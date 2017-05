Marta Epelde: «Los materiales de nuestras casas empeoran problemas como el asma»

Marta Epelde, arquitecto técnico de Kursaal Green-Aseoría de Bioconstrucción, participará esta tarde, a las 20.00 horas, en Tabakalera en la II Semana de la Bioconstrucción donde disertará sobre la salud y la importancia de los espacios habitables. La entrada es gratuita.

- ¿Qué son las bioconstrucciones?

- Hablamos de bioconstrucción como disciplina que estudia la relación entre el ser humano y el entorno que habita. Nos fijamos en qué manera tanto las construcciones como las ciudades influyen en nuestra manera de vivir. Es una disciplina muy general que abarca desde el planteamiento urbanístico hasta el diseño de viviendas. Tiene una visión muy global. Nosotros pretendemos enfocarlo a las ciudades.

- ¿De qué manera influyen las construcciones en la salud?

- El entorno en el que vivimos influye en la salud. Esta es una de las cuestiones en las que queremos incidir esta semana. Todos sabemos que cuanto más saludable sea el entorno en el que habitamos mejor viviremos. Vamos a intentar desmembrar y saber si vivimos en un lugar sano.

- Y ¿vivimos en un entorno sano?

- Aquí tenemos dos vertientes. Primero la ciudad. San Sebastián es bastante fácil de manejar y adoptar criterios medioambientales y tiene poca contaminación ambiental. Otra historia es la vivienda de cada uno. Uno puede vivir en un entorno prácticamente bucólico pero su casa por haber utilizado materiales inadecuados o contar con determinados elementos pueden distorsionar nuestra salud.

- ¿Cuál es la situación de nuestras viviendas?

- Pues desgraciadamente no es buena. Tenemos que tener en cuenta la poca eficiencia energética o la pobreza energética. Ambas cuestiones van íntimamente ligadas con eficiencia en nuestros hogares porque sufren exceso de humedades o aparición de hongos. Eso provoca que la salud de las personas que viven en esta situación se vea más afectada. Desgraciadamente, el parque de viviendas es antiguo y le falta algo de salud.

- ¿Qué materiales tenemos en nuestras viviendas que afectan negativamente a nuestra salud?

- No podemos hablar solo de materiales porque a veces lo que afecta a nuestra salud puede ser un exceso de humedad ambiental. Pero obviamente todos sabemos que un barniz tiene sustancias tóxicas. Si estamos en casa después de haber barnizado seguro que tenemos emisiones. Con las pinturas o los tejidos nos pasa lo mismo. Es una suma de circunstancias que puede derivar en muchas cosas.

- ¿Qué problemas o enfermedades pueden surgir por no vivir en un entorno saludable?

- Por ejemplo, son muy habituales los problemas respiratorios como el asma. En casas como las nuestras donde hay exceso de humedad también surgen problemas pulmonares. Combinado con el frío lo que tenemos es unos crecimientos de hongos y microorganismos que hacen los ambientes insalubre para respirar.

- Entonces, ¿los materiales pueden empeorar los problemas respiratorios?

- Sí, pueden empeorar por ejemplo problemas de asma. Aquí es bastante desconocido y a veces cuesta entender esa relación.

- ¿Los problemas de asma de muchos niños pueden venir derivados de los materiales?

- Un problema de asma no se arregla obviamente con un entorno sano. Pero sabemos que podemos ayudar mucho. Tuvimos un caso de estudio concreto en el que intervinimos en una vivienda que tenía unos problemas de humedad ambiental muy importantes y una colonización de hongos. No nos pareció casualidad que de cuatro integrantes de la familia, tres tuvieran problemas pulmonares y una de las niñas un problema de asma y alergias. Sabíamos que a la niña no la podíamos curar pero es mejor tener asma en un entorno controlado.

- ¿Cómo podríamos evitarlo?

- Desde hacer una buena ventilación, utilizar materiales naturales o usar marcas concretas de pintura ecológica. Al final esa pintura es la que va a estar en contacto con mi piel.

- Si alguien desea construir desde casa, ¿cómo debería plantearlo?

- La bioconstrucción se basa en una serie de reglas que de alguna manera las puedes ir cumpliendo. Van desde el solar hasta el diseño o los materiales que utilizamos. Esta semana queremos decir a las personas que no hace falta vivir en una casa perfecta en el campo. Sino que esas reglas también las podemos aplicar en mayor o menor medida en nuestras casas.

- ¿Todas estas medidas pueden hacer que descienda la cuantía de las facturas?

- Es obvio que los materiales de bioconstrucción son de otra calidad. Cuando construimos una casa de bioconstrucción hacemos una vivienda que es más eficiente energéticamente. Como todo en esta vida, es cuestión de prioridades. Nosotros priorizamos ese buen diseño o atender a las reglas de eficiencia antes que comprarnos el mejor sofá.

- ¿Una reforma de la casa puede mejorar la calidad de vida?

- Yo, por ejemplo, en mi vivienda realicé una reforma y me he ahorrado unos cuatro catarros al año. Todos lo inviernos me cogía cuatro o cinco constipados porque la calefacción central hacía más polvo o el suelo era como de plástico. Desde que hice la reforma los materiales que me rodean son naturales y se regula mejor la humedad.

- En Hondarribia se está construyendo una vivienda de protección oficial de madera ¿qué importancia tiene que las instituciones impulsen este tipo de casas?

- Es importante que la administración poco a poco vaya apoyando los materiales naturales. La bioconstrucción es una disciplina más amplia pero estos ejemplos en los que ya tenemos edificios que tienen estructuras de manera y además tienen materiales eficientes son importantes.

- ¿Cuál sería la casa perfecta?

- Estaría en un entorno que cumple los criterios de sostenibilidad, que tiene energías renovables, que está hecha con materiales naturales y que cuenta la salud de las personas y el ahorro de la energía. Pero en un piso también podemos rodearnos de materiales que nos aporten mejores hábitos. Podemos estar aislados del frío y del calor.

- ¿Una vivienda puede llegar a ser autosuficiente?

- En una vivienda que esté construida en un entorno saludable que tenga acceso a viento o sol, sí. Nosotros en concreto estamos trabajando un proyecto en Navarra de una vivienda que va a ser independiente de la redes. No es difícil hoy en día.