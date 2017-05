Héctor Castiñeira: «También hay abuelos saturados a los que sobrecargamos con los nietos»

Héctor Castiñeira (Lugo, 1982) se escondió bajo el pseudónimo de 'enfermera saturada' para contar primero en las redes sociales y luego en tres libros las historias que vivía en el hospital en el que trabaja. En su cuarta novela, 'Desayuno entre lactantes', le quita hierro a la maternidad con las aventuras de una madre nada perfecta. Hoy estará en el Día Internacional de la Enfermería con el Colegio guipuzcoano a las 17.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia y después firmará libros en la FNAC de Donostia a las 19.00 horas.

- Firma como 'mamá saturada' pero ¡no tiene hijos!

- Es que el libro narra las vivencias de un personaje de ficción. No son historias propias, sino aventuras de madres contadas con humor. No es un libro de consejos de qué hacer cuando tu hijo está enfermo.

«Llevo acumulados más de 500 contratos. La eventualidad en la Enfermería no es broma»

- ¿Una persona que no tiene hijos puede entender qué supone la maternidad o la paternidad? ¿Cómo se ha metido en esa piel?

- Tengo la experiencia del hospital, de trabajar en pediatría, con los niños y sus padres. Y tengo a todas mis compañeras del hospital que son madres, además de la experiencia de mi hermana. Todas han sido fuente de inspiración.

- ¿La era de la madre perfecta ha terminado?

- Eso he querido reflejar. Ser una madre perfecta y llegar a todo es imposible. La protagonista intenta conciliar todo y ve que no es la madre perfecta. Y entonces cuenta lo que hay, trata de maternidad con humor y reírse de sí misma.

- ¿Por qué 'mamá saturada' y no 'papá saturado'?

- Podría haber escogido la figura del padre, pero en su día elegí la figura de la enfermera. Es una profesión mayoritariamente femenina. Trabajamos 300.000 profesionales en España y solo un 10% somos hombres. Al final, no me resultó complicado meterme en ese papel. En este libro rompo una lanza a favor de ellas en el sentido de que a nosotros los hombres nos queda mucho que aportar como padres en la crianza del hijo que es cosa de dos.

- No conoce a muchos padres saturados, por lo que dice.

- Por desgracia hay más madres saturadas que padres. Incluso también porque socialmente buscamos que la madre sea perfecta y al padre se le deja relajarse más. No es 'yo te ayudo'.

- Es enfermero y ha trabajado en pediatría. Tiene que ser una mina de anécdotas.

- Los primerizos vienen con muchísimas dudas, lógicas. Una muy común es el hecho de que van a Urgencias con la inquietud de si el niño está enfermo y no se han dado cuenta.

- ¿Alguna historia reciente que despierte la sonrisa?

- Nos pasó hace poco. Llegaron unos padres a urgencias de pediatría con un bebé de una semana porque el niño había estornudado. Lo resolvimos enseguida: ¡es normal!

- Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. El problema de la eventualidad laboral lo conoce de primera mano.

- Soy enfermero eventual. Llevo acumulados más de 500 contratos como enfermero y sigo todavía ahí, con contratos de verano, sustituciones, por semanas, días e incluso por horas, que parece ya una moda. La eventualidad en la profesión no es ninguna broma. Me preocupa como trabajador, pero también como usuario. Es una sensación de inseguridad que no beneficia al paciente ni al sistema.

- La verdadera medalla en la familia se la llevan los abuelos. ¿Podrían ser fuente de inspiración para un siguiente libro?

- Su papel ha sido tradicionalmente el de disfrutar de los nietos y consentirles, pero hoy en día por el problema de la conciliación familiar y laboral de los padres, son ellos los encargados de pasar muchas horas al día con los nietos, desde recogerles en el colegio, llevarles a las extraescolares o incluso hacer los deberes. Se cambian los roles. Los estamos saturando.

- Si los abuelos y las abuelas hablaran...

- Han pasado ellos a estar sobrecargados por el cuidado de los nietos, cuando ellos ya han tenido su responsabilidad. Cuando les tocaría disfrutar de su jubilación les sobrecargamos con la crianza de los nietos.