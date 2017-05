El ciberataque apremia a Gipuzkoa a desplegar su centro de seguridad avanzada

Euskadi, en general, y Gipuzkoa, en particular, han superado el examen. Durante el fin de semana, los primeros chequeos ya auguraban que los sistemas de seguridad de las instituciones vascas habían funcionado correctamente y que los equipos estaban a salvo. Pero antes de lanzar las campanas al vuelo era preferible esperar al lunes, a que los ordenadores se pusieran de nuevo en marcha, para confirmar que no había ni rastro del ya famoso WannaCry, que ha afectado a 230.000 equipos en 179 países desde el viernes.

Los buenos pronósticos se corroboraron después de un fin de semana frenético para los servicios informáticos. El director general de la sociedad informática del Gobierno Vasco (EJIE), Alex Etxeberria, señaló ayer que los trabajos se han centrado en «actualizar los equipos para hacer frente a nuevos ataques».

En la misma línea, Álvaro Fraile, director ejecutivo de ITS Security expuso que el ciberataque se produjo porque se consiguió dar con una «vulnerabilidad de Microsoft» que ya se dio a conocer hace meses y para la cual ya se preparó un parche. El problema fue que hacer la actualización del sistema en un ordenador particular es más sencillo que en una red de empresarial «donde se debe garantizar que no haya incompatibilidades y es un proceso más complejo. Por eso, muchas empresas que no lo tenían actualizado, lo están reclamando ahora», apunta.

No obstante, Fraile subraya que en Gipuzkoa los sistemas están «muy preparados», porque «tenemos mucho conocimiento de los sistemas de seguridad y hay empresas muy importantes en temas de ciberseguridad».

Aunque reconoce, al igual que Etxeberria, que esto no garantiza estar «completamente a salvo». Por eso, insiste en que si las copias de seguridad o backups están realizadas correctamente, «no se perderá información, únicamente se perderá tiempo en formatear el ordenador y volver a instalarla». El responsable de ITS Security, lo compara con «una carrera contra los malos». «Los buenos siempre vamos un pasito por detrás de ellos, porque nos encargamos de poner solución a problemas que ellos van ocasionando cada vez que vulneran un sistema operativo».

Equipo especializado

En este sentido, tanto el director general de EJIE, como el diputado de Gobernanza del ente foral, Imanol Lasa, subrayan la necesidad de poner en marcha sendos centros de seguridad avanzada a nivel autonómico y territorial.

Etxeberria anunció que este centro «puede jugar un papel muy importante en la escucha activa y la transmisión rápida de los riesgos que pudieran existir sobre todo al tejido industrial». Lasa por su parte, advirtió de que sucesos de este tipo podrían repetirse con una frecuencia cada vez mayor y constituyen un riesgo real, lo que pone de manifiesto «la relevancia de contar con un centro que sirva para dar cobertura a nuestras instituciones y tejido económico en la protección y en la prevención de este tipo de ataques, que podrían afectar sensiblemente a su actividad y a su negocio».

La Diputación está ultimando el diseño de dicho centro avanzado en este ámbito, y que en las próximas semanas se contrastará con agentes internacionales para explorar la posibilidad de «tejer alianzas internacionales que refuercen el proyecto», desveló Lasa. Este equipo se centrará principalmente en ofrecer servicios de alerta y de prevención a la industria guipuzcoana y contará con ramas orientadas a la formación y a la sensibilización, con vistas a ofrecer a partir del curso que viene ciclos de FP de especialización en ciberseguridad.

Tres días después de que se desplegara WannaCry, sus emisores solo han logrado recaudar 60.000 euros procedentes de unos 200 remitentes, gracias a la divulgación realizada para no ceder a la extorsión.

El Gobierno central admite 1.200 infecciones, pero no revela si en empresas, redes o particulares



Solo 200 remitentes han cedido a la extorsión, que se estima que apenas ronda los 60.000 euros

Los servicios de seguridad del Estado siguen sin tener la fórmula para recuperar los datos secuestrados a decenas de empresas e instituciones de todo el país. Es más, reconocen que será casi imposible que logren la llave para recuperar esa información. El temido 'lunes negro' no fue tal, aunque desde luego no fue tranquilo. El virus siguió afectando a equipos y redes de toda la geografía nacional por la negativa de algunas compañías, algunas muy importantes, de no bajarse los parches distribuidos por Microsoft ante el temor de que esas herramientas bloqueasen los programas obsoletos pero eficientes sobre los que descansan parte de sus sistemas.

Sin epidemia

El contagio, por tanto, siguió ayer, pero no fue una epidemia. Es más, el Gobierno, se mostró convencido de tener la situación bajo control, sobre todo porque los «operadores estratégicos» del país están siguiendo las instrucciones de las agencias de seguridad y han cerrado las brechas que propiciaron que el ciberataque sacudiera con fuerza a España el pasado viernes.

Solo el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) dio datos, pero, de nuevo, muy parciales, discutidos por las otras agencias de seguridad nacional y no coincidentes con los organismos internacionales. Incibe, que el domingo admitía «algo menos» de 600 ataques en España, este lunes reconoció que esa cifra había pasado a «tan sólo 1.200 infecciones confirmadas». El departamento del Ministerio de Energía no quiso dar más precisiones. El Ejecutivo se negó a confirmar cuál era el método de contabilidad. O sea, revelar si cada una de esas «infecciones» se refiere a un ordenador particular o si, como apuntaron otros responsables de la seguridad del Estado, se trataba de «sistemas» o «redes» infectadas por el virus.