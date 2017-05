«A GuraSOS le pido que pregunte en Noruega por qué tienen 17 plantas»

Si el Tribunal de Cuentas de España constata irregularidades en la gestión de GHK, ¿qué ocurrirá?

Yo propondré al Consorcio interponer una demanda y exigir responsabilidades.

¿Contra quién?

Contra personas concretas. Aquí se tomaron decisiones políticas -paralizar la incineradora- que han tenido consecuencias económicas en contra de una decisión de las Juntas Generales.

Una mayoría parlamentaria contraria a la incineradora hubiera podido parar la planta, pero no evitar el pago de los swaps... ¿no tienen ninguna responsabilidad quienes los firmaron?

No, porque era una exigencia del Banco Europeo de Inversiones. Hay un principio de responsabilidad en la Administración, que es que tienes que asumir lo que ha hecho el anterior. Por ejemplo, uno no puede dejar de pagar las deudas del antecesor porque no le gustan los proyectos que financió.

¿Cómo califica lo que hizo Ernai en la sede del GBB?

Un ataque y un acto totalmente antidemocrático y de intimidación que está fuera de lugar. Lo que hay que exigir a Sortu es que ponga las garantías para que estas cosas no sucedan. Está en sus manos.

¿Dónde hay que poner el límite de la protesta?

Todos tienen el derecho a la manifestación, de manera ordenada, no violenta y no intimidatoria. Creo que no es lo mismo una movilización detrás de una pancarta, que te vayan a casa encapuchados y te intimiden.

GuraSOS ha dicho que quiere desestabilizar la financiación de la incineradora. ¿Que le sugiere?

A GuraSOS solo le pido una cosa. Ya que van a ir a hablar con inversores noruegos, que pregunten e investiguen cómo se gestionan allí los residuos. Y que les expliquen por qué con 5 millones de habitantes tienen 17 plantas de valorización. Y a ver si les parece que hay conflictividad política y social.