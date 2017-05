De la granja a la mesa vía internet

Que una zanahoria crezca en una huerta cercana a nuestra ciudad, que un productor la recoja de la tierra cuando esté en perfecto estado de maduración y que la podamos incluir en una de nuestras ensaladas en menos de 24 horas. Eso es lo que desde hace tres años impulsa la empresa londinense Farmdrop. En su misión en Londres, los miembros del Clúster Agroalimentario Guztiona de Fomento San Sebastián tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de esta 'start up', cuyo principal objetivo es acercar el producto fresco y local a los consumidores a través de internet. Como explica uno de los coordinadores de Farmdrop, Damian Hind, los clientes pueden hacer una compra online de productos de las granjas adheridas, y en veinticuatro horas lo reciben en sus casas. Venden desde leche, queso, pan y todo tipo de verduras y frutas, hasta carnes de pollo, vaca o cordero.

Con este sistema, reducen intermediarios y aumenta el beneficio del productor local, afirma. Los precios son además similares a los que se pueden encontrar en cualquier supermercado, y el coste del servicio a domicilio tampoco se dispara. El modelo parece que funciona. La empresa espera generar más de seis millones de libras en este año, de las que el 25% serán beneficios.

Los agricultores euskaldunes saben lo difícil que resulta acercar sus productos al público. Antton Olaizola, socio propietario de Baserriko Uzta, trata de hacerlo desde hace más de 25 años con la manzana y el kiwi en Gipuzkoa. En sus campos de Añorga Txiki y Azkoitia se producen al año unos 180.000 kilos de kiwi y 350.000 kilos de manzana. «Nos interesa saber qué estrategias se están aplicando para acercar el producto local al consumidor con los menores intermediarios posibles», cuenta Olaizola, cuya empresa lleva años siendo miembro del Clúster Guztiona.

La idea, asegura, «es muy interesante», pero es consciente de que «tenemos que pensar cómo adaptar esto a nuestro contexto». «En Gipuzkoa hace muchos años que el producto local está de moda. No es algo nuevo, pero queremos vender más y mejor. Es cierto que nuestras frutas y verduras son más caras que otras, pero también son de más calidad. Si no, no seguiríamos vendiendo como lo hacemos», remarca Olaizola.

Sin embargo, para Irantzu Gallego, representante de Lur Lan Baserritarren Elkartea, los guipuzcoanos «nos hemos entregado al supermercado como en pocos sitios. Por poner un ejemplo, en Gipuzkoa ha desaparecido el consumo de leche pasteurizada. Es curioso que teniendo mercados como los que tenemos, por ejemplo en Ordizia, solo sepamos apreciarlo cuando nos comparamos con otros lugares como por ejemplo Londres». El acercamiento de los productos locales a través de internet es un reto que Lur Lan también lleva años trabajando. «Hemos promovido la venta online de productos vascos, pero proyectos como el de Farmdrop nos hacen ver que hay que seguir mejorando».