que la epilepsia es una gran desconocida. «La mayoría solo piensa en gente convulsionando y echando espuma por la boca, pero existen muchas clases diferentes. Cada caso y cada persona es un mundo», señala Alfonso López de Etxezarreta, presidente de la AGE y epiléptico desde que era un bebé. «En mi caso la enfermedad empezó a tener especial presencia durante la adolescencia». En el año 1998 pudo operarse, y ahora su epilepsia está controlada, aunque afirma que no todos los casos son intervenibles quirúrgicamente.

Ellos hablan con normalidad de su enfermedad, pero son conscientes de que no todo el mundo es capaz de hacerlo. «Hay muchos a los que no les gusta reconocerlo, prefieren ocultarlo y no decirle nada a nadie. Pero cuando lo aceptas tienes una mejor calidad de vida. Porque te dejas ayudar, dejas de estar aislado y eso hace que tu vida sea mejor», asegura Jose María Dorronsoro.

Dar visibilidad

Uno de los trabajos que se lleva a cabo desde la Asociación Gipuzkoana de Epilepsia es el de dar visibilidad a esta enfermedad de la que se sabe poco. Es por ello que el lema elegido para la Semana de la Epilepsia de este año es 'Juntos es más fácil. Entiéndela, tú también puedes padecerla'. «Puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad, sexo o raza, en cualquier momento de su vida», afirma el presidente de AGE, quien asegura que una mayor información facilita la eliminación del estigma que existe hacia la epilepsia y quienes la padecen.

«Es necesario que se desarrollen políticas públicas, haciendo especial hincapié en las necesidades de los epilépticos en torno al empleo, sobre todo en personas jóvenes, que se encuentran con la dificultad de ser rechazados y no pueden optar a un puesto de trabajo, lo que crea automarginación y discriminación», denunció ayer López de Etxezarreta en la presentación de las festividades de la Semana de la Epilepsia, que se celebra hasta el próximo miércoles, Día Mundial de la Epilepsia. Este sábado la Plaza Nagusia de Ordizia acogerá a partir de las once de la mañana la Fiesta de la Epilepsia, en la que se tratará de que los niños aprendan lo que es la enfermedad a través de juegos didácticos. También habrá hinchables, pinta caras y música y se repartirán folletos informativos en los que se explicará en qué consiste la enfermedad y cómo actuar en caso de presenciar algún episodio de epilepsia. Asimismo, el día 24 se presentará en el Aquarium de Donostia el cómic 'Aura', escrito por Txema Picabea, socio de AGE y afectado por la enfermedad.

Los voluntarios

La fiesta de Ordizia estará amenizada por voluntarios de la Asociación Gipuzkoana de Epilepsia y de Ner Group, un grupo de empresas guipuzcoanas que destinan parte de sus beneficios y de las horas de trabajo de sus empleados a colaborar con distintas acciones sociales. «El 2,5% de nuestro beneficios van para distintas asociaciones o actividades que trabajan por los demás, pero lo más importante para nosotros es que el 2% de las horas de nuestros trabajadores las dedican al voluntariado», señala Juanje Anduaga, coordinador de Compromiso con la Sociedad de Ner Group. El sábado catorce de sus trabajadores estarán en Ordizia.