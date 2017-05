Asensio: «Habrá una web que informará en tiempo real de las emisiones de la incineradora»

El miércoles activó «la cuenta atrás» para cumplir su promesa como diputado de Medio Ambiente. José Ignacio Asensio (Tolosa, 1966), afirma que Gipuzkoa saldrá de «un oscuro túnel» en dos años cuando entre en funcionamiento la incineradora.

- El inicio de las obras pareció una celebración...

- Yo creo que el territorio sí tiene algo que celebrar, y es el volver a una normalidad y a que se respeten las decisiones que se toman democráticamente. Más si cabe en un caso como es el de la planificación de un servicio esencial como es el tratamiento de residuos. Se rompió en la pasada legislatura, se cerraron los vertederos sin aportar alternativas y habíamos entrado en una senda de incertidumbre en la que enviábamos todo el residuo fuera del territorio. Vamos a volver a meter la gestión de residuos dentro de Gipuzkoa.

- ¿A qué coste?

- No hay que olvidar que el servicio de tratar el residuo fuera cuesta hoy 37 millones al año. Y ese dinero va fuera. O a Cantabria, o a Navarra, o a donde se lleve. La adjudicación de la planta de valorización energética y la de tratamiento mecánico-biológico se ha hecho por 23,6 millones al año. ¿Es mucho o es poco? Compárese con lo que nos cuesta hoy tratar nuestros residuos fuera.

- O sea que no nos subirán las tarifas de la basura.

- Las tarifas las ponen los ayuntamientos, pero lo que podemos asegurar es que el coste del tratamiento de la fracción resto va a disminuir. Nos vamos a ahorrar los 25 camiones diarios a Meruelo y no vamos a tener que negociar cada año con servicios externos al territorio. Pero no hablemos solo del coste. ¿Y los retornos? Ahora son mínimos, por no decir nulos. Los camioneros de la zona y nada más.

- ¿Y luego?

- Las cuatro infraestructuras del Complejo van a ser gestionadas por empresas radicadas fiscalmente en Gipuzkoa. Se van a generar 180 puestos de trabajo y vamos a pagar 23,6 millones -menos que antes- pero en casa. Y sin incertidumbre.

- ¿Por qué dicen que vamos a tener la mejor incineradora de Europa?

- Como va a ser la última en construirse, vamos a incorporar la mejor y más actual tecnología, la más limpia y segura. Había unas limitaciones legales en cuanto a emisiones. A esas limitaciones desde el Consorcio habíamos hecho una exigencia adicional en los pliegos, y la sociedad concesionaria ha mejorado aún más esas emisiones. En términos medios, las emisiones quedan por debajo del 50% de las exigencias topes.

- ¿Cuál va a ser el impacto al medio ambiente?

- Nulo. El aire que emitirá la planta de valorización tiene menos carga contaminante que la que ya existe en la atmósfera en ese entorno, y eso que éste no es un espacio de mucha contaminación, salvo lo que viene de la N-1. Se producirá, en este sentido, un efecto sumidero. Pero además de tener en cuenta la contaminación de base de la zona, hay que subrayar que se pone una cosa que sustituye a otra (los vertederos o los viajes diarios de camiones a Cantabria), luego hay que hacer un balance. Por todo ello decimos que no hay un impacto medioambiental, porque incorporamos un sistema más sostenible y menos dañino para el medio ambiente que el que había.

- ¿Qué tráfico de camiones padecerá Zubieta?

- Los camiones de recogida que estén a menos de 30 kilómetros de Zubieta irán directos al Complejo. Ahora todos van a las estaciones de transferencia de San Markos, Elgoibar y Beasain, y allí se cargan los trailers hacia Meruelo. Gran parte de la contaminación de ese trasiego nos lo vamos a ahorrar porque los mayores núcleos de población están en ese radio de 30 kilómetros.

- Pasemos del medio ambiente a la salud de la población.

- La mayor ventaja de este tipo de instalaciones es que tienes un control total de las emisiones. Porque aquí lo único que contamina son las emisiones. No hay otro tipo de reacciones, no se meten elementos distintos a la basura. El gas solo se utiliza para el encendido. El efecto mechero. A partir de ahí solo se utiliza basura como combustible, y se quema a 850 grados, lo cual elimina todas las dioxinas.

- Han hablado mucho de transparencia. ¿Cómo la van a aplicar?

- Va a haber un control monitorizado a tiempo real. Los datos se van a conocer. Van a ser públicos.

- ¿De qué manera?

- Habrá una web que informará en tiempo real de los datos de las emisiones de la planta. Es una cuestión que estaba puesta en los pliegos de contratación. Se hará por la transparencia y para llevar un control de la gestión. Una planta de valorización se puede parar. ¿Me pueden explicar cómo se para un vertedero?

- Pero no entenderemos nada de cifras y siglas en complejas tablas...

- No solo estamos empeñados en dar una solución definitiva a los residuos, sino en tener una relación directa con la ciudadanía y dar una información completa, transparente y clara. Vamos a poner una especial dedicación en la información y la formación, sobre todo en las zonas más cercanas a la planta.

- ¿Cómo?

- Va a haber un centro de información e interpretación dentro de la instalación y un compromiso de transparencia. No solo dar los datos sino explicarlos. En este asunto, el peor enemigo es el desconocimiento. La planta va a ser visitable por colegios y demás, pero antes de que se construya, en las próximas semanas, vamos a hacer una campaña de información para que la ciudadanía tenga el conocimiento sobre el funcionamiento de la infraestructura.

- ¿Y si los parámetros que salen no son los deseables?

- La primera consecuencia es parar la planta y reparar lo que haya que reparar. Hasta que no se dé el óptimo funcionamiento no se reanuda. Los que van a explotar la planta son expertos en esto, en su tecnología y en su mantenimiento.

- ¿Dejarán de ganar dinero si no cumplen con los parámetros?

- La relación del concesionario es exclusiva con nosotros, es decir, con el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. No pueden operar en el mercado. Somos el cliente único y si no cumplen con todos los parámetros habrá penalizaciones en el canon económico. Los 23,6 millones es la tarifa tope si todo lo hacen bien.

- ¿Podrían permitirse esas penalizaciones compensándolo con más generación de energía a través de importar más basura de fuera?

- No. No pueden. No pueden actuar en el mercado. El único que lleva basura el complejo es GHK. Solo tienen un propietario, que es GHK. Y no tienen ningún incentivo para no cumplir todos los parámetros. Lo contrario. En lo que pueden ganar más, que es la explotación de la energía, están obligados a ser eficientes.

- ¿Podría ocurrir que según pasan los años la necesidad actual de tratar 160.000 toneladas vaya bajando en picado?

- La prognosis o estudio que hicimos para redimensionar la planta nos dijo que incluso llegando al 65% de recogida selectiva que marca Europa (hoy la tasa es del 50%), íbamos a tener una cantidad de fracción resto entre un suelo de 150.000 toneladas y un techo de 180.000. Existen variables como el crecimiento de la población o la mejora económica, que generan más residuo. Por ejemplo, en 2016, aunque el porcentaje de resto ha bajado en referencia al total de basura y hemos reciclado más, la cantidad total ha seguido siendo de 160.000 toneladas porque se ha generado un 4% más de residuo.

- ¿Ni aunque todos los municipios llegaran a un 80% de reciclaje?

- Ojalá fuera así, pero es un ejercicio idílico. Haremos todo el esfuerzo en aumentar la recogida selectiva, pero siempre nos encontraremos con ese suelo de fracción resto a tratar. Teníamos que construir una planta con la suficiente capacidad para atender las necesidades. Y repito que el dimensionamiento se ha hecho contando con un 65% de reciclaje cuando estamos en un 50%.

- ¿Es justo que los que reciclan el 80% paguen la misma parte de la factura de la incineradora?

- Lo que es, es falso. Al que recicla el 80%, GHK solo le tiene que gestionar el 20% de fracción resto, que es lo que va a la incineradora, y le cobra por ese volumen. GHK cobra a las mancomunidades por la generación de residuo que le vaya a tratar.

- ¿Qué espera de los estudios epidemiológicos que se van a realizar a la población?

- Estamos seguros de que la planta no va a tener ninguna afección en la salud. Estamos hablando de que hay 500 instalaciones de este tipo y ésta va a ser la última, más moderna y con mejores índices de emisiones. Hacemos estos estudios por responsabilidad y transparencia, para poder decir a la ciudadanía que los índices de determinados valores no han empeorado. Para dar una garantía.

- Quedan dos años para seguir buscando destinos donde llevar los residuos.

- Es la máxima preocupación de este departamento. El acuerdo con Meruelo acaba este año y la planta de Mutiloa nos permitirá tratar 100.000 toneladas al año, con lo cual nos hacen falta otras 60.000. El acuerdo con Tudela tiene visos de no salir adelante desgraciadamente y estamos buscando otras alternativas y tomando algunas iniciativas, también fuera del territorio. Dada la polémica que genera la basura guipuzcoana allá donde va, estamos obligados a guardar discreción.