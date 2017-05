«Pues tienes buena cara»

Le llaman la enfermedad de la buena cara, «porque aunque estés fatal, con un dolor y una fatiga tremendos, te ven por la calle y te hacen comentarios como 'qué bien te veo'». Da igual que se trate de fibromialgia (FM), síndrome de fatiga crónica (SFC), sensibilidad química múltiple (SQM) o electrohipersensibilidad (EHS), que se agrupan en los llamados síndromes de sensibilización central, porque los afectados, además del padecimiento por los síntomas, relatan el «sufrimiento añadido que supone la falta de conocimiento y reconocimiento» de estas dolencias.

la cifra 152.500 personas sufren algún Síndrome de Sensibilización Central, según calculan en la asociación Bizi Bide. Se estima que hay entre 22.000 y 28.000 afectados de fibromialgia, 3.500 de síndrome de fatiga crónica, entre 3.500 y 86.000 de sensibilidad química múltiple, desde las formas más leves hasta las más severas, y entre 21.000 y 35.000 de electrohipersensibilidad.

Hoy es su Día Internacional, el de unas dolencias de origen desconocido «para las que en el País Vasco aún no hay médicos especializados que sepan distinguir unas de otras», explica Gema Rodríguez, trabajadora social de la asociación de afectados Bizi Bide, que hoy irá a hospitales y el domingo al Boulevard donostiarra para visibilizar esta realidad que, según sus cálculos, afecta hasta a 152.500 guipuzcoanos en total, «demasiada gente para ser fingida». Son conscientes «de la controversia que generan» estas dolencias, cuya falta de reconocimiento es uno de sus caballos de batalla. «A pesar de que la Organización Mundial de la Salud reconoció la fibromialgia hace 25 años, aún hay muchos médicos que no creen en la enfermedad, quizás también porque no hay una prueba diagnóstica concreta, se diagnostica por descarte. Y siempre la han etiquetado de psicológica», lamenta.

Ese reconocimiento «pleno», tanto en el sector sanitario como el laboral, y el «trato digno» a los enfermos son las principales reclamaciones de la asociación, junto a la formación de profesionales sanitarios, la creación de unidades específicas en hospitales y la formación también de miembros de los tribunales que evalúan incapacidades o el grado de dependencia.

Bizi Bide tiene casi 400 asociados. Algunos sufren una de las enfermedades pero otros tienen diagnosticadas las cuatro. Son mayoritariamente mujeres, de entre 35 y 65 años, «pero cada vez se están diagnosticando más casos en hombres e incluso en menores de edad». El grado de afectación también varía. Tres afectados hacen un esfuerzo para relatar su día a día a DV. «Hay otros que ni pueden salir de casa».

Luis María González (Errenteria) Fibromialgia

«Te duele todo, hasta detrás de la rodilla»

Luis tiene fibromialgia, una dolencia que empezó a manifestarse con más fuerza hace una década. «Hasta entonces tenía dolor general, tomaba antiinflamatorios y lo que fuera». El dolor se fue agudizando hasta impedirle llevar una vida normal, «como ir a trabajar, jugar con tu hijo, salir a la calle... Cualquier tipo de esfuerzo es horroroso». Vivía, y vive, medicado. «Porque te duelen hasta los talones de los pies, las manos, detrás de las rodillas, donde me salen eccemas».

Muchos afectados hablan de un dolor generalizado similar a cuando se tiene gripe y, de hecho, no es raro que se tomen la temperatura, «pero no tienes fiebre». En su caso, el «dolor incapacitante» es el principal síntoma, pero puede haber mucho más. Por ejemplo, colon irritable y un cansancio perenne. «Tomas pastillas para dormir pero te levantas hasta 6-7 veces por la noche y amaneces como una tabla. No es un sueño reparador».

Tuvo que cogerse una baja y, al final, se quedó sin trabajo tras llegar a un acuerdo. Mientras tanto, padeció un peregrinaje «impresionante» de médico en médico, de consulta en consulta. De este periplo le duele especialmente la «poca comprensión» de algún que otro profesional. «Me han hecho sentirme culpable. Te acaban derivando a salud mental y llega a ser muy frustrante».

La trabajadora social de Bizi Bide interrumpe para matizar que, muchas veces, como consecuencia de la enfermedad, los afectados caen en la depresión o en estados de ansiedad. «No es el origen, sino una consecuencia más».

Fue un reumatólogo quien le diagnosticó de fibromialgia «por descarte». Desde hace dos años, Luis, que acaba de cumplir los 50, se medica con un derivado de la morfina para combatir el dolor. Otra de sus luchas ha sido con los tribunales que otorgan incapacidades. Le ha costado «muchísimo» que reconozcan su situación y le concedan «una total».

En todo este tiempo, pese a que su cuerpo le pedía hacer lo contrario, ha tratado de llevar una vida más o menos normal. «Te obligas a hacerlo por los que tienes alrededor. Tengo un hijo de 4 años, pequeño, y no puedo quedarme en la cama todo el día. Te medicas y te marcas unas pautas diarias, guardas fuerzas para momentos importantes».

Julia Díaz Caballero (Irun) Fibromialgia, electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple

«No tengo vida social, es la desesperación total»

«Por favor, no vengáis con colonia o ningún otro producto químico a hacer el reportaje». Porque, de lo contrario, sería casi imposible entrevistar a Julia Díaz Caballero, que aún y todo empieza a toser y se tiene que colocar una mascarilla. «Siempre llevo un foulard al cuello para taparme la boca y la nariz». Eso, si sale, cuando no es raro que se ponga «malísima incluso por los químicos que hay en la naturaleza» o tiene que ir esquivando la luz de las farolas. «La desesperación es total porque no tienes vida social, no puedes ir de vacaciones, no puedes estar con tu familia, con nadie...», lamenta.

Julia, de 61 años, está diagnosticada oficialmente desde 2008 de fibromialgia y electrohipersensibilidad, y desde 2010 de sensibilidad química múltiple. Pero cuenta que estaba enferma bastante antes. Cada dos-tres años solía coger bajas de varios meses porque no podía más. «Tenía mucho cansancio, dolores extraños, pero como no me encontraban nada me decían que era un trastorno ansioso-depresivo». En esos meses de baja se recuperaba y volvía al trabajo. Hasta que ya no pudo. «Tenía dolores tremendos, insomnio, un agotamiento extremo, no había manera».

Trabajaba de cara al público «y solía decir que la gente me daba alergia. Era el olor, los perfumes, por ejemplo. Me alteraba y me irritaba mucho. El ambientador también me mataba». Además, en el edificio tenían una antena de radiofrecuencia y aparatos electrónicos. La situación se agravó cuando remodelaron la oficina. «No podía estar con esas luces, me ahogaba, me quemaba la piel».

Nadie le decía qué era aquello que le pasaba y que soportaba yendo, «lloviese o hiciese bueno», a la playa por las tardes «a descargarme de electricidad tras el trabajo. Pero llegó un momento en que la acumulación era tal que el cuerpo se fue deteriorando». Acabó en Urgencias más de una vez, pero no le encontraban nada y le derivaban al psicólogo. Además, Julia desarrolló una intolerancia a los medicamentos, como otros afectados por el Síndrome de Sensibilización Central.

Julia no guarda muy buen recuerdo del entorno laboral. Todo lo contrario. «Me hicieron el vacío. Básicamente me decían que 'estaba loca', para ellos no estaba enferma». Tampoco para los tribunales que valoran las incapacidades. Pese a todos los intentos, nunca se la concedieron. «Me rechazaban porque para ellos no existían estas enfermedades. Sientes impotencia total. Te sientes una mierda. Una médico me llegó a decir que si tenía tanta intolerancia por qué me teñía el pelo».

Estuvo ocho años de baja y en ese tiempo acudió al Centro de Medicina Ambiental de Madrid, donde le diagnosticaron el síndrome de sensibilidad química. Con 60 años se jubiló. Pese a la incomprensión que se ha encontrado en el trabajo y algunos profesionales sanitarios, Julia, que tiene reconocida una discapacidad del 67% por la Diputación, también se ha topado con médicos cuya implicación agradece.

Por contra, lamenta no poder tener vida social. «No puedo ir a cafeterías porque me pongo en riesgo. Igual entro y me tengo que ir porque noto una carga eléctrica, o el olor a perfume. Salir conmigo es un show». El móvil lo usa muy poco «y con el pinganillo», apenas ve la tele, «y a mucha distancia», en casa funciona con una lámpara y no puede manejar ordenadores, «porque me empieza a doler el pecho, empiezo a ver borrosa la pantalla y a toser. Me estoy volviendo analfabeta en todos los aspectos». Julia procura no exponerse «porque el cuerpo va a acumulando». Incluso detecta las radiaciones naturales, las corrientes de aguas subterráneas. «El día a día es un sinvivir: no puedo hacer nada, es un dejar pasar la vida muy duramente».

Miren Merino (Donostia) Síndrome de fatiga crónica

«Mi capacidad media es de 4-5 horas activas al día»

Aún está sin diagnosticar formalmente de síndrome de fatiga crónica, aunque la internista que le trata ya ha descartado otras enfermedades y sí lo va hacer. Hace un año que apareció el síntoma principal, «una fatiga que te deja exhausta, el cuerpo te pide estar en la cama, tumbada. Y el sueño no es reparador, duermes pero por la mañana te levantas cansado, el cuerpo no te sigue. Es algo más que cansancio, es un malestar general en el cuerpo». Esta vitoriana, vecina de Donostia desde hace 25 años, tiene días mejores y peores. «Y si tienes alguno bueno te entra un subidón que haces de todo y luego tienes que estar en la cama varios días».

La fatiga no es solo física, también mental. «Leer un libro agota muchísimo». Para Miren fue un «palo tremendo», porque no podía ni con los titulares de los periódicos y se perdía en las novelas, «no me enteraba de lo que estaba leyendo», así que empezó a releer algunas que ya conocía. Aunque en este aspecto ha recuperado algo, no lo suficiente para retomar sus estudios de Antropología de la Uned, que tuvo que dejar.

Como su sintomatología se resumía en «no me puedo levantar de la cama», en la falta de concentración y de capacidad lectora «me derivaron a psiquiatría. Lo primero que sospechan es de un trastorno ansioso-depresivo.

Miren ha asumido la realidad después de comprobar que «nadie te dice qué es lo que tienes que hacer». Por ejemplo, al principio los médicos le animaban a que saliera, a que hiciera ejercicio... «Y resulta que para este síndrome la actividad excesiva puede ser contraproducente y agravar los síntomas, además de forma crónica. Por eso es muy importante que cada uno vaya ajustando sus quehaceres a su capacidad».

Y en eso está. Por su cuenta ha elaborado un estadillo con su actividad diaria, según la cual su capacidad media es de 4-5 horas activas cada jornada. «Hay días en los que estoy en la cama y solo me levanto para preparar la comida, otros igual hago más cosas. El resto del tiempo descanso, y en postura horizontal, además. Voy al sofá o la cama».

Una situación que le ha llevado a reajustar su vida. Desde hace un año está de baja, situación que en abril le prolongaron por otros seis meses. «Tengo la suerte de trabajar en la Administración, sin temor al despido. Si dentro de 6 meses me dicen que tengo que ir a trabajar no sé lo que voy a hacer», reconoce.

La enfermedad ha supuesto una serie de renuncias, como ir al monte con su hijo pequeño, andar en bici... «Estoy mucho más limitada y me organizo sobre la marcha». Ya no sale mañana y tarde, «porque si lo hago me paso los siguientes dos tres días destrozada en la cama».

Suele ir a las actividades de Bizi-Bide, como mindfulness, y todos los días se marca algo importante para hacer, «aunque sea preparar unas lentejas buenísimas para comer». Miren ha aprendido a cambiar de perspectiva, «darle la vuelta a las cosas, y valorar lo que sí puedes hacer». En su caso, se considera una «privilegiada» por la comprensión con la que su entorno ha acogido la enfermedad, desde su médico de cabecera hasta sus jefas. A nivel familiar y de amigos el apoyo es total.