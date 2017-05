Un primer chequeo descarta daños por el ciberataque en las instituciones de Gipuzkoa

Las instituciones guipuzcoanas parece que han conseguido sortear el mayor ciberat aquesufrido en el Estado en toda su historia y por, el momento, respiran tranquilos. Así lo determinaron a última hora de la tarde de ayer los chequeos realizados por los técnicos de IZFE, la sociedad foral de servicios informáticos, y el departamento de Gobernanza que dirige Imanol Lasa. «Hemos confirmado que el antivirus ya detecta el virus, por lo que el Firewall podría suponer una buena barrera para analizar los correos», expuso el diputado, que no quiso pecar de optimista y añadió que siguen analizando los equipos y que no será hasta el lunes cuando decidan si «abrir o no el correo electrónico al exterior».

Además, para no dejar flecos sueltos, la Diputación ha remitido una carta a cada ayuntamiento del territorio -a excepción de Donostia e Irun que funcionan con servidores propios- para que comprueben el correcto funcionamiento de su red y sus equipos, y detecten cualquier posible rastro de virus. Para ello, «IZFE enviará instrucciones precisas el lunes a primera hora», indicó.

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, reconoció ayer que si el ciberataque registrado el viernes hubiera afectado a Euskotren «hubiera sido un desastre, especialmente en los tramos de vía única». Para evitarlo subrayó la importancia de «tener muy monitorizadas esas infraestructuras sensibles», de tal manera que se puedan «lanzar alertas de qué está ocurriendo en ellas para que se pueda trabajar en la parte más industrial, que es la que menos protegida está en estos momentos».

La consejera recordó ó que el Gobierno Vasco trabaja en la puesta en marcha de un centro de ciberseguridad para afrontar ataques informáticos con el objetivo de que pueda entrar en funcionamiento «en el plazo de tiempo más breve posible». El proyecto, recogido en el programa de gobierno, servirá para valorar «cómo se encuentran» las infraestructuras vascas, «no solo las críticas que nos obliga el Estado y que puede ser, por ejemplo, Petronor o BBG, sino también las sensibles como la red de hospitales de Osakidetza, los centros universitarios y escolares, así como infraestructuras ferroviarias como la de Euskotren». El centro de ciberseguridad contará con un servicio de emergencias tipo 112, para lo que trabajará con la Ertzaintza.

WannaCry

Dos días después del mayor ciberataque de la historia de España, las diferentes agencias estatales de los ministerios de Industria, Interior y Defensa admiten que todavía no saben hasta dónde ha llegado la infiltración en el país del virus WannaCry ni tampoco cuántas empresas ni organismos públicos han sido infectados por esta pandemia informática que ha salpicado a cerca de un centenar de países, pero que ha sacudido con especial virulencia a España.

Es más, desde instancias oficiales ni siquiera se atreven a vaticinar qué pasará cuando mañana miles de ordenadores de las diferentes administraciones y empresas privadas vuelvan a conectarse a la red y comiencen a descargar archivos 'durmientes' del virus que llegó a España a primera hora de la mañana del viernes, azotando de lleno al mayor gigante tecnológico del país, Telefónica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente directamente de Moncloa, tenía previstos diversos escenarios de ataques cibernéticos pero no uno de la magnitud ni las características del lanzado el viernes, según admiten responsables de los servicios de Inteligencia. El Gobierno contaba con ataques ciberterroristas contra altas instituciones del Estado; con intentos informáticos de 'robar' información sensible de departamentos ministeriales como ya había ocurrido en 2014 por parte de estados «no amigos»; o, incluso, con ofensivas contra los sistemas de las «infraestructuras críticas» del país.

Lo que ningún documento del DSN preveía era que uno de los habituales ataques ransomware (secuestro de datos a cambio de un rescate) a los que se ven sometidos regularmente las empresas privadas de todo el mundo acabara por convertirse en un problema de magnitud nacional, después de haber provocado graves problemas en decenas de empresas de todo tipo e incidencias en compañías 'bandera' del país como Telefónica, Gas Natural, Iberdrola y Ferrovial... al margen de las que no han reconocido haber sido infectadas o haber ordenado un 'apagón' temporal de sus ordenadores para no ser contagiadas.