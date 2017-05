¿Cómo se prepara un Congreso para 3.000 personas?

Decenas de operarios montaban ayer los expositores y ultimaban detalles en las salas del Kursaal, que ya acoge una actividad frenética a la espera de la llegada de los 3.000 profesionales sanitarios que se han inscrito en el Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que arranca mañana. Pero los preparativos no se circunscriben al palacio donostiarra cuando se trata del mayor evento de este tipo que se ha celebrado en Gipuzkoa en los últimos 15 años. Algunos taxistas están preparados para alargar turnos y trasladar no solo a los congresistas, sino también al millar de personas, entre organizadores, responsables de stands comerciales o ponentes que recalarán en Gipuzkoa. Hay 2.100 habitaciones reservadas, y no todas en Donostia. Algunos médicos dormirán en Zestoa, Irun, Hondarribia, Lasarte-Oria o Zarautz, y más de una treintena de buses se encargarán de sus desplazamientos. La hostelería espera que barras y comedores estén animados, y en el Ni Neu del Kursaal están a tope con los preparativos de todos los servicios previstos, entre ellos una cena a base de... 10.000 pintxos. La actividad gastronómica asociada al congreso llegará hasta Irun. Responsables del catering Divinus visitaron ayer Ficoba, donde el sábado servirán la cena de gala para 1.800 comensales. Cifras llamativas para un congreso que se estima dejará cinco millones de euros en Gipuzkoa.

ALGUNOS DATOS 10.000 pintxos servirá el Ni Neu en la cena a base de banderillas que acogerá mañana el Kursaal. También darán tres comidas en el palacio, para mil comensales cada una. 2.100habitaciones de hotel han sido reservadas, algunas, además de en Donostia, en Irun, Hondarribia, Lasarte-Oria, Zarautz o Zestoa. 31autobuses prevé emplear Autocares Aizpurua para el traslado de congresistas, además de otros vehículos de menor tamaño. 15-20%suben las peticiones de taxi, sobre todo a primera hora para desplazarse del hotel al Kursaal.

Mercedes Otero es la gerente de la SEMG y lleva varios días en San Sebastián. «Estamos con los últimos preparativos, con el estrés que supone pero todo va rodado», explicaba ayer en el Kursaal, el palacio de congresos que visitó junto a su equipo hace más de 18 meses para valorar la candidatura de San Sebastián. Una ciudad a priori en desventaja por su mala conexión y alta ocupación hotelera, pero que contaba con el apoyo del Ayuntamiento y San Sebastián Turismo&Convention Bureau, cuya intervención resultó determinante a la hora de abordar uno de los aspectos clave: la disponibilidad de plazas hoteleras. «Conseguimos cerrar 2.100 habitaciones, en San Sebastián y también en un perímetro de 30-35 kilómetros. El hotel más alejado está en Zestoa», explica Otero. En Donostia, el mayor número de habitaciones se concentran en el Barceló Costa Vasca, Zenit Amara y NH Collection Aranzazu. «No te dan el 100% de las habitaciones, se ha intentado conseguir el cupo más alto».

De Zestoa a Donostia

Se calcula que cerca del 50% de los congresistas requiere traslado en bus desde el hotel al Kursaal y viceversa. Y a ello se dedicará Autocares Aizpurua, donde no es tan habitual que un solo evento ocupe casi toda su flota. «Se utilizarán 31 autobuses y otros vehículos como minibuses o coches», explica Edurne Aizpurua. En total, casi 40.

Para su circulación se contará con la colaboración de Tráfico del ayuntamiento, «algo imprescindible para que los buses no interrumpan la marcha de la ciudad», señala Otero. Especialmente en momentos de mayor concentración, como a las 9.30 horas delante del Kursaal, para cuando se espera su llegada por las mañanas. «Hay que procurar que la subida y bajada de la gente de los buses sea lo más ágil posible».

Otros congresistas se desplazarán al palacio por sus propios medios. Algunos dando un paseo, o en taxi. «¿Si notamos este tipo de eventos? Muchísimo, sobre todo a primera hora de la mañana, hacia las nueve, cuando nos llaman de los hoteles para ir al Kursaal», dice Iñaki Urkaregi, de taxis Vallina. «Y después por las noches, tras las cenas o los pintxos, también se nota». El taxista reconoce que suelen estar deseando que se organicen congresos de este tipo. No es para menos. «El número de llamadas puede aumentar entre un 15 y 20%». Por eso, han avisado a los conductores de Vallina que trabajan de noche para que, «en vez de retirarse a las 7.30 o a las 8.00 horas, alarguen un poco más la jornada y hagan de refuerzo para la entrada al Kursaal».

Estos congresos «vienen muy bien» fuera de la temporada alta, aunque Urkaregi reconoce que el verano donostiarra se ha alargado y el visitante llega antes. «En San Sebastián, el turismo empezaba para San Fermín, pero se ha logrado que se mantenga entre Semana Santa y hasta finales de octubre», añade.

Una ampliación de la temporada turística que también se aprecia en la hostelería. Kino Martínez, secretario de la Asociación de Hosteleros, explica que para Semana Santa hubo un refuerzo generalizado de plantillas «que se han mantenido. En abril se contabilizaron el mismo número de nóminas que en julio del año pasado». Con este refuerzo se responderá a la demanda generada por los congresistas, que dado su elevado número no ha permitido hacer acciones específicas. «En el congreso de psiquiatría infantil organizamos un tour de pintxos, pero en este caso era inabordable. De todas formas, sin duda alguna este tipo de eventos se notan». Y tienen su repercusión posterior. Los médicos no solo prescriben fármacos, sino que al regresar a casa pueden prescribir el destino Donostia. «Mucha de esa gente suele repetir a nivel particular», añade Martínez.

Y además de a Donostia, puede que estos congresistas vuelvan de turistas con su familia o amigos al Ni Neu. El restaurante del Kursaal precisará de «más ayuda» para ofrecer varios servicios que tienen más que ocupado al chef Mikel Gallo. Además de las pausas para el café entre ponencias tanto por la mañana como por la tarde, con sus 2.000 piezas de bollería por 'break', mañana servirán una cena de pintxos: 10.000 banderillas, nada más ni menos. Mañana, el viernes y el sábado también servirán comidas de trabajo para 1.000 comensales cada una. «Ofreceremos menús diferentes. Algunos platos eran inasumibles para tanta gente, pero probaron otros para definir los menús», explica María Mesa, del grupo Ixo. Así, en una de las comidas los médicos degustarán tomate relleno de txipiron con arroz cremoso en sus tintas, cordero asado deshuesado y torrija. Seguro que se llevarán un buen recuerdo de Gipuzkoa.