Los colegios piden más información sobre el nuevo plan de deporte escolar de Gipuzkoa

La propuesta de renovación del programa Eskola Kirola presentada el jueves pasado por el diputado de Deportes, Denis Itxaso, en las Juntas Generales, abre un nuevo escenario en el ámbito del deporte escolar en Gipuzkoa. Si hasta la fecha los niños y niñas de los colegios del territorio no podían empezar con la práctica deportiva hasta los 8 años, equivalente al curso de Tercero de Primaria en el sistema de enseñanza, una de las grandes novedades que plantea el borrador de Eskola Kirola es el adelantar en dos años la edad de iniciación, a los 6, correspondiente a los alumnos del primer curso de Primaria.

LAS CLAVES Tiempo.Los colegios se encuentran ahora en la fase de inscripción para el próximo curso. El nuevo programa de deporte escolar no se aprobaría hasta julio. Espacio. Los colegios se encuentran con el problema de no contar con las suficientes canchas deportivas para la nueva demanda Monitores. Los centros tendrían que contratar nuevo personal para hacerse cargo de dos cursos.

Esta medida ha cogido a contrapié a los colegios de Gipuzkoa que en estas fechas preparan las inscripciones de las actividades extraescolares para el próximo curso sin la certeza de saber si este nuevo programa del deporte escolar se implantará a partir de septiembre, como así estaba previsto inicialmente. El proceso de elaboración de este nuevo plan continúa en marcha. Entre los pasos que debe dar todavía se encuentran la formación de una comisión dedicada específicamente al fútbol, la elaboración de un informe económico y la presentación de los resultados de las encuestas realizadas a los colegios. Desde la Diputación establecen que para el 10 de junio estará preparado el primer borrador de Orden Foral que regulará el deporte escolar en Gipuzkoa los próximos años y tienen previsto que la nueva normativa se apruebe en el mes de julio.

Estructura «diferente»

La previsible aprobación del nuevo programa Eskola Kirola en julio coincidirá con los colegios cerrados por vacaciones. En este escenario los centros cuentan con poco margen de maniobra para poder organizar como es debido los nuevos grupos de deporte en los que se reúnan alumnos de dos nuevos cursos, los de Primero y Segundo. «Veo muy complicado que entre en la estructura del programa oficial de deporte escolar de la Diputación el próximo curso», opina Imanol Zubizarreta, coordinador de Baikara, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de Gipuzkoa. «Me extraña que a partir de septiembre se puedan aplicar estos cambios. Empezar a montar esta estructura lleva más calma», considera.

Baikara ha formado parte del equipo promotor de este nuevo proyecto del ente foral junto a la comunidad educativa, agentes deportivos, profesionales de la salud y expertos. La medida de adelantar la edad de iniciación «me parece bien, pero con matizaciones», indica Zubizarreta. «Lo que no podemos es trasladar la estructura que existe a partir de los 8 años a los niños y niñas de 6. Estos no tienen asimilados el tema competitivo y las reglas del juego, por lo que la oferta no podría ser exactamente igual. Estaríamos hablando de juegos deportivos, planteados de manera mucho más liviana y lúdica», apuesta.

Itxaso argumentó en Juntas Generales que esta decisión pretende evitar el abandono temprano de las prácticas deportivas. «No sé si puede tener una influencia. Aunque el objetivo final no es que hagan deporte escolar, sino actividad física», señala Zubizarreta. Mientras, los colegios no saben a lo que atenerse de cara al próximo curso. En las próximas fechas los responsables del renovado programa de Eskola Kirola se reunirán con los coordinadores de los centros escolares, y estos aprovecharán trasladarles sus inquietudes sobre una medida que subiría de manera considerable el número de participantes en el deporte escolar. «Al problema del tiempo para organizar la nueva estructura, hay que sumar las dificultades para encontrar espacios en los colegios para atender la demanda, así como contar con los suficientes monitores que puedan hacerse cargo de los nuevos grupos», denuncia un coordinador de deporte escolar.