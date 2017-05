Un cabaret hecho «con muchas canas»

Mañana. 'Cabaret Plus 55' se representa mañana a las 19 horas en el Teatro Principal de Donostia. Las invitaciones se podrán recoger el mismo día de la función en taquilla (de 11.00 a 13.30 horas y de 17 a 20.00).

Cuando uno entra en la sala de ensayos de un espectáculo de cabaret, lo que espera encontrarse es a bailarinas deslumbrantes en un universo de lentejuelas y boas de plumas, un maestro de ceremonias socarrón y una música a todo volumen en el que suene el famoso 'Willkommen'. Aquí están todos esos ingredientes presentes. El único detalle es que el elenco presume de edad. Protagonizan un espectáculo hecho «con muchas canas», como ellos mismos se presentan. De vez en cuando hay que parar la música para recolocar a cada uno en la posición correcta en el escenario porque se empiezan a notar los nervios en vísperas del estreno, y hay quien ha podido fallar, pese a que las clases son sagradas para todos ellos, porque le tocaba cuidar de un nieto o tenía médico. El grupo, de lo más varipinto, comparte ciertas características: todos tienen más de 55 años y reivindican las ganas de vivir «todo lo que se les ponga por delante». Retratan a una generación valiente y alejada del estereotipo del jubilado que se pasa la mañana vigilando una obra o echando de comer a los patos en el estanque. Lo demostrarán mañana, en un espectáculo amateur lleno de humor que representarán en el Teatro Principal de Donostia, dentro del programa 'Plus55' del Ayuntamiento de Donostia, en colaboración con Donostia Kultura y la Escuela de Danza. Más de un hijo o un nieto se quedarán con la boca abierta.

«A mí los míos siempre me dicen 'Amama, queremos ser como tú de mayores'», sonríe María Eugenia Arregi, que tiene 66 años «por fuera», deja bien claro. Por dentro, igual que su compañera de baile María, de 70 años, aparenta una edad mucho más joven. Basta con verlas vestidas de cabareteras, con los collares de perlas, las medias negras de rejilla y mucho desparpajo cuando le dan al 'play' para saber que su DNI engaña. «Somos jóvenes de corazón, siempre que la salud acompañe», le apoya María. «Parece que por nuestra edad tenemos que ser serios y aburridos -tercia María Eugenia-. Me niego a ello». Sus hijos, dicen las dos, están tan contentos de verlas felices, y los nietos, «como locos» por que llegue la función de mañana. «Aunque a veces les da un poco de corte verme así», reconoce María sin quitarse de encima la sonrisa.

'Plus 55', un clásico municipal que receta actividad

El programa 'Plus 55' es un clásico de la programación del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia que, como la gran mayoría de municipios, dedica parte de las actividades a aumentar la participación de las personas mayores que cuando se jubilan cuelgan el traje de trabajo pero no el interés por seguir participando en la vida social y cultural. El abanico de propuestas es amplio, pero concebidas desde la idea de «no ser simplemente productores de actividades sino recoger propuestas» que puedan interesar a un colectivo con cada vez más peso demográfico, explica María Fernández, coordinadora del programa. El espectáculo del cabaret que se representa mañana en Donostia por un elenco de 60 aficionados es la guinda del pastel de un curso repleto de actividades diferentes y para todos los gustos, y por lo tanto no es cien por cien representativo de la oferta, aunque sí de la capacidad de esfuerzo e ilusión de los participantes. María subraya dos propuestas en concreto: el proyecto de participación y sensibilización medioambiental y el bautizado como Biblioteca humana.

El primero quiere reunir a las personas que tengan una inquietud medioambiental para conocer los problemas de contaminación que nos rodean. El segundo se inspira en un proyecto nacido Copenhague en 1993 como movimiento para incentivar el diálogo y el entendimiento, a través del intercambio de conocimientos y experiencias.