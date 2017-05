El PSE reivindica la marca Metro y afea al PNV que obvie su «ADN» en la obra

El arranque de las obras de la pasante del Metro se ha convertido en el último cartucho que ha alimentado la tensión latente en la que viven dos socios de gobierno, PNV y PSE, bien avenidos en cuanto a proyectos «estratégicos» se refiere, pero peor comunicados en su relación interna en cada institución. Al cambio de denominación que los jeltzales sibilinamente promueven para el proyecto que, a partir de otoño, modificará el trazado y soterrará la línea de Euskotren a su paso por Donostia se ha sumado la falta de aviso, y de invitación, a los socialistas, en concreto a la responsable foral de Movilidad, que hoy trasladará formalmente al diputado general de Gipuzkoa el «malestar» de su equipo por no informarles del evento y por prescindir de ellos cuando sí asistieron sus homólogos, jeltzales, de otras instituciones como el Ayuntamiento donostiarra. «No es un reproche ni una pataleta», reaccionó ayer la propia Marisol Garmendia, «simplemente me gustaría pedir que no se pierda la memoria ni el reconocimiento institucional» a un proyecto que lleva «ADN socialista».

Garmendia apeló a la cortesía institucional como símbolo de que el Metro de Donostialdea es «un proyecto compartido» de todo el equipo de gobierno, en este caso de la Diputación, pero también de los del Gobierno Vasco y la capital guipuzcoana. «No hay nadie que se alegre más que los socialistas de que se ponga en marcha» la obra, recalcó la diputada foral. Y aprovechó para reivindicar el impulso al proyecto durante la legislatura de Patxi López, «cuando se diseñó, se realizaron los informes pertinentes e incluso se llegó a adjudicar el tramo de Lugaritz a Miraconcha» que ahora, tras cuatro años de rediseño del proyecto original, se retoma de forma, parece, definitiva.

16 estaciones de Euskotren fueron señalizadas en 2012 con «la marca» Metro de Donostialdea que continúa siendo visible en la entrada de la mayoría de ellas. El coste, en el que se incluyeron otras señales bilingües y de emergencia, ascendió a más de un millón de euros.

La queja política de los socialistas, no obstante, no se refiere solo a la comparecencia ante los medios que la consejera de Infraestructuras, Arantxa Tapia; el diputado general, Markel Olano; y el alcalde de Donostia, Eneko Goia, celebraron para explicar los detalles del proyecto definitivo -con tres estaciones soterradas nuevas-, y de los plazos de ejecución previstos. Sino también por el intento de «borrar el rastro» que dejó en la infraestructura el equipo del PSE, sobre todo, en lo referido a la marca Metro, que los socialistas «registraron» y atornillaron a todas las estaciones de la línea desde Hendaia a Lasarte-Oria antes de marcharse.

Ese detalle, al que ni PNV ni PSE quieren dar una relevancia sustancial aunque ninguno se apee de su denominación, es sin embargo el detonante más claro de la batalla por los 'méritos' políticos que cada partido hace sobre una infraestructura -en esto sí coinciden- «estratégica» para el territorio.

El PNV argumenta que ha recuperado la denominación de Topo porque es como «siempre», desde hace un siglo, se ha conocido a esta línea transfronteriza. Aunque la consejera matizó que el «servicio» que prestará una vez concluyan las obras y se ponga en marcha la nueva 'variante' o 'pasante' donostiarra, será «de metro».

Tapia defiende el nombre original para toda la línea desde Hendaia y no prevé cambiar la señalética



Los socialistas expresan su «malestar» por no ser avisados por sus socios del anuncio de inicio de la obra

Es decir, con doble vía, una regularidad y frecuencia inferior a diez minutos y una conexión de un área metropolitana que abarca el cinturón desde Irun a Lasarte-Oria, donde se concentra el 65% de la población de Gipuzkoa. Por esas mismas razones, Garmendia y el ahora concejal del PSE en Donostia y en 2012 -cuando se registró la marca- viceconsejero de Transportes, Ernesto Gasco, defienden la marca Metro de Donostialdea, que preside desde aquel año la mayoría de estaciones de la línea. «No sé por qué no le gusta al PNV el nombre, se llama como lo que es, metro, y está asumido por la ciudadanía», incidió Garmendia, mientras su compañero de filas apuntó otra razón, «la internacionalización» de Gipuzkoa y la conveniencia de que «los turistas o profesionales» que recalen en el territorio «sepan» de qué servicio se trata, como en el resto de ciudades del mundo. «El bus también se llama bus», justificó Gasco, que tampoco quiso darle más importancia al cambio de nombre.

En concreto, fue su departamento al final de la legislatura de López el que decidió registrar la marca e instalar la nueva señalética con la «imagen corporativa» en «16 estaciones». El contrato suscrito por ETS ascendió a 486.165 euros, pero Gasco recuerda que «además de la marca, se aprovechó para cambiar las señales de emergencia y adaptar la señalética al bilingüismo» y que, por eso, el coste ascendió a «más de un millón de euros».

El PNV no tiene previsto modificar las señales, al menos de momento. «No es prioritario», aseguró Tapia el sábado restando trascendencia al asunto. «Lo importante es que se haga», le respaldó entonces el alcalde Eneko Goia. Una afirmación que ayer reiteró también la socialista Garmendia, sin querer elevar demasiado el tono de la discrepancia.