Gipuzkoa inicia la pugna por albergar el centro vasco de ciberseguridad

Plantarle cara a los ataques informáticos se ha convertido en el desafío más urgente para empresas e instituciones. El ciberataque mundial que se desató el pasado viernes, con el ya famoso virus 'WannaCrypt', ha sido el mejor ejemplo de la amenaza real de los piratas informáticos y de las lagunas en seguridad y privacidad de un mundo interconectado. A pequeña escala, en Euskadi, esa batalla está dejando al descubierto otra pugna, la de ser el elegido para albergar el primer centro de ciberseguridad vasco, anunciado por la consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras que dirige Arantxa Tapia, pero sin una ubicación definida. Gipuzkoa lanzó ayer oficialmente su candidatura para el puesto, un interés que entrevé lo mucho que está en juego. La diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, se ofreció explícitamente para la misión. «Gipuzkoa es el lugar idóneo» para albergar el futuro Basque Security Operation Center, 'vendió' la diputada, acompañada del portavoz foral, Imanol Lasa.

El aliciente de convertirse en la sede del centro vasco de ciberseguridad no trastoca los planes forales de poner en marcha un centro «propio, ambicioso, muy diferenciado y muy enfocado» al tejido industrial, como dio a conocer el pasado mes de febrero, tres días antes de que el Ejecutivo autónomo hiciera lo propio. Tanto una como otra institución han insistido en que se trata de dos proyectos diferentes y compatibles entre sí. El proyecto con sello guipuzcoano, centrado en prevenir ataques informáticos que sufren las empresas, quiere incorporar a un socio internacional. El centro requerirá una inversión de 500.000 euros, aportados por la Diputación. La institución foral señaló en febrero que el organismo se ubicará en Gipuzkoa, aunque no se ha decidido el lugar. En una primera etapa no será necesario que disponga de un edificio propio, sino que compartirá dependencias con otros servicios o empresas.

Además de blindarse ante los robos masivos de información a través de internet, el proyecto guipuzcoano pretende ser también cantera de expertos en ciberseguridad, a través de módulos de FP que se ofrecerán por primera vez el próximo curso en el centro donostiarra Manteo-Zubiri, con la intención de extenderlo al resto de la red.

La diputada Ainhoa Aizpuru defiende que el proyecto autonómico y el foral son compatibles



Desde Lakua confirman que las instituciones no han sufrido daños por el ciberataque del viernes

«Carne de cañón»

La diputada insistió ayer en la total disposición de la Diputación a «colaborar y compartir siempre con el objetivo de ayudar al territorio y a las empresas», una mano tendida a Lakua para poder enfrentarse a un problema común. Solo en Euskadi, cada día se detectan 2.400 ataques a empresas. «Con la extensión de la Industria 4.0, las compañías son carne de cañón para el espionaje, el robo de datos o los ataques cibernéticos», observó la consejera Tapia cuando presentó el proyecto del Basque Security Operation Center.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no rebajó ayer el nivel de advertencia. Tras confirmar que las instalaciones de Lakua no se han visto afectadas por los últimos ciberataques, dejó claro que se mantendrán «en la brecha» para prevenir posibles incidencias en un futuro. Sí precisó que, aunque «todavía parece que la amenaza» no está «superada del todo», en el País Vasco las administraciones, que se apresuraron a desconectar internet y proteger archivos, no han sido víctimas.

El portavoz recordó que el Ejecutivo autonómico ha actualizado todos sus mecanismos de defensa ante estos ataques en sus «versiones más modernas» y manifestó que espera que con estas actuaciones sea «suficiente para poder superar definitivamente esta pequeña crisis».