El 80% de los congresistas «suele repetir y vuelve al destino al cabo de un año»

Ante todo es un «evento científico de primer nivel» en el que 3.000 médicos actualizarán esas técnicas y conocimientos que aplican a diario en los ambulatorios, pero el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG) que arranca hoy en San Sebastián tiene otras muchas ramificaciones, como quedó claro en su presentación de ayer, en la que se habló tanto de aspectos médicos como de turismo de congresos. Acoger un encuentro que reúne a casi 4.000 personas, entre profesionales sanitarios y encargados de su buen funcionamiento, ha supuesto todo «un reto» organizativo, un trabajo que empezó a cocinarse hace más de un año. Hoy se comienza a servir ese menú que la SEMG ha ido elaborando con el apoyo de distintas instituciones y entidades, como el Ayuntamiento de Donostia, el San Sebastián Turismo&Convention Bureau, Basquetour, la Diputación o la Asociación de Hoteles de Gipuzkoa. Una siembra cuya cosecha se espera seguir recogiendo durante los próximos meses y años.

EN DATOS 2.905 médicos y otras 1.000 personas de organización reunirá el congreso. Se han reservado 2.100 habitaciones y emplearán 31 autobuses. 185 ponencias se impartirán en el Kursaal a cargo de 115 expertos. Se han programado 105 actividades formativas, que suponen un total de 170 horas. 12 tendrán lugar hoy por la mañana, con un formato dinámico de 15 minutos. 1.000 congresistas participarán cada día en las comidas de trabajo en el propio Kursaal. Ni Neu realizará estos servicios. 1.800 comensales acudirán el sábado a la cena de gala en Ficoba.

«Hay estudios que concluyen que el 80% de los congresistas repite el destino al cabo de un año», señalaron tanto el presidente de la SEMG, Antonio Fernández-Pro Ledesma, como el director de Basquetour, Harkaitz Millán, al destacar la importancia de estos eventos para fidelizar a unos visitantes que se espera vuelvan como turistas «y tienen un 'target' que nos interesa, en el contexto de mejorar la calidad más que la cantidad», dijo Millán.

El edil de Desarrollo Económico de Donostia, Ernesto Gasco, recordó que «estamos en pleno debate del Plan Director de Turismo, y nuestra apuesta no es la de crecer en número de visitantes, como había sido hasta ahora, sino que las personas que convivan con nosotros unos días lo hagan con la mejor calidad posible y con una marca de destino prestigiosa». Gasco valoró que el mayor congreso que acoge Gipuzkoa en 15 años recoge este «espíritu». Es importante el número de congresistas, que duplica a las reuniones de 1.200-1.500 personas que son más habituales en Gipuzkoa, y también su impacto económico, estimado en unos 3 millones, «pero es también una forma de promoción de una marca de ciudad. Queremos que la imagen de prestigio les acompañe si el día de mañana quieren volver. Es una forma de sembrar».

El objetivo es que los médicos, que se alojan tanto en Donostia como en municipios próximos, prescriban no solo recetas, sino también el destino Donostia y Gipuzkoa. Además, Fernández-Pro Ledesma subrayó que «siempre que vamos a una ciudad, repetimos», es decir, no es raro que el congreso rote cada 5-6 años. El presidente de la SEMG espera que el congreso «deje huella», y ya han comenzado a estrechar lazos: ayer firmaron un convenio con el Colegio de Médicos de Gipuzkoa. «Seguramente había alguna ciudad más fácil que Donostia, pero no tan bonita. Seguramente hemos tenido que trabajar más, pero no nos hubiéramos divertido tanto», aseguró.