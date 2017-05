José Miguel: «Hacer copias de seguridad y dudar de mail extraños es clave para evitar los virus»

José Miguel, catedrático del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la UPV afirma que la seguridad plena no existe pero que si se tienen ciertos aspectos muy presentes se pueden evitar muchos disgustos.

-¿Qué conceptos conviene tener en cuenta?

-Al igual que dicen los padres a sus hijos «no hay que fiarse de desconocidos!», «no hay que aceptar regalos de personas que no conoces». En la red hay que mantener el mismo tipo de comportamiento. No te puedes fiar de mensajes cuyo origen desconoces, y menos aún de una página a la que has llegado de rebote y te dice que te instales algo. Lo que ocurre que en ocasiones hay tantas falsas alarmas que uno termina por bajar las defensas y se acaba por clicar en el botón 'aceptar' de cosas que ni siquiera leemos.

-¿Esto se debe a una falta de formación?

-Hay mucha ingenuidad, pero si lo piensas fríamente, cuando tienes delante tuyo un ordenador, tienes un equipo que ha manufacturado una persona, tienes un sistema operativo, te conectas a sitios web que se conectan a otra serie de programas... Es tal cantidad de información la que sucede en tu ordenador, de la cual no se tiene prácticamente ningún control que no se le puede pedir a la sociedad, por muy alfabetizada que esté, que sea consciente de los efectos que tienen sus actos.

-¿Pero convendría interiorizar ciertas precauciones básicas?

-Sí claro, hay que tener en cuenta que la forma de desplegar este ataque ha sido a través de archivos adjuntos en el correo electrónico que seguramente resulten sospechosos y que nos tienen que llamar la atención. Al igual que esas páginas web a las que accedes y que, pese a tener una pinta decente, te insisten en que descargar una actualización que termina por instalarte un virus.

-Además de las direcciones falsificadas que proceden, supuestamente de Apple, PayPal...

-Hay algunas muy logradas que pueden llevar a la confusión. Cuando recibo un mail de una cuenta que parece fiable diciendo que ha habido un error en mi cuenta, me olvido del enlace que insertan en el mail y accedo externamente a través del navegador.

-Es decir, que la desconfianza es la clave del éxito.

-Eso es, ser precavido pero sin llegar a emparanoyarse, desconfiar de mails que llegan de desconocidos, pensar unos segundos cuando te mandan un enlace o archivo adjunto y, sobre todo, tener copias de seguridad de todo lo que te importa. La factura de la luz te la pueden enviar de nuevo, pero si pierdes unas fotos ya son irrecuperables.